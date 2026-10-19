México

Reportan que fuerzas federales catean casas de Blanca Merari Tziu, alcaldesa morenista de Puerto Morelos en Quintana Roo

Elementos de la Policía Estatal y de la Marina fueron desplegados en el Residencial Lagos del Sol para llevar a cabo el operativo

Alcaldesa de Puerto Morelos
Foto: Facebook / Blanca Merari
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Este lunes se reportó que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de Quintana Roo, llevaron a cabo un cateo en el domicilio de Blanca Merari Tziu Muñoz, alcaldesa de Puerto Morelos.

De acuerdo con medios locales, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes en el Residencial Lagos del Sol, el cual emitió un comunicado en el que informó el ingreso de elementos de ambas corporaciones para ejecutar un cateo al interior del subcondominio Jaguares.

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El residencial detalló que los agentes tomaron el control de las comunicaciones de radio y telefonía para evitar que se alertara sobre la acción operativa.

“Al inicio del operativo cerraron vialidades y ya empezaron a liberar, dejando solo la zona cercana al lugar de la diligencia en el subcondominio Jaguares. Hemos estado atentos al desarrollo de esta diligencia la cual se ha realizado en forma tranquila y segura”, se lee en el comunicado.

Tras los reportes, Infobae México consultó con la Marina y la Fiscalía del Estado sobre las acciones realizadas en el domicilio de la alcaldesa, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

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*Información en desarrollo...

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