México

Trasladan a "El Nenuco", operador del Cártel de Sinaloa, a Baja California: debe responder por el asesinato de un agente en 2023

Arturo Enrique Guillén García debe responder por el asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López

Se llevan a "El Nenuco", operador del Cártel de Sinaloa, a Baja California para responder por el asesinato de un agente policial en 2023. IG; _fgebc_

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La Fiscalía General del Estado de Baja California cumplimentó una orden de aprehensión contra Arturo Enrique Guillén García, alias “El Secre” y/o “El Nenuco”, señalado como probable responsable del homicidio de un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana ocurrido en octubre de 2023 en Tijuana.

La detención se realizó bajo instrucciones de la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

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El crimen que originó la investigación

“El Nenuco” fue aprehendido por su probable participación en el homicidio de un agente activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, crimen ocurrido en octubre de 2023 en la colonia Las Abejas. La Fiscalía identificó al imputado como probable responsable tras las investigaciones correspondientes.

El caso corresponde al asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, baleada frente a su casa en el fraccionamiento Las Abejas de Tijuana el 19 de octubre de 2023, crimen por el que ya habían caído cinco sicarios.

Los delitos que se le imputan

Guillén García es requerido por tres delitos: homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado.

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El Nenuco, detenido el pasado 19 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
El Nenuco, detenido el pasado 19 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Estos tres cargos conforman la base de la acusación formal presentada por la Fiscalía General del Estado ante la autoridad judicial correspondiente.

Próximos pasos del proceso judicial

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer por completo las circunstancias del homicidio. La detención no cierra el caso, sino que da paso a la etapa judicial.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de Arturo Enrique Guillén García, conforme al principio de presunción de inocencia que rige todo proceso penal en México.

Así se concretó la captura en Zapopan

Detrás del alias “El Nenuco” está Arturo Enrique Guillén García, detenido la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en el municipio de Zapopan, Jalisco. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México lo señaló como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa.

El operativo terminó a las 17.00 horas dentro de un hospital privado ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, adonde habría llegado para visitar a una persona herida. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión a través de su Agencia de Investigación Criminal.

El operativo fue ejecutado la tarde del pasado 19 de octubre por fuerzas federales. Crédito: Redes Sociales
El operativo fue ejecutado la tarde del pasado 19 de octubre por fuerzas federales. Crédito: Redes Sociales

Labores previas de vigilancia e inteligencia ubicaron su paradero en Zapopan, aunque su zona de operación original se registraba en Tijuana. En la detención participaron también elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en un despliegue conjunto entre dependencias del Gabinete de Seguridad.

Según las autoridades, un reporte del Centro Nacional de Inteligencia resultó determinante para concretar el arresto. En el lugar, los agentes aseguraron tres vehículos con placas de la Ciudad de México: una camioneta Chevrolet Cheyenne roja, un Mazda blanco y un Toyota gris.

Al revisar al detenido, le hallaron dos armas largas, dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Luego de hacerle saber sus derechos, quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal.

Lo que ya se sabía por reportes previos

Antes de que el Gobierno federal confirmara la captura, el medio Zeta Tijuana ya seguía el rastro de Guillén García y lo identificaba como un operador con presencia en Tijuana vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, una filiación distinta a la que después difundió el Gabinete de Seguridad, que lo colocó del lado del Cártel de Sinaloa sin precisar si hubo un cambio de bando.

Ese medio reconstruyó el momento del arresto y situó el operativo en un hospital de la Avenida Manuel Clouthier, adonde Guillén García habría ido a visitar a un hombre internado tras recibir un ataque armado el 16 de octubre en unas canchas deportivas de Zapopan.

Rifles asegurados en el operativo contra el Nenuco. Crédito: Gabinete de Seguridad
Rifles asegurados en el operativo contra el Nenuco. Crédito: Gabinete de Seguridad

El medio lo vinculó con la colocación de mantas amenazantes contra intérpretes de corridos en Baja California y con el ataque armado sufrido por un escolta de la entonces alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, también en octubre de 2023.

A esa lista se sumó después una acusación por el homicidio de Librado Álvarez Vizcaíno, quien fuera alcalde del municipio jalisciense de Tonaya y fue asesinado en Tijuana en mayo de 2023, caso por el que Guillén García también enfrenta una investigación.

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