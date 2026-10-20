Guerrero violento: mataron a padres y lesionan a hijos que vendían cocos mientras que apuñalaron a madre e hija en otro hecho

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diversos hechos violentos se vivieron recientemente en el estado de Guerrero donde el ataque a familias indignó a la población y puso en alerta a alas autoridades.

Familia vendía cocos cuando les dispararon

La familia que vendía cocos y aguas frescas fue atacada a balazos este domingo 18 de octubre de 2026 en el Crucero de Oztocingo, municipio de Copanatoyac, Guerrero. El hecho dejó dos personas muertas y dos más gravemente heridas mientras trabajaban en su puesto, ubicado en la región de La Montaña.

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El ataque ocurrió cuando sujetos armados llegaron al lugar a bordo de una camioneta y dispararon directamente contra el puesto de venta. Después de la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Una mano sostiene un revólver que emite un destello y humo al ser disparado en la oscuridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas fallecidas fueron identificadas como Juan Sánchez, comerciante originario de Huitzapula, municipio de Atlixtac, y su esposa Reyna Nicolás, vecina del Crucero de Oztocingo.

Durante la agresión también resultaron heridos Alexander N., de 8 años, y María N., de 18 años. Ambos fueron trasladados en estado grave para recibir atención médica.

Los lesionados permanecieron bajo atención médica

Pobladores y testigos auxiliaron a las personas lesionadas después de la balacera y las trasladaron de emergencia al Hospital IMSS Bienestar de Tlapa de Comonfort.

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Alexander N. y María N. permanecieron bajo atención médica en ese hospital debido a la gravedad de las heridas que sufrieron durante el ataque contra el puesto familiar.

El hecho se registró en el Crucero de Oztocingo, un punto ubicado en el municipio de Copanatoyac, en la región de La Montaña de Guerrero. La familia se encontraba dedicada a la venta de cocos y aguas frescas cuando ocurrió la agresión.

Personal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tlapa de Comonfort, acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios relacionados con el ataque.

Vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con luces encendidas responden a una situación en una calle popular de la Ciudad de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apuñalaron a madre e hija

Dos mujeres resultaron lesionadas con arma blanca la tarde del lunes 19 de octubre en la colonia Jardín Azteca, en Acapulco, Guerrero. El presunto agresor fue señalado como esposo de una de las víctimas y padre de la otra.

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El ataque ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la calle Abetos, esquina con Aguacates, cerca del mercado Azteca. Un reporte de emergencia recibido a las 17:04 horas alertó sobre las heridas.

La persona que solicitó ayuda informó que el hombre portaba un cuchillo y pretendía escapar del lugar, mientras las dos mujeres permanecían sangrando.

El presunto agresor vestía pantalón de mezclilla y una playera tipo polo azul, de acuerdo con la información del reporte.

Desapareció niña indígena de 13 años

Karla Ángel, de 13 años, desapareció en la comunidad Tlacoachistlahuaca desde el pasado 17 de octubre Foto: Facebook

Una niña amuzga de 13 años desapareció en la comunidad de Huehuetónoc, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. La menor fue vista por última vez el jueves 15 de octubre y su familia desconocía su paradero.

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Este lunes, su madre compareció ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar para denunciar la desaparición de Carla Ángeles Onofre. La acompañó Abel López, procurador del Menor del DIF.

La familia temía que la menor hubiera sido víctima de un delito, por lo que esperaba que la denuncia permitiera activar una alerta de búsqueda. También se esperaba que la Policía Investigadora Ministerial iniciara las labores para localizarla.

Las autoridades proporcionaron el número 9214307259 para recibir información que ayudara a encontrar a la adolescente.