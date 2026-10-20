Karina Torres lanza “Chaklón”, su nueva colaboración musical con Javo León

Karina Torres incursiona en el género urbano con el estreno de Chacalón.

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La creadora leonesa Karina Torres regresa a la música con el lanzamiento de la canción “Chaklón”, producida en colaboración con Javo León y programada para publicarse el 22 de octubre.

El adelanto del videoclip difundido por la guanajuatense en su cuenta de Instagram acumula más de 36,000 reacciones y 400 comentarios en sus primeras horas de exposición digital.

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La frase promocional del proyecto recurre al contraste popular entre estereotipos masculinos: “Tú no quieres un fresita... ¡TÚ QUIERES UN CHACALÓN!”.

El estreno del videoclip oficial está programado para el 22 de octubre. (YT: karytorresoficial)

Javo León aporta el sonido urbano a la colaboración

El dueto suma la participación del intérprete independiente Javo León, exponente radicado en la Ciudad de México y enfocado en vertientes del reguetón y el dembow con temáticas dirigidas a la comunidad LGBT+.

Javo León cuenta en plataformas digitales con producciones discográficas como “Regayton” y “Jotolandia”. Su repertorio incluye temas como “Heterocurioso”, “Proctólogo”, “Toma y daka” y “Cariñoso”, caracterizados por el uso de albures y jerga callejera mexicana.

El compositor mezcla la percusión del dembow con expresiones de la vida nocturna de la Zona Rosa de la capital del país. Sus grabaciones circulan en espacios independientes y centros de reunión nocturna de la diversidad sexual.

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La alianza une el alcance digital de Torres con la base musical independiente del cantante. El proyecto busca posicionarse dentro de las listas de reproducción de música urbana latina alternativa en servicios de reproducción continua.

La canción Chaklón es producida en colaboración con el cantante Javo León. (YT: karytorresoficial)

Las Perdidas consolidan su trayectoria musical en plataformas digitales

El regreso musical de Torres sigue la ruta trazada por sus compañeras, Las Perdidas, quienes extendieron sus carreras hacia el entretenimiento musical tras alcanzar notoriedad nacional en 2017.

La ganadora de La Casa de los Famosos México Wendy Guevara inició su trayectoria musical en 2022.

La leonesa publicó sencillos como “Hey Perra”, “Hasta que salga el sol”, “Tu Malandrito”, “Tapu”, “Resulta y Resalta” y “Mamalón”.

Guevara grabó colaboraciones con conductores de la televisión mexicana, entre ellos el tema “Sacude” con el peruano Nicola Porcella y el corto “Amor en Paris” con el actor Julián Gil.

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La creadora Paola Suárez comenzó en la industria con “Dos Tres Trucos” en mayo de 2022, tiempo después presentó los temas “Boca Loca” y “Escandalosa”.

Kimberly Irene, también conocida como “La más preciosa” presentó las canciones “Pegrilosa” y “La Página”.

El grupo de creadoras presentó además el tema “Perdidas Empoderadas” con un rodaje realizado en Cuba.

La letra expone episodios personales sobre la marginación social enfrentada por las integrantes antes de su consolidación pública.

Las integrantes del grupo mantienen presentaciones en palenques, teatros del pueblo y festivales de diversidad en varios estados del país, donde interpretan sus temas musicales como parte de sus rutinas.

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Las Perdidas extendieron sus carreras hacia el entretenimiento musical tras alcanzar notoriedad nacional en 2017. (Captura de pantalla )

Karina Torres dio el paso de las transmisiones en vivo a la música

Edna Karina Torres Hernández, nacida el 4 de agosto de 1990 en León, Guanajuato, comenzó su presencia mediática al aparecer como invitada en los videos de Las Perdidas.

En 2020 abrió su propio canal en la plataforma YouTube con el respaldo directo de Wendy Guevara. La conductora sumó rápidamente más de 5,800,000 seguidores entre sus distintos perfiles oficiales de internet.

La guanajuatense superó periodos de adicciones durante su juventud mediante un proceso de rehabilitación. En sus transmisiones en vivo relata abiertamente esa experiencia para alentar a personas que asisten a centros de recuperación comunitarios.

La creadora combinó las redes con la profesionalización personal, en julio de 2023 concluyó sus estudios de estilismo en la Academia de Belleza y Cosmetología de León, donde obtuvo su título con honores y abrió el salón Yukimi.

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La trayectoria discográfica de Torres en plataformas digitales inició en 2023 con el lanzamiento de su sencillo “Tequila”, tema que tuvo una segunda versión en 2024 titulada “Tequila Recargado”.

Ese mismo año publicó “Divina”, mientras que en 2025 amplió su repertorio como solista con los temas “Bad Bitch” y “Migajera”.

La leonesa también intervino en la grabación del villancico urbano “Navidad Perdida”, junto a Paola Suárez y la creadora de contenido Vanessa Labios 4K.

El lanzamiento de “Chaklón” el 22 de octubre marca el regreso formal de Torres como voz estelar dentro del género urbano, respaldada por un videoclip de factura comercial.

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La trayectoria discográfica de Torres en plataformas digitales inició en 2023. (YouTube: @karytorresoficial)

Su llegada a la final en La Casa de los Famosos México busca impulsa su debut

El lanzamiento de “Chaklón” coincide con el periodo de mayor exposición mediática para Karina Torres, tras llegar a la etapa final de La Casa de los Famosos México.

Su permanencia durante más de dos meses en el reality show multiplicó sus cifras de audiencia digital.

La leonesa superó rondas decisivas de nominación frente a figuras consolidadas de la televisión nacional, acumulando registros superiores a los 28,000,000 de votos en las galas de eliminación.

El lanzamiento de Chacalón coincide con el periodo de mayor exposición mediática para Karina Torres. (karina.torrea)

Ese respaldo del público trasladó su popularidad desde los videos de internet hacia las audiencias masivas de la pantalla chica.

El estreno en plataformas digitales medirá la capacidad de la creadora de contenido para convertir el arrastre del reality show en reproducciones efectivas dentro de la industria musical urbana.

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