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Skadi derriba a la ‘Diosa Griega’ Megan Bayne y conquista el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 del CMLL

La Reina de los Lobos encontró su recompensa después de enfrentar cuestionamientos y derrotas en su trayectoria, al conquistar uno de los torneos internacionales más importantes de la división femenil del CMLL

La Reina de los Lobos grita de la emoción al ganar su primera copa del Grand Prix de las Amazonas del CMLL. (Foto: Diego Cedrix)
La Reina de los Lobos grita de la emoción al ganar su primera copa del Grand Prix de las Amazonas del CMLL. (Foto: Diego Cedrix)
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La perseverancia tuvo su recompensa para Skadi. Después de afrontar críticas, burlas y derrotas en momentos importantes de su carrera, la integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) consiguió una de las victorias más significativas de su trayectoria al ganar el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026, celebrado este viernes 23 de octubre en la Arena México.

(Foto: Diego Cedrix)
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La Reina de los Lobos logró imponerse en una batalla campal que reunió a representantes de distintas empresas internacionales, entre ellas All Elite Wrestling (AEW), Stardom, Maple Leaf Pro Wrestling (MLP), Major League Wrestling (MLW) y Revolution Pro Wrestling (RevPro), además de las principales figuras de la división femenil del CMLL.

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(Foto: Diego Cedrix)
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Skadi derrota a Megan Bayne en una final espectacular

(Foto: Diego Cedrix)
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La definición del torneo enfrentó a Skadi con Megan Bayne, conocida como la Diosa Griega y una de las representantes más imponentes de AEW. La estadounidense alcanzó la instancia decisiva después de eliminar a Olympia, quien recientemente conquistó el Campeonato Universal de Amazonas y el Campeonato Nacional de Parejas Femeniles junto con su hermana Hera.

(Foto: Diego Cedrix)
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Sin embargo, la representante del CMLL encontró la manera de frenar a su rival. En el desenlace, Skadi consiguió cargar a Bayne por la espalda y ejecutó un poderoso ‘Power Boom’ en el centro del cuadrilátero, movimiento que permitió a la réferi Audrey Edwards realizar la cuenta de tres.

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(Foto: Diego Cedrix)
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Con ese resultado, la Reina de los Lobos levantó la copa del Grand Prix de Amazonas y celebró ante el público de la Catedral de la Lucha Libre, que presenció el desenlace de una contienda marcada por la intensidad y las constantes eliminaciones.

(Foto: Diego Cedrix)
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Una vez concluido el encuentro, las luchadoras mexicanas y las invitadas internacionales se reunieron en el centro del ring para felicitar a la ganadora y tomarse una fotografía conmemorativa. El momento reunió a las representantes de las diferentes empresas que participaron en una de las funciones femeniles más importantes del calendario del CMLL.

(Foto: Diego Cedrix)
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Las eliminaciones que marcaron el Grand Prix de Amazonas 2026

(Foto: Diego Cedrix)
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La batalla campal presentó enfrentamientos entre figuras experimentadas y jóvenes talentos. Tessa Blanchard eliminó a Masha Slamovich, mientras Thunder Rosa dejó fuera a Alice Crowley. Momo Watanabe consiguió la eliminación de Keyra y Persephone hizo lo propio con Mei Seira.

(Foto: Diego Cedrix)
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Posteriormente, AZM eliminó a Zeuxis e India Sioux sacó de la contienda a Miyu Amasaki. Queen Aminata consiguió avanzar tras eliminar a India Sioux y Thunder Rosa, aunque terminó sorprendida por Persephone, quien aprovechó una distracción para aplicarle un paquetito.

(Foto: Diego Cedrix)
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Garra Negra cayó ante Momo Watanabe, mientras Kira eliminó a Emersyn Jayne. Más adelante, Lluvia frenó a Momo y Marina Shafir consiguió eliminar a la Pequeña Tentación, Lluvia. Megan Bayne también avanzó al sacar de la batalla a Tessa Blanchard.

(Foto: Diego Cedrix)
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La colaboración entre Kira y Skadi permitió eliminar a Harley Cameron mediante una súper plancha, aunque Kira posteriormente fue eliminada por Bayne. Por su parte, Skadi consiguió sacar a AZM con un Michinoku Driver, uno de los movimientos que le permitió mantenerse en la contienda.

(Foto: Diego Cedrix)
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Persephone terminó fuera tras una llave de rendición aplicada por Marina Shafir. La estadounidense también quedó eliminada después de una intervención de La Diosa Perse, que Olympia aprovechó para conseguir su salida. No obstante, la campeona Universal de Amazonas fue derrotada por Bayne mediante una lanza.

(Foto: Diego Cedrix)
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Finalmente, Megan Bayne llegó al último enfrentamiento, pero no pudo evitar la ofensiva de Skadi, quien selló su consagración en la Arena México.

(Foto: Diego Cedrix)
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Soberano Jr. y los Hermanos Calavera también triunfan

(Foto: Diego Cedrix)
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La función también incluyó un duelo de relevos australianos en el que Soberano Jr. se unió a los Hermanos Calavera I y II para vencer a Rey Pegasus, Máscara Dorada y Brillante Jr., en un combate que aportó acción a la cartelera.

(Foto: Diego Cedrix)
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En otro enfrentamiento, Yutani consiguió una sorpresiva victoria sobre Star Jr. en un duelo relámpago, mientras que Volcano y Dulce Gardenia abrieron la noche con un triunfo frente a Robin y Estudiante Jr.

(Foto: Diego Cedrix)
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De esta manera, la función del 23 de octubre quedó marcada por la consagración de Skadi, quien convirtió una noche de grandes desafíos en una oportunidad para demostrar que la perseverancia también puede conducir a la gloria.

(Foto: Diego Cedrix)
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