Apertura 2026: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por televisión abierta

Esta semana el Apertura 2026 de la Liga Mx tendrá jornada doble y los encuentros de la fecha número 13 se llevará a cabo del martes 20 al miércoles 21 de octubre.
Como es costumbre, la transmisión de los partidos será variada, algunos se podrán por televisión abierta, de paga o por las plataformas de streaming.
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¿Cómo va el Apertura 2026?
El América conserva el liderato del Apertura 2026 con 24 puntos, luego de 12 jornadas disputadas y con el partido ante Tijuana todavía pendiente. Las Águilas registran siete victorias, tres empates y una derrota, sufrida ante Cruz Azul. Toluca y Atlas los persiguen con 21 unidades, mientras que Guadalajara y Cruz Azul llegan a 20.
León se mantiene en la zona media con 18 puntos, pese a caer 5-3 frente a América en uno de los juegos con más goles de la fecha. Monterrey suma 17 unidades y Santos, Tijuana, Pumas y Puebla tienen 16 puntos cada uno.
En la parte baja de la clasificación, Atlante ocupa el puesto 16 con 11 puntos. Necaxa es 17° con nueve unidades y Juárez permanece en el último lugar con cuatro.
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Por otra parte, la jornada 12 dejó el triunfo 2-1 de Monterrey sobre Pachuca y la goleada 5-0 de Cruz Azul ante Juárez. Toluca empató 1-1 con Atlético de San Luis, mientras que Guadalajara repartió puntos con Tigres tras igualar 1-1.
Atlas venció 2-0 a Necaxa como visitante, Puebla empató sin goles ante Tijuana y Pumas ganó 2-1 en su visita a Atlante. Santos también consiguió una goleada de 5-0 contra Querétaro durante la actividad de la fecha.
Partidos de la jornada número 13 que serán transmitidos por televisión abierta
El Juárez vs Atlante, el Tigres vs León, y el Toluca vs Tijuana se podrán ver de forma gratuita por Azteca 7, mientras que el Atlas vs América y el Santos vs Pumas se transmitirán por el Canal 5.
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El resto de los partidos se podrán sintonizar por televisión de paga o por las plataformas de streaming.
- Chivas vs. Necaxa: 17:07 horas por Amazon Prime Video | martes 20 de octubre.
- FC Juárez vs. Atlante: 19:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network | martes 20 de octubre.
- Atlético San Luis vs. Querétaro: 19.00 horas por ESPN 2, ViX Premium y Disney+ Premium | martes 20 de octubre.
- Tigres vs. León: 21:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network | martes 20 de octubre.
- Toluca vs. Xolos: 19:00 horas por FOX, FOX One, ViX Premium y Azteca Deportes Network | miércoles 21 de octubre.
- Atlas vs. América: 19:00 horas por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime | miércoles 21 de octubre.
- Puebla vs. Monterrey: 19:00 horas por ESPN y Disney+ Premium | miércoles 21 de octubre.
- Pachuca vs. Cruz Azul: 21:00 horas por FOX One | miércoles 21 de octubre.
- Santos Laguna vs. Pumas: 21.10 horas por Canal 5, TUDN, ESPN, Layvtime, ViX Premium y Disney+ Premium.
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