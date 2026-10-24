México

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

Los protagonistas enfrentan una guardia que se transforma en emergencia cuando el ciclón deja de ser una tormenta tropical y alcanza la categoría 5

La cinta dirigida por Jorge Michel Grau llegó a Netflix este 23 de octubre y sigue a Wirpul y Candi, atrapados en un yate sin motor ni comunicación frente a Acapulco. (Foto: Netflix Latinoamérica)
La cinta dirigida por Jorge Michel Grau llegó a Netflix este 23 de octubre y sigue a Wirpul y Candi, atrapados en un yate sin motor ni comunicación frente a Acapulco. (Foto: Netflix Latinoamérica)
Guardar

La noche del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis cambió la vida y el destino de Acapulco y de quienes permanecían en el mar cuando el ciclón alcanzó la categoría 5.

Contra el huracán, la película mexicana de Netflix, toma esa madrugada como punto de partida para contar una lucha por sobrevivir dentro de un yate.

PUBLICIDAD

La película de Netflix “Contra el huracán”, retrata la lucha de dos tripulantes atrapados en un yate durante el huracán Otis en Acapulco. (Foto: Instagram/ @bennyemmsnueloficial)
La película de Netflix “Contra el huracán”, retrata la lucha de dos tripulantes atrapados en un yate durante el huracán Otis en Acapulco. (Foto: Instagram/ @bennyemmsnueloficial)

Dirigida por Jorge Michel Grau, la cinta pone a Wirpul y Candi frente a una noche que rompe el vínculo que conocían hasta entonces. Sin motor, sin señal y con el mar convertido en amenaza, los dos deberán decidir cuánto están dispuestos a dejar atrás para salir del yate con vida.

La noche en la que Otis obligó a Wirpul y Candi a enfrentar el mar y sus heridas familiares

Sin adentrarse en spoilers, la película presenta a Wirpul como un joven que recibe el ascenso a capitán poco antes de la llegada de la tormenta. Su tarea consiste en permanecer a bordo de un yate para protegerlo, práctica conocida entre los marineros como velar una embarcación.

PUBLICIDAD

  • Wirpul decide llamar a Candi, su medio hermano, para que lo acompañe durante la guardia en el barco.
  • La relación entre ambos arrastra años de desacuerdos familiares que vuelven aún más tensa la noche.
  • Lo que parecía una jornada de vigilancia se transforma en una emergencia cuando Otis pasa de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en pocas horas.
  • El yate pierde la posibilidad de avanzar y de comunicarse con tierra. Los protagonistas quedan expuestos al oleaje, los vientos y el deterioro de la embarcación en plena bahía.
Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco
Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

Con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer al frente, la película desplaza el desastre hacia una historia de familia. Mientras el agua comienza a ganar terreno, los desacuerdos entre Wirpul y Candi pasan a segundo plano ante una sola urgencia: encontrar una forma de resistir hasta que llegue el amanecer.

Los marineros de Acapulco Marlon Valdez y Jonathan “Chino” inspiraron la historia detrás de la película

Detrás de los personajes hay una historia real. La película se basa en los testimonios de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan “Chino”, dos amigos que trabajaron como marineros en Acapulco cuando Otis golpeó la costa de Guerrero.

  • Marlon permanecía a bordo de El Atrevidos junto a Yahir, otro trabajador.
  • Jonathan estaba en La Roca, acompañado por dos compañeros.
  • Ambos se quedaron en los yates para velarlos durante la tormenta. La rapidez con la que Otis aumentó su fuerza sorprendió a quienes permanecían en la bahía.
  • Las ráfagas rompieron amarres y provocaron que distintas embarcaciones quedaran a la deriva.
  • La Roca chocó contra El Atrevidos, que sufrió daños y perdió sus sujeciones.
  • Marlon y Yahir abandonaron el yate cuando comenzó a hundirse. Yahir tenía una herida en un brazo y Marlon lo sostuvo en el agua durante cerca de 40 minutos, hasta que ambos alcanzaron un velero.
  • Jonathan también sobrevivió al naufragio, aunque sufrió lesiones después de que una ola lo lanzara contra el parabrisas de su embarcación.
El argumento toma como base los testimonios y asesorías de los marineros acapulqueños sobrevivientes Marlon Alfonso Valdez y Jonathan "Chino". (Redes Sociales: Netflix Latinoamérica)
El argumento toma como base los testimonios y asesorías de los marineros acapulqueños sobrevivientes Marlon Alfonso Valdez y Jonathan "Chino". (Redes Sociales: Netflix Latinoamérica)

