Aarón Mercury reacciona al arresto de Naim Darrechi en España y lo llama “showcito” en medio de su pelea

(Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

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Aarón Mercury volvió a quedar en el centro de la conversación después de hablar sobre Naim Darrechi, con quien mantiene un conflicto que comenzó durante el cumpleaños de Abelito. A su llegada al Teatro México para ver la obra Las Leonas, protagonizada por Victoria Ruffo, el creador de contenido fue cuestionado por la supuesta detención de Naim en España y dejó clara su postura ante las versiones que circularon en redes sociales.

“Pues no, yo como que desde un inicio dije: ‘Showcito, esto es showcito’”, comentó ante los medios. Cuando le preguntaron directamente si consideraba falsa la noticia de que Darrechi estuviera detenido en España, respondió: “Sí, ese sí. Sí, es mentira”. Sus declaraciones llamaron la atención porque el caso ya había generado especulaciones y porque el enfrentamiento entre ambos creadores de contenido venía acumulando tensión desde semanas atrás.

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Sin embargo, el asunto tiene más matices de los que sugirió Mercury. Naim Darrechi confirmó posteriormente que había permanecido bajo custodia en España durante aproximadamente 24 horas por un procedimiento judicial pendiente relacionado, según su versión, con una publicación realizada en 2024.

¿Por qué están peleados Aarón Mercury y Naim Darrechi?

Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

El conflicto entre ambos se intensificó durante el cumpleaños de Abelito, celebrado en septiembre de 2026. De acuerdo con las versiones que circularon sobre el enfrentamiento, Mercury acusó al influencer español de comportarse de manera inapropiada con una amiga suya y de lanzarles un objeto durante la discusión. Darrechi, por su parte, ofreció una versión diferente de lo ocurrido y aseguró que Aarón lo había confrontado.

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La disputa también se relacionó con las acusaciones de Cristina Romero, madre de Abelito, quien anunció acciones legales por presuntos tocamientos y roces sin consentimiento durante la fiesta.

El asunto provocó reacciones en redes sociales y aumentó la atención sobre los involucrados. No obstante, las acusaciones deben distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados legalmente, pues no son equivalentes a una resolución judicial.

¿Qué pasó con Naim Darrechi en España?

La noticia sobre la detención de Naim Darrechi comenzó a circular a mediados de octubre de 2026. El 14 de octubre se informó que el influencer había sido detenido en el aeropuerto de Madrid. Al día siguiente, él mismo explicó que había permanecido bajo custodia alrededor de 24 horas y que el asunto estaba relacionado con un procedimiento judicial pendiente por una publicación de contenido íntimo de 2024.

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Según la explicación que dio, no había recibido una notificación porque no tenía actualizado su domicilio. También señaló que tendría que acudir a juicio.

Esta versión permite entender por qué las declaraciones de Aarón Mercury no coinciden por completo con lo ocurrido: mientras el mexicano consideró inicialmente que se trataba de un espectáculo mediático, Darrechi afirmó que sí había estado bajo custodia.

Aarón Mercury visita a Victoria Ruffo y cumple una promesa

Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)

Más allá de la controversia, Aarón acudió al teatro para cumplir una promesa que le había hecho a Victoria Ruffo: entregarle un mini Mercury, un peluche popularizado con su imagen. El compromiso surgió durante un podcast con José Eduardo Derbez, hijo de la actriz, en el que el creador de contenido recordó el apoyo que había recibido de ella. “Sí, pero ya no la apoyé porque me prometió un mini Mercury y nunca me lo dio”, contó entre risas al recordar el reclamo que le hicieron llegar.

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Así, entre su visita a Victoria Ruffo y la controversia con Naim Darrechi, Mercury volvió a dar de qué hablar. Su comentario sobre el “showcito” refleja su postura frente a la polémica, mientras que los detalles sobre la custodia de Darrechi muestran que el asunto tenía un componente judicial que no podía descartarse únicamente a partir de las declaraciones del influencer mexicano.