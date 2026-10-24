Alejandra Capetillo revela que quiere ser mamá de gemelos con Nader Shoueiry

Ale Capetillo ultima los detalles para su boda religiosa en México junto a su esposo, Nader Shoueiry (IG)

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Alejandra Capetillo comparte que desea formar una familia con su esposo Nader Shoueiry y admite que le ilusiona una posibilidad particular cuando llegue el momento de convertirse en madre. La creadora de contenido señala que quiere tener hijos “cuando Dios quiera” y que imagina una familia de tamaño mediano.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo asiste a un evento dedicado a las mujeres muralistas mexicanas, donde habla de su matrimonio, su salud, los consejos de sus padres y la vida que mantiene entre México y el extranjero.

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Capetillo también porta elementos familiares durante la noche. El tocado que usa es una réplica del que llevó su mamá el día de su boda, mientras que el anillo pertenece a su abuela y los tacones son los mismos que utilizó para casarse.

Alejandra Capetillo y su prometido, Nader Shoueiry, llegarán al altar en México, aunque seguirán radicando en España. (@alecapetilloga, @bibygayatan)

La influencer explica que quiso hacer una especie de homenaje a las mujeres de su familia. “Sentí que estoy dando como una oda a todas las mujeres de mi vida”, dice ante los medios.

Alejandra Capetillo quiere que sus primeros hijos sean gemelos

Al ser cuestionada sobre si ella y Nader Shoueiry ya consideran tener hijos, Alejandra Capetillo responde que sí desea construir una familia, aunque no plantea una fecha concreta para ello.

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“Claro que sí. Yo feliz de la vida de tener una familia, ya cuando sea, pues cuando Dios quiera”, sostiene la joven, quien se casó con el empresario libanés en mayo de 2025.

Capetillo proviene de una familia numerosa y reconoce que esa experiencia le permite dimensionar lo que implica criar a varios hijos. Por eso, explica que le gustaría tener una familia mediana.

“Yo creo que mediana, porque yo vengo de una familia muy grande y sí, o sea, yo sé lo que requiere tener una familia tan grande”, comenta.

(IG: @alecapetilloga)

La conversación toma otro rumbo cuando le preguntan qué haría si en su primer embarazo tuviera gemelos. La hija de Biby Gaytán no oculta que esa posibilidad forma parte de sus deseos.

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“Me encantaría, ¿lo puedes creer? Me fascinaría tener gemelos. Siempre le digo: ‘Ay, por favor, que sean gemelos’”, revela entre risas.

Capetillo dice que su esposo suele acompañarla a los compromisos que tiene, aunque prefiere mantenerse lejos de las cámaras y las entrevistas. Ella asegura que él se siente más cómodo cuando aparece en los videos que graba para sus redes sociales.

“Él viene a todo conmigo. Es de verdad el mejor compañero que la vida me pudo haber regalado”, afirma sobre Nader Shoueiry.

(IG: @alecapetilloga)

La creadora de contenido también deja abierta la posibilidad de residir en México en algún momento. Señala que su familia se encuentra en el país y cuenta que su esposo ya aprende algunas palabras en español.

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“Cada vez prepárate más, porque no sabes a dónde nos lleve la vida”, le dice a su esposo al hablar de la posibilidad de establecerse cerca de los Capetillo Gaytán.

La hija de Biby Gaytán habla de una hemorragia y el descanso que necesitó

Durante el encuentro, Alejandra Capetillo confirma que ya se encuentra recuperada de la hemorragia que presentó meses atrás. La joven evita dar detalles sobre el diagnóstico, pero sostiene que el episodio la obligó a detener su ritmo de trabajo.

“Ya estoy perfecta. Gracias a Dios. Cosas de la vida, de la salud”, responde al ser cuestionada sobre su estado actual.

La influencer explica que recibió la indicación de hacer una pausa. A partir de ello, decide descansar antes de retomar sus actividades, una decisión que, asegura, benefició su recuperación.

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“El cuerpo muchas veces habla y te dice que necesitas una pausa y lo entendí totalmente. Así que pausé, descansé y el cuerpo me lo agradeció”, comenta.

(IG: @alecapetilloga)

Sus padres también intervienen para pedirle que baje el ritmo. Capetillo cuenta que Eduardo Capetillo suele describirla como un “potro desbocado” porque se mantiene activa y le cuesta descansar.

“Mis papás me dicen: ‘Bueno, mira, si nosotros no te podemos meter el freno, que te lo meta algo más para que pongas pausa’”, relata.

La joven señala que no descarta explorar otros espacios profesionales vinculados con el entretenimiento. Aunque se define como creadora de contenido, asegura que estaría dispuesta a aceptar oportunidades en la actuación o el modelaje si considera que cuenta con las capacidades necesarias.

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Capetillo recuerda que ya modeló en la Barcelona Fashion Week. Dice que aquella experiencia le generó nervios, pero asegura que volvería a participar en una pasarela.

“No modelé, pero bueno, digamos que debuté en ir a desfiles a los que no había ido nunca y fue una gran experiencia”, explica sobre su reciente acercamiento a la industria de la moda.

La hija de Biby Gaytán también responde a las preguntas sobre las críticas hacia los cuerpos de las mujeres. Considera que no deben emitirse comentarios sobre la apariencia física de otras personas, pues se desconocen los procesos que enfrentan.

“De los cuerpos ajenos no hay que hablar, porque cada quien está en un proceso”, sostiene.

Al hablar de su hermana, Capetillo asegura que la familia se mantiene tranquila porque ella también lo está y porque se encuentra sana. La joven añade que, si notaran que necesita apoyo, estarían cerca de ella.

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