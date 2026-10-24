México

Salón Victoria tendrá un nuevo concierto gratuito en CDMX por el Día de Muertos: cuándo y dónde será

La emblemática agrupación de ska capitalina festejará las tradiciones de Día de Muertos con una presentación pública sin costo para sus seguidores, quienes podrán corear piezas clásicas como Sol de medianoche y Salomé

Cinco hombres vestidos de negro con estampados de huesos posan ante una pared con papel picado, calaveras y el logotipo de Salón Victoria.
El anuncio se dio a conocer a través de un cartel promocional con temática alusiva al Día de Muertos, que confirma la participación de la agrupación como parte de la programación de la demarcación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Salón Victoria se prepara para una nueva fecha gratuita en la Ciudad de México, esta vez en la alcaldía Azcapotzalco. La banda de ska, con casi tres décadas de trayectoria, llega a esta presentación tras una serie de shows recientes que confirmaron su vigencia entre distintas generaciones de seguidores.

El anuncio se dio a conocer a través de un cartel promocional con temática alusiva al Día de Muertos, que confirma la participación de la agrupación como parte de la programación de la demarcación.

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La agrupación Salón Victoria se presenta en el Foro Federico García Lorca instalado en el Zócalo de la Ciudad de México. (Instagram)

Rumbo a los 30 años de trayectoria

La presentación en Azcapotzalco llega en la antesala de una fecha significativa para la agrupación. En 2027, Salón Victoria cumplirá 30 años de trayectoria, tres décadas en las que el ska ha sido el punto de encuentro con un público que ha crecido junto a sus canciones.

Para conmemorar el aniversario, la banda prepara conciertos especiales y el lanzamiento de música nueva, con la intención de celebrar su historia sin dejar de mirar hacia adelante.

Cuándo, dónde y cómo llegar

Cartel promocional que anuncia la presentación del grupo musical Salón Victoria el domingo 1 de noviembre en la alcaldía Azcapotzalco. (Instagram)

El concierto de Salón Victoria se realizará en la alcaldía Azcapotzalco, en el marco de las actividades por el Día de Muertos que la demarcación organiza en distintos puntos de la zona.

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El material disponible hasta el momento no precisa el horario exacto ni el punto específico dentro de la alcaldía donde se instalará el escenario, datos que se espera confirme la organización a través de sus canales oficiales.

Para llegar a Azcapotzalco en transporte público, la opción más directa es el Metro, a través de las líneas 6 y 7, con estaciones como El Rosario, Azcapotzalco, Ferrería y Tezozómoc como referencias cercanas a los puntos donde suelen realizarse eventos masivos de la alcaldía. También existe servicio de Metrobús en la zona, además de rutas de camiones RTP que conectan con distintas colonias de la demarcación.

Se recomienda a los asistentes confirmar previamente la sede exacta y el horario a través de los canales oficiales de la Alcaldía Azcapotzalco, dado que estos detalles pueden sufrir ajustes de último momento.

Origen y evolución de la banda

Salón Victoria nació en la Ciudad de México entre 1996 y 1997, de la fusión de dos bandas de ska: La Toska y Radio Machete. El nombre surgió de imaginar a los músicos tocando en un salón “bizarro”; Victoria se añadió por su referencia a lo femenino y a la idea de logros.

Desde su arranque, el grupo mezcló el ska con otros géneros y abordó en sus letras temas de política, sociedad y vida cotidiana. Su primer material fue el demo Perro Gang (1996), con canciones como “La noche estaba puesta”, “Salomé” y “Salvador Allende”.

En 1999 lanzó su álbum debut, Locos y rucas en retro, con la discográfica Opción Sónica, que incluyó temas como “Sol de medianoche” y “Ciudad sin guerra”. Le siguieron Popis Hits los golpes de Yeye (2001) y Secundario del 73 (2003), este último bajo el sello Sony Music, con canciones como “Mi vida es un tango” y “Manifiesto del pingüino asesino”.

¿Qué es Salón Victoria? Se trata de una banda mexicana de ska formada en Ciudad de México en 1996, surgida de la fusión de La Toska y Radio Machete. Con casi 30 años de carrera, combina el ska con otros géneros y mantiene una base de seguidores que la acompaña desde sus primeros discos hasta sus presentaciones más recientes en la capital.

La crisis de 2011 y la continuidad del proyecto

En 2011, varios miembros fundadores, entre ellos Saúl Castillo, Héctor Carrillo y Timo Pacheco, se separaron de la banda para formar Los Victorios. El saxofonista Juan Carlos Aquino “Boss”, el trompetista Hugo Reyes, el trombonista Francisco Javier Becerra y el guitarrista y fundador Sergio “Checo” Mendoza sostuvieron el proyecto.

Con esa nueva alineación ingresó, entre otros, el vocalista Juan Luis Calva “Pollo”. La transición no fue sencilla: en el Festival Vive Latino 2013, el público reclamó la presencia de Héctor Carrillo. Con el tiempo, Calva fue consolidando su lugar en el escenario.

Producción reciente y repertorio

Seis personas posan para una selfie delante de una réplica circular grande del Calendario Azteca. Se observa un techo de vigas metálicas y carteles
Un grupo de seis personas posa para una selfie delante de una gran réplica del Calendario Azteca, una escultura central en el Pabellón Cultural Universitario. (Salón Victoria en el Aifa/Instagram)

En 2014, la banda regresó al estudio con Forajido, al que en 2017 lanzaron en una edición especial llamada Forajido Deluxe, con colaboraciones de integrantes de Los Auténticos Decadentes, Tex Tex y Triciclo Circus Band, entre otros.

Su sencillo más reciente es “Embicia2”, en colaboración con el artista colombiano Ra La Culebra.

Entre las canciones que Salón Victoria repasa habitualmente en sus presentaciones en vivo figuran “Sol de medianoche”, “Ciudad sin guerra”, “Mi vida es un tango”, “Si tu boquita fuera” y “Manifiesto del pingüino asesino”, himnos que acompañan a sus seguidores desde los primeros años del grupo.

El repertorio histórico del grupo incluye además canciones como “Maldita soledad”, “Se va”, “Twist Acapulco ska”, “Satanás swing” y “De tu vida menos”, todas parte de Secundario del 73 y de la compilación 96-05, que reúne material de la primera etapa de la banda.

Presentaciones recientes y recepción del público

Cinco hombres vestidor con camisas negras estampadas de esqueletos y el logotipo de Salón Victoria en el Zócalo de la Ciudad de México.
Los integrantes del grupo musical Salón Victoria posan junto a su logotipo con la Plaza de la Constitución y la Catedral Metropolitana de fondo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En febrero, la banda formó parte del cartel de 420 Reggae & Ska, junto a agrupaciones como Skatalites, Estrambóticos y Fidel Nadal. En ese show, Salón Victoria interpretó “La noche estaba puesta” junto a otros temas de su repertorio clásico.

En agosto, el grupo se presentó de forma gratuita en Xochimilco como parte del Festival de las Juventudes, organizado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE). El repertorio se mantuvo centrado en ese núcleo de canciones históricas, sin dejar fuera referencias a su catálogo más reciente.

Más recientemente, Salón Victoria llenó de ritmo la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2026, donde reunió a seguidores que, pese a las obligaciones laborales y la distancia, se dieron tiempo para reencontrarse con una de las agrupaciones emblemáticas del género. Durante ese concierto, canciones como “Si tu boquita fuera” y “Sol de medianoche” evocaron la trayectoria de una agrupación que ha construido su identidad entre los metales, los ritmos bailables y las historias compartidas frente al escenario.

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