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El truco para guardar el apio con material que todos tienen en su cocina que hará que dure el doble de tiempo

La pérdida de agua en las células vegetales es la principal causa de que los tallos pierdan rigidez; mantenerlo entero, seco y bien envuelto en aluminio reduce ese proceso de manera significativa

Un manojo de apio envuelto en plástico transparente sobre la repisa de un refrigerador con un símbolo de cruz roja encima.
El apio se ablanda cuando pierde agua. Sus tallos tienen una proporción alta de humedad y requieren frío para conservar la firmeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El papel aluminio puede prolongar la frescura del apio si reemplaza la bolsa plástica original y se guarda el manojo entero en el cajón de verduras de la heladera. La técnica busca limitar la pérdida de humedad y evitar la acumulación de etileno, un gas que acelera el deterioro de algunos vegetales.

El apio se ablanda cuando pierde agua. Sus tallos tienen una proporción alta de humedad y requieren frío para conservar la firmeza. Por eso, un envoltorio adecuado puede hacer una diferencia entre encontrar tallos crujientes o una verdura flexible pocos días después de comprarla.

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La Universidad de Massachusetts Amherst recomienda conservar el apio sin lavar, entero y envuelto de forma ajustada en papel aluminio. Luego debe ir al cajón de verduras de la heladera, donde puede mantenerse en buenas condiciones hasta cuatro semanas.

Por qué el apio se vuelve blando en la heladera

Un mazo de apio envuelto en papel de aluminio con una etiqueta, un cuchillo y un cuenco de sal sobre una mesa de madera.
El vegetal también libera etileno. Ese gas forma parte de los procesos naturales de maduración y envejecimiento de frutas y verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura característica del apio depende de la presión del agua dentro de sus células. Cuando esa humedad disminuye, los tallos pierden rigidez, se doblan con facilidad y dejan de tener el crujido habitual.

El aire frío de la heladera demora el deterioro, aunque también puede resecar los alimentos. El cajón de verduras ofrece un ambiente con más humedad que los estantes comunes y ayuda a que el apio conserve mejor su estructura.

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El vegetal también libera etileno. Ese gas forma parte de los procesos naturales de maduración y envejecimiento de frutas y verduras. Si el apio queda cerrado en una bolsa plástica, el etileno puede acumularse y acelerar la pérdida de calidad.

La recomendación de envolverlo en aluminio parte de esa diferencia: el material ayuda a protegerlo de la deshidratación, mientras evita que permanezca dentro de la bolsa plástica con la que suele llegar desde el supermercado.

Cómo aplicar el truco del papel aluminio

Infografía sobre la conservación de apio con papel aluminio que incluye ilustraciones de seis pasos y texto explicativo.
Una infografía de Infobae señala las recomendaciones para conservar el apio fresco en la heladera mediante el uso de papel aluminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método funciona mejor con un manojo fresco. Antes de guardarlo, conviene revisar que los tallos estén firmes, que las hojas tengan un color verde claro o intenso y que no haya partes amarillas, marrones o golpeadas.

El apio debe mantenerse entero. Cortarlo en bastones o separar los tallos acelera la pérdida de agua, ya que quedan más superficies expuestas al aire de la heladera.

También es preferible no lavarlo antes de almacenarlo. La humedad superficial puede favorecer el deterioro si permanece varios días dentro del envoltorio. El lavado queda para el momento previo al consumo.

Se retira la bolsa plástica original y se coloca el manojo sobre una lámina de papel aluminio. El envoltorio debe cubrir la base, los tallos y las hojas, sin ejercer presión que pueda dañar el vegetal.

Después, el paquete se guarda en el cajón de verduras. La heladera debe mantenerse a 4,4 °C o menos, que es la temperatura recomendada para conservar productos frescos perecederos.

Qué ventajas ofrece frente a la bolsa plástica

Apio envuelto en plástico con una cruz roja al lado de apio envuelto en papel de aluminio con una marca de verificación verde.
El recurso también resulta práctico para quienes usan pequeñas cantidades. Se puede retirar uno o dos tallos, volver a cerrar el envoltorio y conservar el resto del manojo sin necesidad de pasar el alimento a un recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera ventaja es la duración. El apio entero, sin lavar y envuelto en aluminio puede conservar una buena textura durante varias semanas, según la recomendación de UMass Amherst.

