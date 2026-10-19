México

CNDH exige esclarecer el papel de “infiltrados” en las protestas de Guadalajara: acusa falta de cooperación de la CEDHJ

La segunda movilización reúne a 9 mil 500 asistentes en Guadalajara y registra afectaciones en vehículos y comercios

Demonstrators vandalise the door of the government palace during a protest over poor water quality as residents have been reporting foul-smelling, sediment-filled tap water in Guadalajara, Mexico, October 18, 2026. REUTERS/Stringer
Demonstrators vandalise the door of the government palace during a protest over poor water quality as residents have been reporting foul-smelling, sediment-filled tap water in Guadalajara, Mexico, October 18, 2026. REUTERS/Stringer
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno estatal de Guadalajara esclarecer la presencia y actuación de posibles infiltrados durante la segunda movilización realizada el 18 de octubre por la calidad del agua. El organismo acusa falta de cooperación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEJDH) en cuanto a la investigación de los actos violentos de la primera mega marcha en el estado.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la protesta de este domingo reunió alrededor de 9 mil 500 personas; la mayoría acudió de forma pacífica, sin embargo, se registraron actos de violencia, daños a edificios públicos, comercios y vehículos.

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La CNDH plantea que debe conocerse quiénes participaron en los disturbios, cómo operaron los grupos señalados por el gobierno estatal y qué información posee la CEJDH sobre las denuncias, los detenidos y el operativo de seguridad.

La exigencia ocurre después de que autoridades de Jalisco señalaron que algunos participantes en los desmanes podrían tener vínculos con actividades en otras entidades. La administración estatal no presentó pruebas ni identificó los lugares de procedencia de esas personas.

Gobierno de Jalisco identifica cinco grupos durante la movilización

El titular de Seguridad, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia de prensa de hoy que se detectaron cinco agrupaciones en distintos puntos y momentos de la jornada. Según la versión oficial, actuaron con tácticas coordinadas y buscaron provocar una reacción de los policías para extender los enfrentamientos.

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La participación de ambas comisiones en la protesta coloca el foco sobre la documentación de los hechos. La CNDH reclama que se aclare el papel de quienes habrían ingresado a la concentración con fines distintos a las demandas de los asistentes.

La identificación de cinco bandas con tácticas coordinadas y el perfil de los detenidos llevaron al gobierno jalisciense a intercambiar información con otras entidades para confirmar el posible origen externo de los disturbios

El Gobierno de Jalisco calcula que los contingentes violentos operaron separados de la mayoría de los manifestantes. La autoridad afirma que los grupos intentaron generar choques con las corporaciones, mientras el resto de la movilización mantuvo un carácter pacífico.

Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, señaló que el diálogo sobre las demandas vinculadas con la calidad del agua continuará a cargo del gobernador. La administración estatal también anunció apoyo para los establecimientos afectados por los disturbios.

La autoridad llamó a la población a colaborar en la identificación de personas que aparecen en imágenes difundidas por el gobierno y que no tenían el rostro cubierto. El esquema anunciado contempla mecanismos de protección para denuncias anónimas.

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