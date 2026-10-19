Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos (RS/Palenque de Culiacán 2026)

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Palenque de Culiacán pone a la venta los boletos para su inicio y cierre con Panter Bélico y Arley Pérez desde este 2 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas.

Econcierto será el sábado 29 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, y forma parte de la edición organizada por Fiesta MX Entertainment, que vuelve a realizarse tras dos años sin actividades.

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Los accesos para la presentación tienen precios de $800 en zona General, $1,600 en Plata, $2,600 en Oro y $3,600 en VIP, sin contar el cargo por servicio. La venta será en taquillas del recinto y mediante la plataforma Queshow.

El cartel difundido para el espectáculo no informa una edad mínima de ingreso ni especifica si habrá restricciones para menores de edad. Las personas interesadas deberán verificar esa condición con los organizadores antes de comprar sus boletos.

Panter Bélico y Arley Pérez cierran el Palenque el 29 de noviembre

El Palenque de Culiacán 2026 contempla actividades del 12 al 29 de noviembre, de acuerdo con la cartelera dada a conocer por los organizadores. El cartel promocional de Panter Bélico y Arley Pérez ubica el arranque general de los espectáculos desde el 13 de noviembre.

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Panter Bélico y Arley Pérez encabezan el último concierto de la programación. Los artistas están anunciados para subir al escenario a partir de las 11:00 de la noche del sábado 29 de noviembre, fecha marcada como el gran cierre del palenque.

La presentación será una de las últimas actividades de la feria y del programa musical. El recinto contará con acceso principal identificado en el mapa incluido en el cartel de venta.

Fiesta MX Entertainment organiza la edición 2026 bajo una nueva administración. El regreso del palenque ocurre después de que el evento dejó de realizarse desde 2024 por la crisis de violencia en Culiacán.

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(Redes sociales)

La información difundida por la empresa y retomada por Infobae señala que la edición de este año reúne a artistas del regional mexicano en varias fechas. El programa incluye agrupaciones y solistas que se presentan entre el 13 y el 29 de noviembre.

Los boletos cuestan de $800 a $3,600 más cargo por servicio

La zona General es la opción con el precio más bajo para ver a Panter Bélico y Arley Pérez. Cada acceso tiene un costo de $800, antes de los cargos que aplique la plataforma o el punto de venta.

Los boletos de zona Plata tienen un precio de $1,600. Esta categoría se coloca por encima del acceso General dentro de la distribución anunciada para el palenque.

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La zona Oro tendrá un costo de $2,600 por persona. El precio no contempla el cargo por servicio, según la información publicada en el cartel promocional.

El acceso VIP es el de mayor costo para el concierto del 29 de noviembre. Cada boleto tiene un valor de $3,600, más los cargos adicionales que se generen durante la compra.

Los precios anunciados corresponden a la presentación de Panter Bélico y Arley Pérez. El material proporcionado no detalla la ubicación exacta de cada zona dentro del recinto ni las condiciones de cambios, reembolsos o límites de compra.

Queshow y las taquillas del Palenque venderán los accesos desde el 2 de noviembre

La venta de boletos inicia el 2 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas. Las personas interesadas podrán adquirir los accesos por internet mediante el sitio oficial Queshow.

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La otra opción será la compra directa en las taquillas del Palenque de Culiacán. El horario informado para este punto de venta es de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado.

El cartel identifica a Queshow como la plataforma en línea para adquirir los boletos. Los compradores deberán considerar que el monto final puede aumentar por el cargo por servicio anunciado en la publicidad.

La organización utiliza en redes sociales el identificador PalenqueDeCuliacan2026. En la promoción también aparecen las etiquetas #CuliacánQuierePaz y #NuevaAdministración.

Hasta la información disponible en el cartel, no se reporta una edad mínima para entrar al concierto. Tampoco se precisan requisitos para asistentes menores de edad, acompañantes o documentos de identificación.

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Los Alegres del Barranco, Banda MS y Pancho Barraza integran la cartelera

La programación inicia el 13 de noviembre con Los Alegres del Barranco, Varones de Culiacán, La Revancha y Banda Los Populares del Llano. Dos días después, el 15 de noviembre, están anunciados Dinámicos Jrs, Canelos Jrs y Los Intocables Jrs.

Marca Registrada tiene fecha para el 22 de noviembre. Tombochío se presenta el 26 de noviembre, mientras que Banda MS y Los Chavalitos aparecen en la cartelera del 27 de noviembre.

Los Alegres del Barranco, Banda MS y Pancho Barraza integran la cartelera (RS)

Pancho Barraza y El Coyote y Su Banda Tierra Santa compartirán escenario el 28 de noviembre. Panter Bélico y Arley Pérez cerrarán las actividades musicales al día siguiente.

La cartelera ha generado polémica porque incluye intérpretes vinculados con repertorios de narcocorridos o con antecedentes de amenazas y señalamientos relacionados con el crimen organizado.

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El medio señala que Panter Bélico interpretó cuatro narcocorridos durante un evento por el Grito de Independencia realizado el 15 de septiembre de 2026 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entre los temas citados están “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael”.

Arley Pérez ha incluido en su repertorio canciones sobre enfrentamientos entre facciones criminales y personajes ligados al narcotráfico. En marzo de 2025, el cantante difundió un video en el que denunció que el músico Ernesto Barajas habría obstaculizado sus contrataciones.

La polémica ocurre en medio de restricciones vigentes en Sinaloa sobre música con apología del delito en escuelas, transporte público y actos financiados por gobiernos estatales o municipales. La reforma aprobada por el Congreso local en junio de 2026 no alcanza a eventos privados como el Palenque de Culiacán, organizado por Fiesta MX Entertainment.

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