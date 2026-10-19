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¿Gilberto Mora al Liverpool? La joya mexicana responde a aficionados ingleses

El nombre de Gilberto Mora apareció en el radar de distintos equipos europeos

El nombre de Gilberto Mora ha sido puesto en el radar de distintos equipos europeos como el del Liverpool de la Premier League (Especial).
El nombre de Gilberto Mora ha sido puesto en el radar de distintos equipos europeos como el del Liverpool de la Premier League (Especial).
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Gilberto Mora respondió a aficionados del Liverpool con un pulgar hacia arriba al terminar el partido entre Xolos y Puebla en el Estadio Caliente. El gesto reavivó las versiones sobre un posible interés del club inglés por el mediocampista de Tijuana.

El episodio ocurrió cuando el jugador se dirigía a los vestidores tras el encuentro. Desde las tribunas, un grupo de aficionados coreó el nombre de Liverpool y Mora contestó con una señal de aprobación.

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Gilberto Mora respondió a aficionados del Liverpool con un pulgar hacia arriba al terminar el partido entre Xolos y Puebla en el Estadio Caliente (Crédito | Redes sociales)

La reacción generó polémica porque algunos interpretaron que el futbolista expresó su deseo de llegar al equipo de la Premier League. Hasta el momento, el gesto no confirma una negociación ni una decisión sobre su futuro.

El nombre de Gilberto Mora apareció en el radar de distintos equipos europeos, entre ellos Liverpool, según las versiones que crecieron durante los últimos días. La atención aumentó después de la escena con los seguidores ingleses en el estadio de Xolos.

Mora sin una oferta formal

El mediocampista cumplió 18 años la semana pasada, por lo que ya está habilitado para fichar con clubes de cualquier parte del mundo. Esa condición abrió la posibilidad de que una institución extranjera avance por su contratación.

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Gilberto Mora cumple 18 años esta 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gilberto Mora cumple 18 años esta 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
El "Loco" Abreu aclaró cuál es la situación de Gilberto Mora por una lesión que no le ha permitido regresar a las canchas (REUTERS/Arafat Barbakh)
El "Loco" Abreu aclaró cuál es la situación de Gilberto Mora por una lesión que no le ha permitido regresar a las canchas (REUTERS/Arafat Barbakh)

Pese a los rumores, la representante del jugador Rafaela Pimenta afirmó en distintas ocasiones que no existe una oferta formal por Mora. Sin embargo, el entorno del futbolista reconoce que varios clubes importantes siguen su evolución, aunque no precisó cuáles son ni si hubo contactos concretos.

El interés alrededor del joven de Tijuana se instaló entre los temas de seguimiento del mercado. Por ahora, su futuro permanece vinculado a Xolos y no hay información sobre una propuesta presentada al club o al mediocampista.

Trayectoria

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fue hijo de Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional que jugó en clubes como Jaguares de Chiapas, Toluca, Puebla, Veracruz y Xolos de Tijuana. Su cercanía con el futbol comenzó desde la infancia, cuando acompañaba a su padre a estadios, entrenamientos y vestidores.

Aunque nació en Chiapas, Mora creció y se formó en Tijuana. Su desarrollo deportivo transcurrió en la Liga Menor de la Jauría y en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintles, parte de las fuerzas básicas de Xolos. Desde sus primeras categorías destacó por su control de balón, coordinación y lectura del juego, cualidades que aceleraron su avance dentro del club.

Durante la temporada 2023-24 jugó en la Sub-16 de Tijuana. Un año después participó como oponente del primer equipo en los partidos de práctica dirigidos por Juan Carlos Osorio. El proceso también lo llevó a las selecciones menores de México, con convocatorias en las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17. En esta última llegó a portar el gafete de capitán.

Un hombre vestido con la camiseta verde de la selección de México levanta la mano derecha y sonríe en un estadio.
El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debut en Primera División

Su debut en Primera División ocurrió el 18 de agosto de 2024, frente a Santos Laguna. Con 15 años y 10 meses, se convirtió en el mexicano más joven en debutar con Xolos. En aquel encuentro entró de cambio por Efraín Álvarez y dio una asistencia a Jaime Álvarez durante el tiempo de compensación.

Poco después obtuvo su primera titularidad ante León. Con 15 años y 320 días, estableció una marca como el jugador más joven en iniciar un partido de Liga MX. Esa noche también anotó su primer gol con el primer equipo de Tijuana, un hecho que consolidó su irrupción en el futbol mexicano.

Mora se afianzó en el plantel de Xolos y recibió el dorsal 10, número reservado para futbolistas con peso ofensivo y creativo. Su ascenso también alcanzó a la Selección Mexicana. En el Mundial de 2026 disputó partidos ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, con actuaciones que lo colocaron entre los jugadores jóvenes con mayor proyección del país.

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)

El 26 de septiembre de 2026 usó por primera vez el número 10 de la Selección Mexicana en un partido ante Colombia. En ese encuentro marcó el empate 1-1 y, con 17 años y 347 días, se convirtió en el goleador más joven en la historia del Tri. Al cumplir la mayoría de edad, quedó habilitado reglamentariamente para concretar una transferencia internacional, aunque no existió confirmación de una salida inmediata de Xolos ni de una negociación cerrada con algún club europeo.

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