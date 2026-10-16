Canelo Álvarez presume su condición física a los 36 años antes de enfrentar a Christian Mbilli

Un hombre con camisa azul claro y gafas de sol posa frente a las icónicas Pirámides de Giza y la Gran Esfinge bajo un cielo brillante. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

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El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera reciente. A sus 36 años, el boxeador mexicano asegura encontrarse en buenas condiciones físicas para regresar al cuadrilátero el próximo 31 de octubre, cuando enfrente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudí, con el objetivo de recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Después de conquistar múltiples títulos y enfrentarse a algunos de los nombres más importantes del pugilismo, el tapatío considera que su experiencia representa una ventaja. Sin embargo, reconoce que su próximo adversario exigirá un esfuerzo físico considerable debido a su estilo ofensivo y su capacidad para mantener la presión durante los asaltos.

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Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Durante una entrevista en The Pat McAfee Show, retomada por The Ring, el mexicano explicó cómo se siente antes de esta pelea y destacó el trabajo que ha realizado para llegar en las mejores condiciones posibles.

“Me siento como si tuviera 26 años, pero con más experiencia. Me siento muy bien. He estado entrenando muy duro para esta pelea porque Mbilli es ese tipo de boxeador: va hacia delante, lanza muchos golpes y es fuerte”, explicó.

Canelo reconoce el reto físico que representa Mbilli

El mexicano sabe que la resistencia será uno de los factores determinantes del enfrentamiento. Christian Mbilli acostumbra avanzar constantemente, reducir los espacios y lanzar numerosas combinaciones, por lo que Canelo tendrá que administrar sus esfuerzos sin renunciar a su precisión y capacidad para contraatacar.

(Instagram: Christian Mbilli)

“Voy a necesitar mucha resistencia para esta pelea y estar preparado para cualquier cosa que pueda traer”, reconoció Álvarez.

El francés, nacido en Camerún, llegará al compromiso con 29 victorias, un empate y 24 triunfos por nocaut. Además, afrontará la primera defensa de su campeonato mundial del CMB, después de pasar de monarca interino a campeón absoluto.

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Tecnología y entrenamiento para llegar al cien por ciento

Para preparar su regreso, Canelo trasladó su campamento a Gandía, Valencia, España, donde trabaja bajo las órdenes de Eddy Reynoso. Durante esta etapa también ha compartido sesiones de entrenamiento con Oleksandr Usyk.

El pugilista mexicano explicó que incorpora herramientas tecnológicas para evaluar su organismo y comprobar los avances de su preparación física.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

“La tecnología es estupenda. Nos adaptamos a ella, nos sentimos muy bien y estamos casi preparados para llegar al cien por cien. Cada semana estamos mejor. Así comprobamos mi cuerpo y está al cien por cien: los músculos, el cerebro, mi condición física, todo”, aseguró.

La experiencia acumulada también es importante para afrontar este nuevo desafío, especialmente después de más de dos décadas como profesional.

“Ha sido una larga carrera en el boxeo, pero llevo peleando contra campeones mundiales desde los 20 años. Sabemos cómo prepararnos para este tipo de combates”, explicó.

“El boxeo es mi vida. Siempre intento estar en forma y entrenar. Comer sano, descansar y entrenar. De eso se trata”, añadió.

El mexicano busca recuperar el campeonato mundial

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Canelo no pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas. Aquel resultado le costó el campeonato indiscutido del peso supermediano y lo impulsó a preparar su regreso con la intención de volver a conquistar un cinturón mundial.

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Su récord profesional es de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. Frente a Mbilli, deberá combinar su experiencia y calidad técnica con la resistencia necesaria para soportar la presión del francés.

“Me encanta el boxeo y todavía siento esas mariposas. Es algo que no puedo explicar”, confesó.

El 31 de octubre, Álvarez tendrá la oportunidad de demostrar que su preparación física sigue a la altura de sus ambiciones y que todavía puede competir por los principales campeonatos del boxeo internacional.