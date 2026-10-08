¿Adiós al Estadio Azteca? Canelo Álvarez manda mensaje en la presentación del nuevo Estadio del Atlas: “Es lo que sueño”

Canelo Álvarez aseguró que quiere pelear en el nuevo estadio del Atlas (especial)

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En los últimos días cobró fuerza la posibilidad de que Canelo Álvarez dispute su pelea de despedida en el Estadio Azteca, aunque un nuevo recinto se incorporó a las opciones: el estadio que construirá Atlas, presentado ayer, con aforo para 40 mil espectadores.

En el marco de la presentación, Álvarez expresó su interés en ser el primer boxeador en pelear en el estadio que proyectan construir para los Rojinegros. El púgil tapatío consideró que combatir en ese recinto sería “un sueño hecho realidad”, aunque aclaró que dependerá de que el plan avance y las condiciones lo permitan. La frase “Bienvenidos a la catedral del triunfo” aludió a la identidad del club rojinegro y presentó al futuro inmueble como un espacio emblemático para sus aficionados.

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“El estadio que harán para el Atlas se lo merecen, me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad, así que veremos en el futuro. Eso es lo que sueño y quizás se pueda lograr. Bienvenidos a la catedral del triunfo”

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Canelo podría pelear en el Azteca

Saúl Canelo Álvarez confirmó que abrió conversaciones con Emilio Azcárraga para valorar una pelea en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte. El boxeador tapatío señaló que busca cerrar su carrera en México y que se visualiza arriba del ring en el inmueble de Santa Úrsula.

Azcárraga había lanzado la invitación semanas antes durante una entrevista con TUDN. El empresario consideró que una función encabezada por Álvarez podía llevar el boxeo de vuelta al estadio, después de la experiencia que tuvo Julio César Chávez en 1993.

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

El dueño del América sostuvo que el recinto podía recibir actividades más allá del futbol. Por ello, hizo un llamado público a Canelo para que considere disputar una de sus peleas en la Ciudad de México antes de retirarse de los cuadriláteros.

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La propuesta tomó como referencia la pelea entre Chávez y Greg Haugen, celebrada el 20 de febrero de 1993. Aquella función reunió a 132,274 espectadores en el entonces Estadio Azteca, una cifra que colocó a esa velada entre las de mayor convocatoria en la historia del boxeo.

Canelo y Azcárraga ya han explorado la posibilidad de una función

Canelo respondió inicialmente que pelear en el recinto representa un honor por la energía de la afición mexicana. El excampeón mundial señaló a Box Televisa que no descarta esa posibilidad, aunque dejó el eventual combate sujeto a las condiciones y a los acuerdos que pudieran alcanzarse.

El público se rindió ante el boxeador supermediano en la inauguración (Instagram / canelo)

Días después, el jalisciense agregó que Azcárraga lo había buscado para platicar sobre la opción. Álvarez reveló que ambos sostuvieron una videollamada en la que revisaron la posibilidad de organizar una función en el futuro.

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El pugilista explicó que quiere despedirse frente al público mexicano y reconoció que el estadio le generó una impresión particular cuando acudió como aficionado durante el Mundial 2026. “Nos contactamos, hicimos un Zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro”, declaró.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexican Boxer Canelo Alvarez inside the stadium during the half time break REUTERS/Daniel Becerril

Aunque el acercamiento entre Canelo y Azcárraga ya se ha dado, no existen una fecha, rival ni cartelera definidos. Álvarez calcula que todavía puede disputar entre 4 y 5 peleas más, por lo que la función en el Estadio Banorte ha quedado como una opción para la recta final de su trayectoria.

Canelo enfocado en Mbilli

Mientras tanto, Canelo mantiene la concentración de cara a su próximo compromiso boxístico, programado para el 31 de octubre frente a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, donde disputará el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de las 168 libras.

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Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Este combate será distinto, ya que después de varios años, el jalisciense volverá a presentarse como retador y no como campeón. Además, representa una oportunidad de reivindicación, luego de haber cedido el campeonato indiscutido de los supermedianos en septiembre pasado ante Terence Crawford y haber sido sometido a una cirugía en el codo.