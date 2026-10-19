México

Exfiscal de Chihuahua tiene otras indagatorias ajenas al caso CIA: Fiscalía no ve pruebas contra Maru Campos como posible responsable

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, hasta el momento, no ha sido informada de que la gobernadora tenga responsabilidad en el caso de los agentes estadounidenses

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere al proceso judicial y a las órdenes de aprehensión relacionadas con el exfiscal del estado de Chihuahua. La mandataria expone la intervención inicial de la fiscalía local y el involucramiento de la Fiscalía General de la República bajo acusaciones de traición a la patria. Video: Conferencia de prensa matutina
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, mantiene abiertas otras indagatorias en su contra ajenas a la participación de agentes de la CIA en un operativo, y negó que las autoridades tengan pruebas, hasta el momento, de que la gobernadora María Eugenia Campos tenga alguna responsabilidad en el caso.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria detalló que la primera instancia en proceder en contra de Jáuregui fue la propia Fiscalía de Chihuahua, a la que se sumó la Fiscalía General de la República (FGR) para acusarlo de traición a la patria.

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“Es la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua quien hace la primera imputación a su exfiscal, es decir la gobernadora si tuvo conocimiento, sino la propia fiscalía, investigando el caso de la presencia de dos agentes de Estados Unidos y su lamentable fallecimiento en un operativo que no tenía mucho sentido, pues responsabilizan al fiscal. De la investigación que tiene la fiscalía, pues finalmente el responsable directo es el fiscal”, señaló.

Cabe señalar que luego de que le fue cumplimentada la orden de aprehensión correspondiente a los delitos del fuero común, el exfiscal fue puesto en libertad por el juez de Chihuahua, pero la FGR lo detuvo al salir y lo trasladó al penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra recluido actualmente.

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Sheinbaum exfiscal de Chihuahua
Foto: Captura de pantalla- conferencia de prensa matutina / FGE Chihuahua

Al respecto, Sheinbaum reconoció a las autoridades por proceder en contra del exfiscal, ya que dijo, son los encargados de la procuración de la justicia en el país. Además, señaló que Jáuregui también mantiene abiertas otras investigaciones por delitos distintos a los que corresponden al caso de los agentes de la CIA.

Sin embargo, la presidenta se negó a dar detalles sobre los otros procesos contra el exfiscal, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía a pronunciarse de manera posterior al respecto.

Sin evidencia contra Maru Campos en el caso, hasta el momento

Respecto al caso de los agentes de la CIA, la presidenta también detalló que la Fiscalía, hasta donde ella ha sido informada, no tiene pruebas en contra de la gobernadora Maru Campos sobre una posible responsabilidad en el operativo.

“De acuerdo con lo que menciona la Fiscalía, no tienen, hasta donde yo sé, y sino que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”, explicó la mandataria respecto a las indagatorias realizadas desde el estado de Chihuahua.

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)
El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Sheinbaum destacó que las investigaciones en contra del exfiscal continúan, al tiempo que dijo fueron las propias autoridades de Chihuahua las que reconocieron a Jáuregui como el principal responsable de la participación de los agentes de Estados Unidos.

“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, porque en realidad ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio, la tiene la FGR”, explicó.

Y es que el operativo que desencadenó la captura del exfiscal ocurrió a mediados del mes de abril, cuando cuatro agentes de la CIA participaron en una acción para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Narcolaboratorio Chihuahua
Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

A su regreso a bordo de vehículos, dos agentes de la CIA murieron junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.

Tras los hechos, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó en sus redes sociales el fallecimiento de dos agentes estadounidenses, así como de los dos mexicanos.

El caso tuvo un punto crítico cuando el exfiscal anunció en un primer momento que los agentes extranjeros habían muerto tras el desmantelamiento del narcolaboratorio, pero luego señaló que en realidad el operativo solo había pasado por un sitio en el que los agentes les solicitaron un “aventón” porque no tenían vehículos para movilizarse a Chihuahua.

Las investigaciones posteriores revelaron que, al menos, Pedro Oseguera Cervantes sí sabía de la presencia de los agentes extranjeros, ya que, según los testimonios obtenidos por la Fiscalía de Chihuahua, permanecieron cerca de él en todo momento.

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