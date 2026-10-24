México

Ley contra el feminicidio en México: ONU pide garantizar protección para mujeres trans

Los especialistas respaldaron las medidas dirigidas a proteger a las trabajadoras sexuales y establecer responsabilidades para las instituciones públicas

Feminicidios contra mujeres trans en México
Feminicidios contra mujeres trans en México
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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron a México fortalecer las medidas de protección para las mujeres trans en la propuesta de ley general contra el feminicidio, con el objetivo de garantizar que todas las muertes violentas de la comunidad femenina puedan investigarse bajo esta figura delictiva sin exigir que se determine previamente la identidad de género de las víctimas.

El Grupo de Trabajo del organismo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, reconocieron los esfuerzos del Gobierno mexicano para unificar la legislación en esta materia. Sin embargo, formularon recomendaciones para ampliar las garantías de acceso a la justicia y mejorar los procedimientos de investigación.

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En una comunicación, los especialistas también respaldaron las medidas dirigidas a proteger a las trabajadoras sexuales y establecer responsabilidades para las instituciones públicas cuando sus omisiones contribuyan a que no se prevenga la violencia feminicida. Además, pidieron que sus observaciones sean consideradas durante el proceso legislativo de la iniciativa.

ONU pide incluir expresamente a las mujeres trans en la ley de feminicidio

Entre sus principales recomendaciones, los expertos plantearon precisar que el delito de feminicidio comprende a todas las mujeres y niñas, incluidas las transgénero. Aunque reconocieron que la iniciativa mexicana contempla expresamente a esta población, consideraron necesario reforzar la redacción para garantizar su protección.

Asimismo, pidieron que el futuro protocolo nacional de investigación establezca que no es indispensable determinar previamente la identidad de género de una víctima para iniciar las indagatorias por una muerte violenta.

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En 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación porque los asesinatos transfóbicos estaban tipificados específicamente solo en Ciudad de México y Nayarit, sin una disposición equivalente a nivel nacional.

La ONU pide investigaciones de feminicidios contra personas trans. REUTERS/David Ryder
La ONU pide investigaciones de feminicidios contra personas trans. REUTERS/David Ryder

Penas agravadas para feminicidos contra trabajadoras sexuales

Los especialistas también respaldaron la propuesta de establecer penas agravadas cuando la víctima de feminicidio ejerza el trabajo sexual, debido a las condiciones particulares de violencia y discriminación que enfrenta esta población.

De la misma forma, recomendaron que las investigaciones consideren posibles escenarios de trata, explotación, coacción y violencia perpetrada por clientes o terceras personas, advirtiendo que la actividad de la víctima no debe utilizarse para restar gravedad al delito.

Otra de las observaciones se centró en la actuación de las instituciones públicas, por lo que la ONU pidió establecer mecanismos para exigir responsabilidades cuando existan fallas en la atención de denuncias previas, la evaluación de riesgos o la implementación de medidas de protección que pudieron contribuir a prevenir una agresión.

Protocolos nacionales y registros especializados

Aseguraron que se necesita valorar la propuesta de establecer procedimientos uniformes para investigar los feminicidios y crear registros especializados, incluido uno para niñas, niños y adolescentes que hayan quedado en situación de orfandad a causa de estos crímenes.

En un comunicado difundido el pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó el reconocimiento de Naciones Unidas a la revisión de la legislación mexicana desde una perspectiva de derechos humanos. La Cancillería también resaltó los avances planteados para proteger a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales.

El organismo solicitó al Gobierno mexicano la información actualizada sobre el proceso legislativo y pidieron transmitir sus recomendaciones al Congreso. La iniciativa busca armonizar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en el país, ante las diferencias que persisten entre las leyes de las entidades federativas.

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