México

Panistas convocan protesta por César Jáuregui en Chihuahua, el exfiscal enfrenta una acusación federal por traición a la patria

La movilización está prevista para las 17 horas este martes frente a la sede estatal del PAN; sus simpatizantes piden que se respeten sus derechos y que pueda defenderse en libertad

Panistas y ciudadanos convocaron a una protesta frente a la sede estatal del PAN en Chihuahua para exigir que César Jáuregui enfrente en libertad el proceso federal. (Imagen ilustrativa de una movilización reciente en respaldo a Maru Campos. Crédito: Reuters)
Panistas y ciudadanos convocaron a una protesta frente a la sede estatal del PAN en Chihuahua para exigir que César Jáuregui enfrente en libertad el proceso federal. (Imagen ilustrativa de una movilización reciente en respaldo a Maru Campos. Crédito: Reuters)
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Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y ciudadanos convocaron a una protesta este martes a las 17:00 horas frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido en Chihuahua, para exigir que César Jáuregui pueda defenderse en libertad mientras enfrenta un proceso penal federal por presunta traición a la patria.

La convocatoria circula bajo la consigna “¡Liberen a Jáuregui!” y el hashtag #LibertadParaCésar. Los organizadores sostienen que el exfiscal debe enfrentar las acusaciones con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, sin presiones políticas ni privilegios.

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“Una acusación no es una sentencia. No estamos pidiendo privilegios ni impunidad; estamos exigiendo justicia, respeto a sus derechos y que se le permita defenderse en libertad, señala el posicionamiento difundido en redes sociales por simpatizantes respaldan la manifestación.

Los convocantes también señalaron que un juez de control permitió que Jáuregui enfrentara en libertad el proceso penal del fuero común. Sin embargo, esa determinación no impidió que permaneciera detenido, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión federal distinta y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

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Simpatizantes piden que se respeten sus derechos

En su posicionamiento, los organizadores de la protesta afirmaron que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas y argumentos jurídicos, sin presiones ni consideraciones políticas. También solicitaron que se esclarezcan los hechos relacionados con El Pinal y que las responsabilidades se determinen mediante un proceso transparente.

La convocatoria invita a militantes, simpatizantes y ciudadanos a reunirse este martes a las 17:00 horas frente a la sede estatal del PAN en Chihuahua, bajo la consigna “¡Liberen a Jáuregui!”. (Crédito: redes sociales)
La convocatoria invita a militantes, simpatizantes y ciudadanos a reunirse este martes a las 17:00 horas frente a la sede estatal del PAN en Chihuahua, bajo la consigna “¡Liberen a Jáuregui!”. (Crédito: redes sociales)

Los convocantes consideran que la decisión del juez local de permitir que Jáuregui enfrente esa causa en libertad debe valorarse en el procedimiento federal. No obstante, ambos expedientes son distintos y las medidas cautelares se resuelven de acuerdo con las circunstancias y los requisitos legales aplicables a cada proceso.

Durante la manifestación de esta tarde se espera la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos que han expresado su respaldo al exfiscal.

Dos procesos por el operativo de El Pinal

El caso está relacionado con el operativo realizado en abril de 2026 en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas. Durante el regreso de los agentes que participaron en el despliegue, un vehículo cayó a un barranco, lo que provocó la muerte de cuatro personas.

Entre las víctimas estaban Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. También murieron dos ciudadanos estadounidenses señalados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A partir de esos hechos, las autoridades iniciaron investigaciones en los ámbitos estatal y federal. La causa local está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público y la actuación de funcionarios durante el operativo.

Por separado, la investigación federal derivó en una orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria, relacionado con la presunta participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad en territorio mexicano sin la autorización correspondiente.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

El exfiscal renunció al cargo el 27 de abril de 2026, después de reconocer omisiones en el manejo de la información institucional relacionada con la presencia de personal extranjero en el operativo.

La defensa niega que Jáuregui autorizara a los agentes de la CIA

En la audiencia estatal del 18 de octubre, Jáuregui negó haber dado instrucciones para que los agentes estadounidenses participaran en el operativo. Afirmó que la investigación no contiene una prueba directa que lo vincule con esa decisión y sostuvo que no existe “ni una orden, ni un WhatsApp” que acredite su intervención.

Durante la audiencia se mencionaron declaraciones de más de 40 funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, además de registros telefónicos y datos de geolocalización. Jáuregui cuestionó que esas pruebas demostraran su participación directa.

La investigación estatal apunta a que los estadounidenses estaban en Chihuahua desde 2025

Algunas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia apuntan a que los dos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black habrían estado operando en Chihuahua desde octubre de 2025, varios meses antes del operativo de abril de 2026.

La información expuesta incluye reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización. Uno de los contratos correspondía a un Volkswagen Jetta gris con reservación del 14 al 20 de abril de 2026. Los registros de ubicación de los vehículos también mostraron estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en las inmediaciones de la Oficina de Operaciones Estratégicas.

Estos datos contradicen la versión inicial de que los estadounidenses sólo habían solicitado transporte al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes —quien murió en el accidente después del operativo—.

Maru Campos anunció que colaborará con la FGR

Ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que su administración atenderá los requerimientos de información y las diligencias solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR). También sostuvo que la investigación estatal ya había concluido su etapa inicial y que la resolución de esa causa corresponde al Poder Judicial.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley, declaró la gobernadora.

La gobernadora Maru Campos afirmó que colaborará con la FGR y sentenció: “nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”. (Crédito: redes sociales)
La gobernadora Maru Campos afirmó que colaborará con la FGR y sentenció: “nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley”. (Crédito: redes sociales)

Jáuregui enfrenta dos procedimientos distintos, está en El Altiplano

El juez estatal permitió que el exfiscal enfrentara en libertad la causa por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, con medidas cautelares como entregar su pasaporte, presentarse periódicamente y evitar acercarse a testigos.

Sin embargo, al terminar esa audiencia, agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión federal. Jáuregui fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, por una investigación separada en la que se le atribuye probable responsabilidad en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Esta distinción es central para la convocatoria: la decisión del juez estatal no significa que Jáuregui haya obtenido la libertad en el expediente federal. La solicitud concreta de los manifestantes es que pueda defenderse en libertad en ambos procesos.

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