Reik dará concierto gratis en Atizapán de Zaragoza: fecha, horario y cómo llegar al evento

El acceso a los conciertos del Atzán 2026 es gratuito para el público. (Composición fotográfica/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

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Reik llega a Atizapán de Zaragoza este sábado 24 de octubre con un concierto gratuito dentro del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026.

La presentación está programada a las 20:00 horas en la explanada del Palacio Municipal, dentro de una programación que corre del 16 al 25 de octubre con entrada libre para el público.

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El festival contempla 25 espectáculos de música, danza y teatro, y el gobierno municipal estima que podría convocar a más de 300,000 asistentes de Atizapán y municipios vecinos como Tlalnepantla, Naucalpan y Nicolás Romero durante los 10 días de actividades.

El tributo musical a 31 Minutos se presenta a las 16:00 horas en la Colonia UAM. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

Reik se presenta el 24 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio Municipal

El concierto de Reik forma parte de la recta final del Atzán 2026. La agrupación mexicana, integrada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, se suma así a una cartelera que ya recibió a Natalia Jiménez el 17 de octubre ante 6,500 asistentes, según reportó el gobierno municipal tras ese concierto.

Cómo llegar al Palacio Municipal de Atizapán

El concierto se realiza en la explanada del Palacio Municipal, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos número 91, colonia El Potrero.

El recinto forma parte de la infraestructura cultural administrada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio.

El Palacio Municipal se ubica en el Boulevard Adolfo López Mateos número 91, colonia El Potrero. (Jorge Contreras/Infobae México)

Para acceder en transporte público existen cuatro rutas de camión que circulan por la zona: 120, 25-01, R-10 y Ruta 89.

El acceso al concierto no tiene costo, como el resto de las presentaciones musicales del Atzán 2026.

Qué objetos tiene prohibido ingresar el público al concierto

El gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza estableció una lista de objetos con ingreso prohibido para los asistentes al Festival Atzán 2026, incluido el concierto de Reik.

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La restricción abarca sustancias ilícitas, cualquier tipo de armas, entre ellas gas pimienta, pirotecnia y navajas, así como mochilas que superen las dimensiones de 30 por 30 centímetros.

Las mochilas que superen los 30 por 30 centímetros no pueden ingresar al recinto. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

Tampoco se permite el ingreso con selfie stick, termos, cigarros, vaporizadores o cigarros electrónicos, rayo láser, cámaras fotográficas profesionales, perfumes, lociones y desodorantes.

La lista incluye además sombrillas, bancos para sentarse y bebidas alcohólicas.

Qué otras actividades hay el sábado 24 de octubre

Además del concierto de Reik, ese sábado el festival ofrece el tributo musical a 31 Minutos a las 16:00 horas en la Colonia UAM.

Esa misma tarde se presenta la obra de teatro Cómo te va mi amor, con funciones a las 17:00 y 19:30 horas en el Teatro Zaragoza.

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Una obra de teatro en donde participa Violeta Isfel se presenta el mismo día que Reik. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

El elenco de esa puesta en escena está integrado por Violeta Isfel, Luz Edith Rojas, Grisel Margarita, Ricardo Ache y David Anguiano.

Con estas cuatro actividades, el sábado 24 concentra una de las jornadas con mayor número de propuestas simultáneas del festival.

El cierre del festival está a cargo de Yuri

El domingo 25 de octubre, un día después del concierto de Reik, el Festival Atzán 2026 llega a su fin con la presentación de clausura de Yuri a las 20:00 horas, también en el Palacio Municipal. La cantante veracruzana se presenta en el marco de su gira Icónica Tour.

Antes del cierre musical, ese mismo domingo se presenta Mamma Mia! El Musical a las 12:00 horas en el TEC de Monterrey.

El concierto de Yuri es el que cierra el Festival Atzán 2026. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

La cartelera completa del festival hasta su clausura

El lunes 19 de octubre se presenta la obra de teatro Una Eva y tres galanes, con César Évora, Omar Fierro, Mariazel y Sabine Moussier, a las 16:00 y 19:00 horas en el Teatro Zaragoza.

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El martes 20 de octubre se presenta la Camerata Juvenil de México a las 19:00 horas en la Parroquia de Guadalupe, en Lomas de Guadalupe, además del musical Hércules a las 16:00 y 19:00 horas en el Teatro Zaragoza.

El Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 presenta su cartel de eventos de música, teatro y danza del 16 al 25 de octubre. (Atizapán/Redes sociales)

El miércoles 21 de octubre, Lolita Cortés protagoniza la obra Niño Perdido a las 17:00 y 19:00 horas en el Teatro Zaragoza, y el Ballet de Kiev presenta El Lago de los Cisnes a las 20:00 horas en el Palacio Municipal.

El jueves 22 de octubre se presenta la comedia ¡Qué desastre de función! a las 16:30 y 19:30 horas en el Teatro Zaragoza, además del espectáculo de luces, música y danza Arcano.

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El viernes 23 de octubre se presenta el musical La Era del Rock a las 16:00 y 19:00 horas en el Teatro Zaragoza y el Ensamble Barroco del CNM a las 19:30 horas en la Iglesia de San Fernando.

El musical a cargo del Tec de Monterrey se presenta el último día del festival. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

Qué es el festival Atzán y cuántas ediciones lleva

El Atzán es el Festival Internacional de las Artes organizado por el gobierno de Atizapán de Zaragoza, que reúne música, danza, teatro y artes visuales en distintas sedes del municipio.

La edición 2026 es la quinta entrega del festival y se desarrolla del 16 al 25 de octubre.

El gobierno municipal estima más de 300,000 asistentes durante los 10 días de actividades. (Facebook/Gobierno de Atizapán de Zaragoza)

El presidente municipal Pedro Rodríguez, acompañado de su esposa Paty Arévalo, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, inauguró esta edición con la puesta en escena de La Bella Durmiente, a cargo del Ballet de Monterrey, ante 5,000 asistentes.

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La programación combina presentaciones gratuitas y de pago en recintos como el Palacio Municipal, el Teatro Zaragoza y la Plaza la Antigua.