El evento principal de la velada fue el magno concierto del cantante de música regional mexicana, Alfredito Olivas, quien hizo vibrar a la multitud que abarrotó el recinto ferial.

Guardar

Alfredito Olivas reunió a más de 90,000 personas el domingo 18 de octubre de 2026 en el Teatro del Pueblo, durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026, para cerrar una jornada de música regional mexicana que convocó a habitantes y visitantes del puerto.

La presentación formó parte del programa “Historia y Tradición que nos Une”, organizado en el marco de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026. La asistencia superó las 90,000 personas y concentró a familias, jóvenes y grupos de amigos en el recinto ferial.

PUBLICIDAD

Al final de la noche, el Teatro del Pueblo proyectó un mensaje de “Muchas Gracias” para las personas que acudieron al concierto. La imagen apareció tras la despedida del cantante y el cierre de las actividades en el escenario principal.

Alfredito Olivas llenó el Teatro del Pueblo el 18 de octubre

El intérprete de música regional mexicana subió al escenario ante una explanada llena. Desde antes del inicio del espectáculo, miles de personas llegaron al recinto para ocupar los espacios cercanos al Teatro del Pueblo y seguir la actuación de Olivas.

El artista interpretó temas que el público acompañó durante la noche. La respuesta de los asistentes se mantuvo en cada una de las canciones incluidas en el repertorio y convirtió al concierto en el evento con mayor convocatoria de esta edición de las fiestas.

PUBLICIDAD

Así fue el histórico concierto de Alfredito Olivas en Cabo San Lucas: reunió a más de 90 mil personas (Instagram/Alfredito Olivas)

La asistencia de más de 90,000 personas marcó una de las jornadas con mayor afluencia en la historia reciente de las celebraciones de Cabo San Lucas. El público se distribuyó entre el área frente al escenario, los pasillos del recinto y las zonas comerciales.

La llegada de Alfredito Olivas generó expectativa desde el anuncio de las actividades. El cantante se mantuvo como uno de los nombres con mayor convocatoria dentro del programa de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026.

El popular cantante ha consolidado presencia en el género regional mexicano a través de sus producciones musicales. Sus temas han figurado entre los más escuchados en plataformas digitales, mientras sus videos acumulan millones de visualizaciones entre seguidores de México y otros países.

PUBLICIDAD

Christian Agúndez respaldó la edición 2026 de las fiestas

La organización de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2026 contó con el impulso del presidente municipal Christian Agúndez. La administración municipal mantuvo el programa de actividades para conservar una celebración que reúne a la población del puerto.

Alfredito Olivas llenó el Teatro del Pueblo el 18 de octubre (Instagram)

La contratación de artistas de alcance nacional formó parte de la estrategia para ampliar la oferta de espectáculos para habitantes y visitantes. La actuación de Alfredito Olivas concentró el mayor número de asistentes durante la jornada del domingo.

El Ayuntamiento de Los Cabos dispuso áreas para facilitar el desarrollo de la celebración. El movimiento de personas aumentó antes del concierto y se mantuvo al término de la presentación, cuando los asistentes comenzaron a salir del recinto.

PUBLICIDAD

El Teatro del Pueblo fue el punto de encuentro principal durante la noche. La explanada recibió a personas de distintas edades que acudieron a escuchar al intérprete y a participar en las actividades de las fiestas.

Juegos mecánicos y gastronomía reunieron a familias en Cabo San Lucas

El recinto ferial mantuvo abiertas las zonas de juegos mecánicos, los puestos de gastronomía local y los espacios de convivencia. Las luces de las atracciones acompañaron el recorrido de los visitantes antes de que comenzara el concierto.

Familias con niñas y niños acudieron a los juegos mecánicos, mientras otros asistentes permanecieron en las áreas de comida o recorrieron los pasillos. La oferta permitió que el público encontrara actividades distintas a las del escenario principal.

PUBLICIDAD

Los puestos de alimentos y bebidas atendieron a quienes llegaron desde temprano a las Fiestas Tradicionales. La concentración aumentó conforme se acercó la hora de la presentación de Alfredito Olivas en el Teatro del Pueblo.

Las áreas de convivencia también reunieron a grupos de amistades que aprovecharon la jornada para recorrer el recinto. La asistencia masiva obligó a mantener ordenados los accesos y los espacios con mayor afluencia.

Asistentes describieron un ambiente de convivencia durante el concierto

El cantante Alfredo Olivas subió una foto comprobando que está bien. (Facebook/AlfredoOlivasMusica)

Una de las asistentes habló sobre la experiencia de presenciar espectáculos de este tipo dentro de las actividades municipales. “Es una experiencia bonita el que nosotros podamos disfrutar este tipo de espectáculos que por parte del municipio”, expresó en el video apra redes compartido por el cantante.

PUBLICIDAD

Jóvenes entrevistados durante la presentación describieron la convivencia que se formó entre quienes acudieron al Teatro del Pueblo. “Se pone bien ambiente porque todos como que se conocen y están unidos”, señalaron en el video de “¡Muchas gracias”

Otra ciudadana invitó a la población a participar en las actividades de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas. “Pues que vengan a divertirse. Muy, muy, muy bonito”, dijo durante el recorrido por el recinto.

La proyección final de agradecimiento cerró la noche del domingo 18 de octubre de 2026, luego del concierto de Alfredito Olivas ante una asistencia superior a 90,000 personas.

PUBLICIDAD