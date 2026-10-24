México

Querétaro encabeza el ranking de aprobación de alcaldes de grandes urbes, de acuerdo con encuesta

Se evaluó a 52 presidentes municipales de localidades con más de 600 mil habitantes

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El municipio de Querétaro se ubicó en el primer lugar del Ranking de Alcaldes de Grandes Urbes, de acuerdo con los resultados de una encuesta que midió la aprobación ciudadana de los presidentes municipales de localidades con más de 600 mil habitantes.

Según la medición, Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, obtuvo 67% de aprobación, porcentaje con el que ocupó la primera posición entre los 52 alcaldes considerados en el estudio.

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El resultado corresponde a la percepción ciudadana registrada por la encuestadora y forma parte de una evaluación que contempla distintos aspectos relacionados con los servicios públicos y el funcionamiento de las administraciones municipales.

¿Qué evaluó CE Research en el ranking de alcaldes?

El 65° Ranking de Alcaldes de Grandes Urbes de CE Research considera diversos rubros relacionados con la gestión de los gobiernos municipales y los servicios que reciben los habitantes.

Entre los aspectos incluidos en la evaluación se encuentran la seguridad pública, el alumbrado, la limpieza de las calles, la pavimentación y el suministro de agua potable. También se contemplan las condiciones de parques y jardines, así como la percepción de corrupción en las distintas dependencias municipales.

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Estos indicadores permiten conocer la valoración que los ciudadanos expresan sobre diferentes áreas de la administración local. Sin embargo, el porcentaje general de aprobación no sustituye una revisión independiente de los resultados, el desempeño presupuestal o la calidad de los servicios públicos de cada municipio.

En el caso de Querétaro, el 67% reportado por CE Research colocó a Felifer Macías en el primer lugar de la clasificación correspondiente a esta edición.

¿Qué alcaldes aparecen después de Querétaro?

De acuerdo con los resultados proporcionados por CE Research, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, y el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Ambos registraron 66% de aprobación ciudadana.

En las siguientes posiciones se ubicaron cinco alcaldes con 65% de aprobación: Leo Montañez, de Aguascalientes; Toño Astiazarán, de Hermosillo; Enrique Galindo, de San Luis Potosí; Marco Bonilla, de Chihuahua, y Janecarlo Lozano, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El grupo de los 10 primeros lugares se completó con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la capital del país, y Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara. Ambas registraron 64% de aprobación.

Los resultados muestran que las diferencias porcentuales entre los primeros lugares son reducidas: Querétaro registró 67%, mientras que los porcentajes de los funcionarios ubicados entre el segundo y el décimo puesto oscilaron entre 64% y 66%.

Acapulco registra 42% de aprobación

En el otro extremo de la clasificación, Leticia Lozano, alcaldesa interina de Acapulco, obtuvo 42% de aprobación, de acuerdo con la información del ranking.

La funcionaria volvió a ocupar la última posición de la medición, según los datos proporcionados sobre esta edición del estudio.

La diferencia entre el porcentaje registrado en Querétaro y el correspondiente a Acapulco fue de 25 puntos porcentuales. Este contraste refleja los resultados reportados por la encuestadora, aunque por sí solo no permite establecer las causas de las diferencias en la percepción ciudadana.

Para interpretar adecuadamente los datos también es necesario considerar la metodología de la encuesta, el periodo de levantamiento, el tamaño de la muestra y el margen de error, información que no se encuentra detallada en los datos proporcionados para esta nota.

¿Qué significa el resultado para Querétaro?

El primer lugar de Querétaro en el 65° Ranking de Alcaldes de Grandes Urbes representa el resultado de una medición de aprobación ciudadana elaborada por CE Research. El porcentaje de 67% constituye el dato central de la evaluación correspondiente a Felifer Macías.

La clasificación reúne a presidentes municipales de ciudades con más de 600 mil habitantes y toma en cuenta la percepción sobre servicios públicos y distintos aspectos de la administración local.

No obstante, la aprobación ciudadana debe distinguirse de otros indicadores, como el cumplimiento de las promesas de campaña, la evolución de los índices delictivos, la cobertura de los servicios básicos o el ejercicio del gasto público. Cada uno de estos rubros requiere información específica para valorar las condiciones de un municipio.

Por ello, los resultados del ranking ofrecen una referencia sobre la percepción ciudadana registrada por la encuestadora, pero no constituyen, por sí mismos, una evaluación integral del desempeño gubernamental.

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