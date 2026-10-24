De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

La cinta dirigida por Jorge Michel Grau llegó a Netflix este 23 de octubre y sigue a Wirpul y Candi, atrapados en un yate sin motor ni comunicación frente a Acapulco. (Foto: Netflix Latinoamérica)

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La noche del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis cambió la vida y el destino de Acapulco y de quienes permanecían en el mar cuando el ciclón alcanzó la categoría 5.

Contra el huracán, la película mexicana de Netflix, toma esa madrugada como punto de partida para contar una lucha por sobrevivir dentro de un yate.

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La película de Netflix “Contra el huracán”, retrata la lucha de dos tripulantes atrapados en un yate durante el huracán Otis en Acapulco. (Foto: Instagram/ @bennyemmsnueloficial)

Dirigida por Jorge Michel Grau, la cinta pone a Wirpul y Candi frente a una noche que rompe el vínculo que conocían hasta entonces. Sin motor, sin señal y con el mar convertido en amenaza, los dos deberán decidir cuánto están dispuestos a dejar atrás para salir del yate con vida.

La noche en la que Otis obligó a Wirpul y Candi a enfrentar el mar y sus heridas familiares

Sin adentrarse en spoilers, la película presenta a Wirpul como un joven que recibe el ascenso a capitán poco antes de la llegada de la tormenta. Su tarea consiste en permanecer a bordo de un yate para protegerlo, práctica conocida entre los marineros como velar una embarcación.

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Wirpul decide llamar a Candi , su medio hermano , para que lo acompañe durante la guardia en el barco.

La relación entre ambos arrastra años de desacuerdos familiares que vuelven aún más tensa la noche.

Lo que parecía una jornada de vigilancia se transforma en una emergencia cuando Otis pasa de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en pocas horas.

El yate pierde la posibilidad de avanzar y de comunicarse con tierra. Los protagonistas quedan expuestos al oleaje, los vientos y el deterioro de la embarcación en plena bahía.

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

Con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer al frente, la película desplaza el desastre hacia una historia de familia. Mientras el agua comienza a ganar terreno, los desacuerdos entre Wirpul y Candi pasan a segundo plano ante una sola urgencia: encontrar una forma de resistir hasta que llegue el amanecer.

Los marineros de Acapulco Marlon Valdez y Jonathan “Chino” inspiraron la historia detrás de la película

Detrás de los personajes hay una historia real. La película se basa en los testimonios de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan “Chino”, dos amigos que trabajaron como marineros en Acapulco cuando Otis golpeó la costa de Guerrero.

Marlon permanecía a bordo de El Atrevidos junto a Yahir , otro trabajador.

Jonathan estaba en La Roca , acompañado por dos compañeros.

Ambos se quedaron en los yates para velarlos durante la tormenta. La rapidez con la que Otis aumentó su fuerza sorprendió a quienes permanecían en la bahía.

Las ráfagas rompieron amarres y provocaron que distintas embarcaciones quedaran a la deriva.

La Roca chocó contra El Atrevidos , que sufrió daños y perdió sus sujeciones.

Marlon y Yahir abandonaron el yate cuando comenzó a hundirse. Yahir tenía una herida en un brazo y Marlon lo sostuvo en el agua durante cerca de 40 minutos , hasta que ambos alcanzaron un velero.

Jonathan también sobrevivió al naufragio, aunque sufrió lesiones después de que una ola lo lanzara contra el parabrisas de su embarcación.

El argumento toma como base los testimonios y asesorías de los marineros acapulqueños sobrevivientes Marlon Alfonso Valdez y Jonathan "Chino". (Redes Sociales: Netflix Latinoamérica)

Así, la ficción reúne esas experiencias bajo una misma tormenta y les da un parentesco que no existió fuera de la ficción. En la vida real, Marlon y Jonathan sobrevivieron desde barcos diferentes, pero ese recorrido se funde en una relación de hermanos que debe reconstruirse.

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Acapulco y los Estudios Churubusco se unieron para recrear el huracán Otis

La producción combinó filmaciones en Acapulco con el trabajo realizado en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México. La reconstrucción del huracán Otis exigió recursos físicos y digitales para reproducir el movimiento del mar y la fuerza del viento.

El equipo construyó un tanque de agua de 200 metros cuadrados y utilizó sistemas de oleaje, ventiladores de gran potencia y turbinas de aire.

La producción trabajó con tres yates , uno de ellos a escala, para grabar las secuencias que muestran la embarcación en medio de la tormenta.

Más de 300 especialistas participaron en los efectos visuales, que sumaron alrededor de 600 planos durante el largometraje.

El proyecto tuvo un año y medio de preproducción, siete semanas de rodaje y cerca de un año de posproducción para completar las escenas de Otis.

La producción combinó locaciones en Acapulco y montajes en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México para recrear la fuerza del huracán Otis. REUTERS/Henry Romero

Con el estreno en Netflix este 23 de octubre, los nombres de Marlon Valdez y Jonathan “Chino” atraviesan la película más allá de la inspiración inicial.

Su presencia como asesores y en breves apariciones conecta la reconstrucción cinematográfica con quienes vieron cómo el mar se llevó los amarres, los barcos y la calma de Acapulco durante aquella madrugada.

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