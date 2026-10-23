Ley de Economía Digital podría contravenir a la Constitución por facultades que le otorga a Hacienda, advierten expertos

La nueva Ley de Economía Digital puede contravenir a la Constitución. Crédito: Facebook / Net en Vivo

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La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ha generado diversas reacciones en México, por las implicaciones que podría tener para el comercio, particularmente en los negocios locales, así como las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

No obstante, el tono de la discusión se ha elevado, porque la nueva ley impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, podría violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Ley de Economía Digital podría contravenir a la Constitución

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa para reducir el uso de efectivo en actividades productivas y comerciales. La medida busca aumentar la trazabilidad de las operaciones financieras y facilitar las labores de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cabe señalar que la legislación no aplicaría a todos los sectores económicos del país; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendría la tarea de definir las áreas y actividades económicas en las que los establecimientos y negocios tendrían que aceptar únicamente pagos digitales.

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¿La Ley de Economía Digital es inconstitucional?

El meollo del asunto –mismo que ha generado alertas– está en la facultad otorgada a la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora para definir los sectores sujetos a las nuevas regulaciones.

En ese sentido, un análisis de Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu explica si la disposición en cuestión podría constituir una violación a la Constitución mexicana.

Antonio Merino, titular de la ATDT, confirmó el pago de los pagos en efectivo en sectores estratégico. Crédito: Getty Images

Congreso debe definir los sectores afectados

Los analistas de la consultoría Uruchurtu&Snipeliski sostienen que corresponde al Congreso, no a una autoridad administrativa, definir los sectores afectados por la medida. Advierten además que prohibir el uso de efectivo restringiría la libertad de comercio prevista en el artículo 5 de la Constitución.

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El proyecto de ley tampoco define con claridad cuáles serían los sectores afectados, los montos a partir de los cuales se exigirían pagos digitales, ni los criterios y condiciones para aplicar la medida. Esto lo distingue de otras iniciativas, como la llamada Ley Antilavado, que sí precisa esos elementos.

No están definidas las reglas de supervisión ni las sanciones

Además, los expertos advirtieron que tampoco están definidas las reglas de supervisión y las sanciones.

Aunado a que la iniciativa específica quién vigilará su cumplimiento ni qué ocurrirá en caso de incumplimiento. Lo mismo sucede con las excepciones previstas para situaciones de “contingencia”.

“Lo relevante será la lista de sectores y actividades que publique la SHCP, así como las reglas que emita cada autoridad sectorial. A partir de esos actos se sabrá con precisión a quién afecta, desde cuándo y en qué condiciones”, reza un documento compartido por los analistas el día de ayer.

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Pymes bajo presión por los pagos digitales

Mientras dicha ley acapara los debates, diferentes sectores han advertido sobre las presiones que las misceláneas, las tiendas de la esquina y las Pymes podrían enfrentar en sus ingresos con la nueva norma, debido a los costos asociados con los medios de pago electrónicos frente al efectivo.

Luis Antonio Andrade León, integrante de la Comisión Técnica de Precios de Transferencia del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), señaló que estos negocios figuran entre los más vulnerables.

Operan con flujos de efectivo reducidos.

Necesitarían destinar recursos para ajustarse al nuevo esquema.

Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

Las comisiones que cobran los bancos y las empresas operadoras de terminales de pago se sumarían a estos gastos. El resultado sería una presión adicional sobre los márgenes de ganancia de varios negocios en el país.

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“Sí tendrá un impacto (para las misceláneas y Pymes), ya que el efectivo no tiene comisión. De aprobarse la Ley, se tendrá que incluir dentro de los costos o presupuestos, ya que los bancos mantienen comisiones y resultan ser importantes cuando los márgenes son limitados”, explicó el especialista en entrevista para El CEO.

Los seis puntos sobre porqué consideran que inconstitucional la nueva ley

Le corresponde al Congreso decidir los sectores afectados, no a SHCP. Prohibir el uso de efectivo restringe la libertad de comercio (artículo 5 constitucional). Por eso, la propia ley debe señalar en qué casos aplica, y no dejar esa decisión a una autoridad administrativa.

Así lo hizo la Ley Antilavado, que establece específicamente las operaciones (inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, entre otras) y los montos a partir de los cuales no se puede usar efectivo. La nueva ley, en cambio, no define actividades, operaciones ni montos.

Deja la decisión a la total discreción de SHCP. La Suprema Corte ha permitido que autoridades administrativas regulen aspectos técnicos, siempre que la ley fije las bases y parámetros dentro de los cuales deben actuar. El artículo 13 no define qué es un “sector estratégico” ni establece montos, criterios o condiciones que justifiquen la restricción en el uso de efectivo.

Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

Es desproporcionada . A diferencia de la Ley Antilavado, aquí no hay montos mínimos: el pago digital podría ser obligatorio para cualquier operación, incluso las más pequeñas, lo que podría dejar fuera a personas sin cuenta bancaria, sin tarjeta o sin conectividad.

La excepción por “contingencia” genera incertidumbre jurídica . La ley no dice quién la declara, quién la verifica, cómo se prueba ni si debe ser generalizada o basta con que afecte a un solo comerciante. Además, muchas veces la falla será del banco o del proveedor de internet , no del comerciante.

No hay reglas de supervisión ni de sanción. La ley no dice quién vigila su cumplimiento ni qué pasa si no se cumple. Probablemente esto se definiría en reglas administrativas, cuando las sanciones deben establecerse en una ley.

Con la Ley de Economía Digital ya aprobada, se ve muy complicado que sufra modificaciones para que no sea inconstitucional, como advierten los expertos.