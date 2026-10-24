Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

El monarca de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo marcó 130 libras, mientras que el estadounidense registró 129.8 antes del choque superpluma de este sábado. (Especial)

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Con una bandera de México sobre los hombros y el sonido del mariachi como acompañamiento, Emanuel “Vaquero” Navarrete superó la última escala antes de subir al ring.

El campeón mexicano marcó 130 libras, el límite superpluma, y quedó habilitado para medirse a O’Shaquie Foster este sábado en San Antonio.

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Navarrete y Foster protagonizaron el último careo antes de su pelea de unificación en San Antonio. (Instagram/ @vaquero_navarrete)

Del otro lado, su retador mantuvo una actitud más contenida antes del combate. Los dos campeones se encontraron frente a frente antes de poner en juego tres títulos mundiales, en un duelo que enfrentará la presión ofensiva del mexicano con el boxeo de distancia del estadounidense.

Navarrete llevó el peso al límite y apareció arropado por el mariachi y la bandera mexicana

El pesaje dejó una primera imagen de tensión para el Vaquero, quien ajustó la balanza antes de cumplir con el límite de la categoría. Horas después, ambos campeones repitieron sus registros frente al público y protagonizaron el último careo antes de la pelea.

Navarrete detuvo la báscula en 130 libras , luego de corregir el exceso registrado en su primer intento.

La aparición del mexicano tuvo sello propio: pantalón deportivo, gorra, una bandera tricolor y música de mariachi .

La canción “El hijo del pueblo” acompañó su ingreso ante los aficionados presentes en San Antonio .

El mexicano expondrá los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) .

Foster marcó 129,8 libras y pondrá en juego el cinturón del CMB .

El estadounidense llegó relajado a la ceremonia pública, con una expresión más sobria durante el cara a cara.

Los campeones se encontraron después de bajar de la balanza. Emanuel cargó sus dos cinturones; O’Shaquie mostró el suyo. Ninguno apartó la mirada durante el último encuentro fuera del cuadrilátero.

El Vaquero Navarrete llega al cuadrilátero con un registro de 40 victorias y 33 nocauts. (Instagram/ @vaquero_navarrete)

Así, antes del esperado choque, el mexicano de 31 años llega con 40 victorias, dos derrotas, un empate y un combate sin decisión, además de 33 nocauts. Por su parte, Foster presenta una marca de 25 triunfos, tres caídas y 12 definiciones antes del límite.

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El Vaquero busca una guerra; O’Shaquie apostará por el control del ring

La pelea enfrentará dos planes opuestos que los propios protagonistas expusieron durante la semana. Navarrete pretende reducir la distancia y forzar los intercambios; Foster buscará usar sus desplazamientos, su defensa y el contragolpe para llevar la pelea a su terreno.

El Vaquero anticipó que dará una pelea con iniciativa y no espera una noche llena de distancia: “No creo que toda la noche sea él tirando el jab y yo también. La gente está esperando una buena pelea, una guerra ”.

El campeón mexicano reconoció que O’Shaquie representa un reto por su movilidad pero explicó que buscará presionarlo para que se exponga cuando busque conectar y no pueda administrar la distancia durante los 12 asaltos : “Voy a intentar ir adelante, voy a intentar soportar todo el castigo que tenga que soportar” .

Foster respondió que lleva casi tres años detrás de esta pelea. El estadounidense sostuvo que puede adaptarse a cualquier escenario y afirmó que la intención de Navarrete de iniciar una guerra puede cambiar después de los primeros impactos.

O'Shaquie Foster expondrá el cetro del CMB tras sus defensas exitosas ante Stephen Fulton y Raymond Ford. (Instagram / shockfoster)

Finalmente, el titular del CMB incluso planteó que la pelea podría terminar antes de escuchar la última campana. El Vaquero no prometió un nocaut, pero dejó claro que no planea abandonar la presión que caracteriza su boxeo.

Navarrete y Foster van por tres cinturones con la mira en Anthony Cacace

El ganador reunirá los títulos superpluma de la OMB, la FIB y el CMB. Además, se quedará con el cinturón vacante de The Ring, reservado para los dos primeros clasificados de la división.

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Navarrete sumó el título de la FIB en febrero, cuando detuvo a Eduardo “Sugar” Núñez . La victoria le permitió llegar al duelo ante O’Shaquie como poseedor de dos coronas.

Foster recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo ante Robson Conceição en noviembre de 2024. Después defendió con éxito frente a Stephen Fulton y Raymond Ford .

El título restante de la categoría pertenece a Anthony Cacace , campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) . Por ello, quien gane quedará a una faja de convertirse en el monarca indiscutido.

Para el Vaquero, el combate también representa la opción de sumar por primera vez un campeonato del CMB a una carrera que ya incluyó coronas mundiales en supergallo, pluma y superpluma.

Anthony Cacace posee el cinturón de la AMB y espera al vencedor para definir al monarca indiscutido. Reuters/Andrew Boyers

De esta manera, la pelea dejará una respuesta inmediata en las 130 libras: uno de los dos saldrá de San Antonio con tres cinturones y una ruta abierta hacia Anthony Cacace. Para Navarrete y Foster, la noche no sólo definirá una unificación, también acercará a uno de ellos al título que falta en la división.