Así, la ficción reúne esas experiencias bajo una misma tormenta y les da un parentesco que no existió fuera de la ficción. En la vida real, Marlon y Jonathan sobrevivieron desde barcos diferentes, pero ese recorrido se funde en una relación de hermanos que debe reconstruirse.

Acapulco y los Estudios Churubusco se unieron para recrear el huracán Otis

La producción combinó filmaciones en Acapulco con el trabajo realizado en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. La reconstrucción del huracán Otis exigió recursos físicos y digitales para reproducir el movimiento del mar y la fuerza del viento.

  • El equipo construyó un tanque de agua de 200 metros cuadrados y utilizó sistemas de oleaje, ventiladores de gran potencia y turbinas de aire.
  • La producción trabajó con tres yates, uno de ellos a escala, para grabar las secuencias que muestran la embarcación en medio de la tormenta.
  • Más de 300 especialistas participaron en los efectos visuales, que sumaron alrededor de 600 planos durante el largometraje.
  • El proyecto tuvo un año y medio de preproducción, siete semanas de rodaje y cerca de un año de posproducción para completar las escenas de Otis.
La producción combinó locaciones en Acapulco y montajes en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México para recrear la fuerza del huracán Otis. REUTERS/Henry Romero
La producción combinó locaciones en Acapulco y montajes en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México para recrear la fuerza del huracán Otis. REUTERS/Henry Romero

Con el estreno en Netflix este 23 de octubre, los nombres de Marlon Valdez y Jonathan “Chino” atraviesan la película más allá de la inspiración inicial.

Su presencia como asesores y en breves apariciones conecta la reconstrucción cinematográfica con quienes vieron cómo el mar se llevó los amarres, los barcos y la calma de Acapulco durante aquella madrugada.

Temas Relacionados

Huracán OtisNetflixPelículas MexicanasCine MexicanoBenny EmmanuelAcapulcoGuerreroCatástrofes NaturalesEstrenosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre y sus dos hijos son arrollados tras un derrape en Cuautla; un menor muere | VIDEO

Dos personas fueron detenidas, mientras la Fiscalía estatal inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atropellamiento

Madre y sus dos hijos son arrollados tras un derrape en Cuautla; un menor muere | VIDEO

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 24 de octubre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Viaje de lujo a París exhibe vínculo entre hijo de Guadalupe Taddei y contratista del INE

Un video difundido por Latinus se conoce mientras la ASF investiga un posible conflicto de interés por la cercanía entre la presidenta del INE y José Alfredo Hernández Casillas

Viaje de lujo a París exhibe vínculo entre hijo de Guadalupe Taddei y contratista del INE

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Cleofas Juárez Lara fue detenido por fuerzas federales y estatales por su presunta vinculación con la delincuencia organizada

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 23 de octubre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 23 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

Cae en Oaxaca “El Ácido”, sicario de 19 años a la orden de Los Cromos en el Istmo de Tehuantepec

Ataque armado en Iztapalapa deja dos muertos: detienen a dos jóvenes de 22 años que habían escapado en una moto

ENTRETENIMIENTO

La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

La BBC cuestiona popularidad de Sheinbaum pese a tantas protestas en México

¿Qué contó Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont? La revelación que rompe su promesa de silencio

Ella es la supuesta nueva novia de Peso Pluma; compartía los videos de Kenia Os

Hija del Flaco Ibáñez aclara cómo se encuentra el actor tras la preocupación de sus seguidores

Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

DEPORTES

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”

Al ritmo del mariachi, el Vaquero Navarrete cumple el pesaje y está listo para enfrentar a O’Shaquie Foster

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca