México Deportes

Apertura 2026: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por televisión abierta

Esta semana el Apertura 2026 de la Liga Mx tendrá jornada doble y los encuentros de la fecha número 13 se llevará a cabo del martes 20 al miércoles 21 de octubre

Esta semana el Apertura 2026 de la Liga Mx tendrá jornada doble y los encuentros de la fecha número 13 se llevará a cabo del martes 20 al miércoles 21 de octubre (X@LigaBBVAMX)
Esta semana el Apertura 2026 de la Liga Mx tendrá jornada doble y los encuentros de la fecha número 13 se llevará a cabo del martes 20 al miércoles 21 de octubre (X@LigaBBVAMX)
Guardar

Esta semana el Apertura 2026 de la Liga Mx tendrá jornada doble y los encuentros de la fecha número 13 se llevará a cabo del martes 20 al miércoles 21 de octubre.

Como es costumbre, la transmisión de los partidos será variada, algunos se podrán por televisión abierta, de paga o por las plataformas de streaming.

PUBLICIDAD

América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)
América mantiene liderato en Liga MX tras ganar al León (Club América/FB)

¿Cómo va el Apertura 2026?

El América conserva el liderato del Apertura 2026 con 24 puntos, luego de 12 jornadas disputadas y con el partido ante Tijuana todavía pendiente. Las Águilas registran siete victorias, tres empates y una derrota, sufrida ante Cruz Azul. Toluca y Atlas los persiguen con 21 unidades, mientras que Guadalajara y Cruz Azul llegan a 20.

León se mantiene en la zona media con 18 puntos, pese a caer 5-3 frente a América en uno de los juegos con más goles de la fecha. Monterrey suma 17 unidades y Santos, Tijuana, Pumas y Puebla tienen 16 puntos cada uno.

En la parte baja de la clasificación, Atlante ocupa el puesto 16 con 11 puntos. Necaxa es 17° con nueve unidades y Juárez permanece en el último lugar con cuatro.

PUBLICIDAD

Toluca y Atlas persiguen a las Águilas en la clasificación: ambos tienen 21 puntos y ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente (Captura de pantalla)
Toluca y Atlas persiguen a las Águilas en la clasificación: ambos tienen 21 puntos y ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente (Captura de pantalla)

Por otra parte, la jornada 12 dejó el triunfo 2-1 de Monterrey sobre Pachuca y la goleada 5-0 de Cruz Azul ante Juárez. Toluca empató 1-1 con Atlético de San Luis, mientras que Guadalajara repartió puntos con Tigres tras igualar 1-1.

Atlas venció 2-0 a Necaxa como visitante, Puebla empató sin goles ante Tijuana y Pumas ganó 2-1 en su visita a Atlante. Santos también consiguió una goleada de 5-0 contra Querétaro durante la actividad de la fecha.

Partidos de la jornada número 13 que serán transmitidos por televisión abierta

El Juárez vs Atlante, el Tigres vs León, y el Toluca vs Tijuana se podrán ver de forma gratuita por Azteca 7, mientras que el Atlas vs América y el Santos vs Pumas se transmitirán por el Canal 5.

El resto de los partidos se podrán sintonizar por televisión de paga o por las plataformas de streaming.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Juarez - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 17, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with Pachuca's Rodolfo Pizarro REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 18, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with Pachuca's Rodolfo Pizarro REUTERS/Daniel Becerril
  • Chivas vs. Necaxa: 17:07 horas por Amazon Prime Video | martes 20 de octubre.
  • FC Juárez vs. Atlante: 19:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network | martes 20 de octubre.
  • Atlético San Luis vs. Querétaro: 19.00 horas por ESPN 2, ViX Premium y Disney+ Premium | martes 20 de octubre.
  • Tigres vs. León: 21:00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network | martes 20 de octubre.
  • Toluca vs. Xolos: 19:00 horas por FOX, FOX One, ViX Premium y Azteca Deportes Network | miércoles 21 de octubre.
  • Atlas vs. América: 19:00 horas por Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime | miércoles 21 de octubre.
  • Puebla vs. Monterrey: 19:00 horas por ESPN y Disney+ Premium | miércoles 21 de octubre.
  • Pachuca vs. Cruz Azul: 21:00 horas por FOX One | miércoles 21 de octubre.
  • Santos Laguna vs. Pumas: 21.10 horas por Canal 5, TUDN, ESPN, Layvtime, ViX Premium y Disney+ Premium.

Temas Relacionados

Liga MxApertura 2026TransmisionesTelevisión abiertaPlataformas de streamingmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dulce María manda mensaje de luto tras la muerte de Lua Blanco: ambas fueron ‘Roberta’ en “Rebelde”

La integrante de RBD reaccionó después de que la familia de la actriz informó el fallecimiento de la artista en Río de Janeiro, tras varios meses de lucha contra el cáncer

Dulce María manda mensaje de luto tras la muerte de Lua Blanco: ambas fueron ‘Roberta’ en “Rebelde”

Tres desayunos mexicanos rápidos para mantener sana tu microbiota intestinal

La combinación tradicional de frijoles de la olla, nopal asado y tortilla de maíz ofrece una fuente rica en almidón resistente y fibra soluble recomendada por la Secretaría de Salud para fortalecer el organismo

Tres desayunos mexicanos rápidos para mantener sana tu microbiota intestinal

Temblor hoy 19 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Guerrero

Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

Hasta ahora, la cartelera suma seis fechas anunciadas entre el 13 y el 29 de noviembre. La banda encabeza la jornada inaugural, mientras que los solistas compartirán el cierre

Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: muere otro mexicano bajo custodia del ICE en Texas y la SRE exige investigar el caso

La historia detrás de la foto de Emma Coronel que provocó la demanda por libro de Anabel Hernández

Emma Coronel demanda a Penguin Random House por el uso de su imagen en libro de Anabel Hernández

Palenque Culiacán 2026: artistas señalados por narcocorridos se presentarán en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame descarta colaborar con Sabrina Sabrok en un proyecto íntimo porque tiene novia

Alfredo Adame descarta colaborar con Sabrina Sabrok en un proyecto íntimo porque tiene novia

Dulce María manda mensaje de luto tras la muerte de Lua Blanco: ambas fueron ‘Roberta’ en “Rebelde”

Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

Cazzu habla sobre la violencia económica que vivió en los últimos tiempos

Alex Bisogno ya no quiere saber de Michaela, hija de su hermano Daniel

DEPORTES

Apertura 2026 de la Liga MX: así marcha la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas

Apertura 2026 de la Liga MX: así marcha la tabla de posiciones tras 12 jornadas disputadas

Paxon Ruffin debutó con Rayados a los 16 años: el nuevo récord del club Monterrey

Así reapareció el Hijo de Fishman en el ring luego de recuperar su libertar por la muerte del réferi “El Búho”

Paul Aguilar sufre accidente automovilístico en Michoacán: esto se sabe sobre el exjugador del América

Quién es el Gullit Peña, exfutbolista que se registró con Morena y buscaría presidencia municipal en León