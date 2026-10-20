América confirma la gravedad de la lesión de Karen Luna tras salir ante Pachuca en medio de lágrimas (Chadd Cady-USA TODAY Sports)

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El club América reveló el diagnóstico médico de Karen Luna, defensa que salió de cambio en el juego ante Pachuca y que de inmediato encendió las alarmas. La futbolista de 28 años tuvo una fuerte lesión en la rodilla, por lo que de inmediato fue sometida a exámenes médicos para conocer la gravedad de la situación.

Fue por medio de redes sociales que el conjunto americanista confirmó que Karen Luna tiene ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión que la alejará por varios meses de la cancha, además, afectará el planteamiento táctico de Ángel Villacampa.

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De acuerdo con el reporte médico, la defensa será operada en los próximos días, pues optaron por el tratamiento quirúrgico. “Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución”, informó América.

¿Qué es la ruptura del ligamento cruzado anterior?

Karen Luna salió lesionada durante los minutos finales del partido entre América Femenil y Pachuca en la Jornada 11 del Apertura 2026 (Especial)

Una ruptura de ligamento cruzado anterior es una lesión frecuente en deportes como el futbol. Puede ocurrir por un giro brusco de la rodilla, una mala caída o un golpe. Suele causar dolor, inflamación rápida, sensación de inestabilidad y dificultad para apoyar o continuar jugando.

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En un futbolista profesional, una ruptura completa del LCA normalmente requiere cirugía de reconstrucción y rehabilitación. El regreso a la competencia suele tomar entre 6 y 12 meses, según la gravedad, si hay daño adicional —como menisco o cartílago— y la evolución de la recuperación.

Las futbolistas presentan una mayor frecuencia de rupturas del ligamento cruzado anterior, conocido como LCA, frente a los hombres que practican el mismo deporte. La diferencia no responde a una sola causa: intervienen la forma de moverse, el control muscular, ciertas características anatómicas, los cambios hormonales y las condiciones de entrenamiento.

La lesión suele aparecer en acciones sin contacto con otra jugadora. Un cambio de dirección, un frenado repentino o la caída después de un salto pueden colocar a la rodilla en una posición que aumenta la tensión sobre el ligamento.

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América confirmó lesión de Karen Luna (X/ @AmericaFemenil)

Las revisiones clínicas sobre lesiones de LCA en atletas mujeres señalan que el riesgo debe analizarse como una combinación de factores. No significa que toda jugadora tenga una lesión asegurada ni que el futbol femenil sea, por sí mismo, la causa de una ruptura.

¿Cómo fue la lesión de Karen Luna con América?

La defensora Karen Luna salió lesionada en los últimos minutos del partido entre América Femenil y Pachuca, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. La jugadora quedó con una rodilla atorada en el césped durante una disputa por el balón, cuando intentó girar sobre su propio eje, los tachones se quedaron atorados en el césped, lo que provocó la lesión de Luna, quien de inmediato se tiró por el dolor y no pudo incorporarse.

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La acción ocurrió en el tiempo agregado, cuando Luna intentó recuperar la pelota ante Nina Nicosia. La defensa se tendió de inmediato tras dar un paso durante la marca y recibió atención médica antes de ser retirada; Mariela Ramos ocupa su lugar, mientras Nicosia sale al minuto 90 mediante un cambio regular y América Gómez entra en su lugar.

De inmediato ingresaron las asistencias médicas para atenderla y tuvo que salir en el carrito de asistencias. El entrenador español Ángel Villacampa evitó adelantar un diagnóstico y señaló en conferencia de prensa que el club espera los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión. “Esperemos que no sea una gran lesión”, declara en conferencia de prensa; después agrega: “De momento no tenemos reporte”.

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El triunfo por 2-1 mantiene a las Águilas en el liderato del Grupo B, aunque la disponibilidad de Luna para el siguiente partido ante Atlético San Luis queda pendiente de la valoración médica. La futbolista regresaba a la pelea por un puesto en la alineación titular después de trabajar para recuperar condición física y ritmo de competencia; el club tampoco informa una fecha estimada para su regreso.