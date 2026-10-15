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Yareli Acevedo debuta en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista: cómo le fue en su presentación

La ciclista mexicana verá acción todavía en las pruebas de Ómnium y la carrera por puntos, donde buscará defender el título mundial obtenido en 2025

La ciclista mexicana verá acción todavía en las pruebas de Ómnium y la carrera por puntos, por lo que buscará defender el título mundial obtenido en 2025. (CONADE)
La ciclista mexicana verá acción todavía en las pruebas de Ómnium y la carrera por puntos, por lo que buscará defender el título mundial obtenido en 2025. (CONADE)
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Yareli Acevedo, una de las máximas figuras del ciclismo en México, hizo su presentación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista este jueves 15 de octubre, donde compitió en la prueba de eliminación.

La mexicana terminó en el lugar 18 de 23 competidoras y quedó lejos de pelear las posiciones de podio. Acevedo buscará mejores resultados en sus próximas competencias, donde verá acción tanto en la prueba de Ómnium como en la carrera por puntos.

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Próximas competencias en las que competirá Yareli Acevedo

Estas son las próximas competencias en las que competirá Yareli Acevedo. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Estas son las próximas competencias en las que competirá Yareli Acevedo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Yareli Acevedo todavía tendrá participación tanto en la prueba de Ómnium como en la carrera por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, luego de que este jueves 15 de octubre hiciera su presentación en la prueba de eliminación.

Dentro de la prueba por puntos, Acevedo buscará defender el título que conquistó en 2025 y volver a vestir el maillot arcoíris que la acredita como campeona del mundo. Esa prenda distingue al ganador vigente de cada especialidad en las competencias internacionales de ciclismo y se porta durante toda la temporada posterior al título.

A continuación, te presentamos las fechas y horarios del resto de competencias que tendrá Yareli Acevedo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2026:

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Prueba 1/4 Ómnium (Carrera de Scratch)

  • jueves 14 de octubre
  • 22:38 horas

Prueba 2/4 Ómnium (Carrera de Tiempo)

  • viernes 15 de octubre
  • 0:47 horas

Prueba 3/4 Ómnium (Carrera de Eliminación)

  • viernes 15 de octubre
  • 4:07 horas

Prueba 4/4 Ómnium (Carrera por Puntos)

  • viernes 15 de octubre
  • 5:40 horas

Carrera por puntos (Aquí Yareli Acevedo defenderá su Campeonato Mundial del 2025)

  • sábado 16 de octubre
  • 23:59 horas

Todas las competencias podrán seguirse a través del canal de Youtube de la Unión de Ciclismo Internacional.

En qué consiste cada prueba

Conoce en qué consiste cada prueba donde competirá Yareli Acevedo. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Conoce en qué consiste cada prueba donde competirá Yareli Acevedo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si no tienes tanto conocimiento sobre ciclismo, aquí te decimos en qué consiste cada una de las competencias en las que participará Yareli Acevedo.

Ómnium

El ómnium es una competencia que combina cuatro carreras distintas en una misma jornada. Cada prueba otorga puntos según el lugar de llegada y, al final, se suman los resultados de las cuatro para definir una clasificación general. Gana quien acumula más puntos en el conjunto, no quien gana una sola carrera.

  • Prueba 1/4, carrera de Scratch: es la más sencilla de entender. Todas las ciclistas salen juntas y recorren una distancia fija. Gana quien cruza primero la meta, sin importar el tiempo ni las vueltas de ventaja.
  • Prueba 2/4, carrera de Tiempo o Tempo Race: se reparten puntos en vueltas intermedias determinadas antes de la carrera, además de los puntos de la llegada final. Exige a las ciclistas mantener el ritmo durante toda la prueba, no solo al cierre.
  • Prueba 3/4, carrera de Eliminación: cada cierto número de vueltas, la última ciclista en cruzar la meta queda eliminada. La carrera continúa hasta que solo quedan unas pocas competidoras, lo que obliga a mantenerse siempre entre las posiciones delanteras del pelotón.
  • Prueba 4/4, carrera por Puntos: se disputan esprints parciales cada determinado número de vueltas, en los que las primeras posiciones reciben puntos. Quien suma más puntos al final de todos los esprints se corona en esta última prueba del ómnium.

Carrera por puntos

Esta es una prueba independiente, distinta a la que forma parte del ómnium, y es donde Yareli Acevedo defenderá el título mundial que obtuvo en 2025. Funciona bajo el mismo principio: esprints parciales cada cierto número de vueltas que otorgan puntos a las primeras posiciones.

La particularidad es que una ciclista puede sumar puntos extra si logra sacarle una vuelta completa de ventaja al resto del pelotón, lo que convierte el control del grupo en un factor tan importante como la velocidad en los esprints.

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