La CIA participó en los operativos de captura de “El Chapo” Guzmán: reunión de Kate del Castillo con líder del CDS frenó colaboración

"Operación Cisne Negro", la serie documental realizada por N+ Docs, contiene imágenes inéditas de la fuga y captura de "El Chapo" Guzmán, así como testimonios de primera mano de las personas que participaron en el operativo. Foto: Cortesía/ Vix

Guardar

Agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), participaron con intercambio de información en los operativos para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Sin embargo, un punto de inflexión ocurrió cuando Guzmán Loera se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn en octubre de 2015 en Sinaloa, ya que las agencias estadounidenses pidieron no proceder con el operativo de su captura por la presencia de dos de sus ciudadanos. Esto, fue un parteaguas en su seguimiento para finalmente arrestarlo en enero de 2016.

PUBLICIDAD

Luego de su encuentro con "El Chapo" Guzmán, en octubre de 2015, Kate del Castillo se exilió de México durante varios años.

Esto fue confirmado en el documental de N+ Docs, “Operación Cisne Negro”, que se estrenará el próximo 27 de octubre a través de Vix, revela nuevos datos acerca de la fuga el 11 de julio de 2015 de “El Chapo” Guzmán del penal de “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, así como de los meses de seguimiento realizados por la Secretaría de Marina (Semar) para lograr su captura.

Con testimonios de primera mano de las personas que participaron y planearon la operación, así como del expresidente Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros, la docuserie reconstruye con imágenes inéditas uno de los episodios que marcó el sexenio: la fuga y la caída de “El Chapo” Guzmán, uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

PUBLICIDAD

La cooperación con EEUU que cambió tras la reunión de Kate del Castillo con “El Chapo”

La exprocuradora General de la República, Arely Gómez González, durante el anuncio de una recompensa de hasta 60 millones de pesos por "El Chapo". Foto: Cortesía / Vix

En el documental, al que Infobae México tuvo acceso previo, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que tenían cooperación con agencias estadounidenses en materia de información.

Un agente federal de inteligencia mexicano, que habló en calidad de anonimato, explicó que usaban una plataforma de la CIA mediante el uso de un dron que les daba imágenes en tiempo real de la ubicación de Joaquín Guzmán, y que no era posible detectarlos.

La información les permitió a las autoridades detectar que Kate del Castillo había planeado reunirse con “El Chapo” para hablar sobre la grabación de una serie sobre su vida. Con esto, determinaron que la actriz llegaría el 2 de octubre de 2015 al aeropuerto de Guadalajara, en Jalisco, permitiendo que viajara junto a Sean Penn y siguiendo sus pasos.

PUBLICIDAD

La actriz Kate del Castillo recordó cómo se dio su sonado encuentro con Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo'. Su fallido intento por producir una película del capo causó que la actriz se exiliara de México para evitar implicaciones legales. Crédito: YouTube - Yordi Rosado

“Águila”, el alias con el que se identificó al elemento de la Marina encargado de la operación de captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, explicó que se encontraban preparados para iniciar el operativo de detención, pero se les negó por la presencia de ciudadanos americanos.

“Nosotros nos comunicamos con la gente de la CIA y nos dicen que no podía continuar porque estaba involucrado Sean Penn”, dijo el agente federal mexicano anónimo. Al mismo tiempo, Osorio Chong confirmó que les solicitaron “no intervenir” porque se ponía en riesgo a los dos ciudadanos americanos.

Imagen de inteligencia durante el seguimiento a "El Chapo", obtenida por los realizadores del documental. Foto: Cortesía/ Vix

Héctor Laso, director del documental, explicó que pese a que en la primera captura de Joaquín Guzmán sí intervino la CIA (lo cual fue reconocido por agentes estadounidenses desde aquella operación), en esta segunda acción se les retiró la cooperación tras el encuentro de Kate del Castillo y Sean Penn con el líder criminal.

PUBLICIDAD

“En la primera captura de Joaquín Guzmán sí interviene mucho la CIA, aquí después de lo de Kate le quitan la ayuda”, explicó, al tiempo que señaló que incluso uno de los agentes de inteligencia se sinceró con ellos durante la investigación y les confesó que los dejaron “ciegos y sordos”.

Héctor Laso, director del documental, y Samuel Adam, investigador, explican la manera en que la CIA participaba en el operativo y cómo este encuentro modificó la cooperación con agencias estadounidenses. (Ale Huitron / Infobae México)

Los realizadores explicaron que esto provocó un conflicto interinstitucional entre las agencias mexicanas y estadounidenses, ya que se encontraban preparados para capturarlo y al frenarlos por la presencia de estadounidenses, tuvieron que pasar tres meses para que tuvieran una nueva oportunidad.

Tras el encuentro, las autoridades dieron seguimiento a “El Chapo”, logrando ubicarlo en una zona serrana protegida por el Cártel de Sinaloa, donde ejecutaron un nuevo operativo con menor capacidad, pero no tuvo éxito porque el líder criminal pudo escapar al encontrarse con una niña y una mujer.

PUBLICIDAD

En el documental también revelan que Joaquín Guzmán dejó de mantener comunicación tras el último operativo realizado en su contra y del que pudo escapar. Pero la inteligencia de la Marina pudo detectar que inició con un sofisticado método en el que tenía un mensajero que acudía a una casa de seguridad para reenviarlo a un segundo punto.

Imagen de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, obtenida para el documental Operación Cisne Negro de N+ Docs. Foto: Cortesía/Vix

Según la zona a la que quería comunicarse, él segundo encargado enviaba el mensaje a la persona A o B, para que luego se transmitiera a otras cincuenta personas, de las cuales una era el verdadero destinatario.

Esto permitió ubicar la casa en Los Mochis donde se ejecutó el operativo previo a la captura de “El Chapo”, y que provocó un asedio durante meses para que bajara de la sierra y llegara a ella. Joaquín Guzmán finalmente bajó el 7 de enero de 2016, y su captura se ejecutó un día después por elementos de la extinta Policía Federal, luego de que escapó por un túnel del domicilio y lo arrestaron por robar un coche junto a su escolta, “El Cholo Iván”.

PUBLICIDAD

El documental “Operación Cisne Negro” se estrenará este 27 de octubre a través de la plataforma Vix, en el que se podrán observar imágenes reales de los operativos, la búsqueda de “El Chapo” tras su fuga, así como de su última detención.

El expresidente Enrique Peña Nieto habló sobre la fuga y posterior seguimiento a "El Chapo Guzmán". Foto: Cortesía/Vix

Para su realización, el equipo de investigación tuvo acceso a más de 12 mil hojas de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de su búsqueda y recaptura. Consultaron a más de 70 personas y testigos de los hechos, así como de los agentes que participaron en las operaciones.

Cada capítulo, con duración de una hora cada uno, sumerge a los espectadores a preguntas que no se habían respondido a diez años de la caída del líder criminal: ¿Qué pasó durante su huida de la casa de seguridad y su posterior captura en Los Mochis?, ¿Qué pensaban los entonces funcionarios?, ¿Cómo se cercó a uno de los narcotraficantes más buscados?

PUBLICIDAD

Foto: Cortesía/Vix