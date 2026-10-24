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Acepta Taddei investigación de la ASF tras presuntas irregularidades en contrataciones: “A favor de que se investigue a fondo”

El Institutos recordó que habilitará una plataforma pública en donde podrán consultarse todas las contrataciones, montos y proveedores del organismo

La ASF inició una investigación al INE por presuntas irregularidades en contrataciones. Crédito: X / @INEMexico
La ASF inició una investigación al INE por presuntas irregularidades en contrataciones. Crédito: X / @INEMexico
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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aceptó la investigación de oficio que abrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y afirmó que está “a favor de que se investigue a fondo”, con apego al debido proceso y a las pruebas que recabaran las autoridades.

A través de un comunicado, la presidencia del INE reiteró que pondría a disposición de la ASF, del Órgano Interno de Control y de las instancias competentes los antecedentes, contratos, documentos y evidencias necesarios para esclarecer los señalamientos sobre el uso de recursos públicos.

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El posicionamiento se difundió un día después de que la Auditoría Superior de la Federación anunciara el inicio de una investigación sobre posibles irregularidades en procedimientos de contratación del Instituto. La revisión también incluyó a Organismos Públicos Locales Electorales, proveedores y personas servidoras públicas relacionadas con los hechos bajo análisis.

Guadalupe Taddei dijo que el INE entregaría los antecedentes

En el comunicado fechado este 24 de octubre, la presidencia del INE señaló que recibió con respeto la decisión de la ASF. También consideró que la fiscalización formaba parte de los contrapesos previstos para las instituciones del Estado.

“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, indicó el documento.

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El organismo, a cargo de Taddei, afirmó que la revisión debía realizarse conforme a derecho, sin prejuzgar sobre funcionarios, exfuncionarios o proveedores. Sostuvo que las responsabilidades tendrían que definirse a partir de los expedientes, las pruebas documentales y los elementos que recabaran las autoridades.

“La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”, señaló el posicionamiento difundido por el Instituto.

El texto añadió que ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor estaba por encima de la ley. La postura incluyó a quienes participaron en los procedimientos de adquisiciones cuestionados y a las empresas que obtuvieron contratos con el INE.

Documento membretado con el logotipo del Instituto Nacional Electoral que presenta un comunicado de prensa titulado con texto en varios párrafos
Un comunicado del Instituto Nacional Electoral de México anuncia su respaldo a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación sobre contrataciones. (X: INE)

La ASF abrió una investigación sobre contratos y proveedores del INE

La ASF inició pesquisas por presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones vinculadas con la producción de materiales electorales, entre ellos papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua.

Los señalamientos también apuntaron a posibles vínculos entre exfuncionarios del INE y empresas proveedoras. La ASF informó que contaba con elementos e indicios sobre irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el ejercicio de recursos federales. Sus revisiones pueden derivar en procedimientos administrativos y, si detecta posibles delitos, en denuncias ante las autoridades competentes.

La investigación se produjo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 20 de octubre que solicitaría a la Auditoría Superior revisar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos dentro del organismo electoral.

El Órgano Interno de Control ya recibió información sobre los señalamientos

La consejera presidenta, a través del comunicado, confirmó que el Órgano Interno de Control del INE recibió los antecedentes relacionados con las acusaciones. Esa instancia tendría que determinar si existieron omisiones, inconsistencias o declaraciones falsas por parte de personas servidoras públicas.

Entre los cuestionamientos figuraron versiones sobre excolaboradores que habrían tenido relación con compañías proveedoras del organismo. También se puso bajo revisión si algunos exfuncionarios informaron de forma completa sus posibles intereses empresariales en las declaraciones patrimoniales que presentaron durante su paso por el Instituto.

Al respecto, Guadalupe Taddei ha rechazado tener proveedores favoritos y señaló que las empresas cuestionadas ya ofrecían bienes y servicios al INE antes de que asumiera la Presidencia del Consejo General, en abril de 2023.

La funcionaria también ha negado que una de las personas mencionadas en los señalamientos hubiera sido su chofer personal. Precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia, aunque no desempeñó esa función.

La presidenta del INE ha afirmado que la información sobre vínculos empresariales asentada en las declaraciones patrimoniales era responsabilidad individual de cada servidor público. Añade que correspondía al Órgano Interno de Control verificar si los datos proporcionados fueron completos y veraces.

Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico
Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico

El INE anunció que publicaría contratos, montos y proveedores

El INE, además, recordó que como parte de las medidas ante los señalamientos, realizó relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa. Indicó que las decisiones se tomaron dentro de sus atribuciones legales y anticipó que no emitiría pronunciamientos sobre casos particulares mientras continuaran las indagatorias, debido a las reglas de reserva, la presunción de inocencia y el debido proceso.

El organismo anunció que pondría a disposición de la ciudadanía información sobre las contrataciones a través de la plataforma “INE siempre a la vista, contigo a cada paso”. La publicación incluiría contratos, montos, proveedores y los documentos que respaldaran cada una de las etapas de los procedimientos, los cuales estarían disponibles próximamente.

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