El recurso también resulta práctico para quienes usan pequeñas cantidades. Se puede retirar uno o dos tallos, volver a cerrar el envoltorio y conservar el resto del manojo sin necesidad de pasar el alimento a un recipiente.

El truco puede reducir el descarte de verduras. El apio suele comprarse para preparar una sopa, una ensalada, un guiso o un caldo, pero muchas veces queda una parte sin usar. Si mantiene su firmeza por más tiempo, es más probable que se aproveche.

No requiere utensilios especiales. Un rollo de papel aluminio y un cajón de verduras son suficientes para probarlo. Esa facilidad explica que la técnica haya circulado como consejo doméstico.

El método no modifica el sabor del apio ni lo convierte en un alimento de larga duración. Su función es conservar durante más tiempo la calidad que el producto ya tenía al momento de llegar a la cocina.

El aluminio no es una regla para todos los vegetales

La técnica no debe aplicarse de la misma manera a cualquier verdura. Cada producto necesita un nivel distinto de humedad, circulación de aire y temperatura.

Los espárragos, por ejemplo, suelen conservarse con la base envuelta en un paño o papel de cocina húmedo y dentro de una bolsa plástica. Las hierbas frescas pueden mantenerse con los tallos en agua y una cobertura ligera.

Las hojas verdes requieren otro tratamiento: necesitan frío, pero el exceso de agua puede acelerar su deterioro. Una toalla de papel limpia dentro de una bolsa o recipiente ayuda a absorber la humedad sobrante.

Las zanahorias, las papas y el apio ya cortado pueden conservar mejor su textura si se guardan en agua dentro de un recipiente limpio y cerrado. En esos casos, el papel aluminio no ofrece la misma ventaja que con un manojo entero de apio.

El truco tampoco reemplaza la revisión habitual de la heladera. Temperatura, humedad, limpieza y cercanía con otros alimentos influyen más que cualquier tipo de envoltorio.

Las frutas que pueden acelerar el deterioro

Infografía comparativa con dos boles de fruta: a la izquierda, frutas aguadas; a la derecha, frutas frescas envueltas parcialmente en papel de aluminio, con un rollo de papel en el centro.
Ese gas puede afectar a vegetales sensibles y hacer que envejezcan antes. El apio envuelto en aluminio debe ocupar un espacio apartado de esas frutas, incluso si permanece dentro del cajón de verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio no debe guardarse junto a frutas que liberan grandes cantidades de etileno. Entre ellas están las manzanas, bananas, peras, paltas y tomates.

Ese gas puede afectar a vegetales sensibles y hacer que envejezcan antes. El apio envuelto en aluminio debe ocupar un espacio apartado de esas frutas, incluso si permanece dentro del cajón de verduras.

La separación ayuda a conservar su color, aroma y firmeza. El problema no depende solo de la bolsa plástica: un manojo fresco puede deteriorarse más rápido si queda durante días junto a productos que emiten etileno.

Una heladera demasiado cargada también puede dificultar la circulación del aire frío. Los alimentos necesitan una temperatura estable, y el exceso de envases o recipientes puede impedir que el frío llegue de manera uniforme.

Mantener el cajón ordenado permite detectar antes cualquier verdura que ya presente signos de deterioro. Un alimento en mal estado puede afectar la calidad de otros productos cercanos.

Qué límites tiene el truco y cuándo desechar el apio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si los tallos tienen una capa viscosa, olor agrio, manchas oscuras extendidas, moho o una textura demasiado blanda, corresponde desecharlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel aluminio no recupera un apio que ya se echó a perder. Puede retrasar la pérdida de humedad, pero no elimina bacterias, moho ni otros microorganismos.

Si los tallos tienen una capa viscosa, olor agrio, manchas oscuras extendidas, moho o una textura demasiado blanda, corresponde desecharlos. Tampoco conviene conservar un manojo con daños profundos o partes aplastadas.

Hay otra recomendación distinta de la Universidad Estatal de Utah: esa institución aconseja guardar el apio en una bolsa plástica dentro del cajón de verduras y estima una duración de una a dos semanas. La diferencia muestra que el aluminio debe presentarse como una alternativa de conservación, no como una solución infalible.

El estado inicial del producto también es decisivo. Un apio que pasó horas fuera de refrigeración, viajó con calor o llegó golpeado tendrá una vida útil menor, aunque se envuelva correctamente.

El truco ofrece mejores resultados con un manojo fresco, entero y seco, almacenado apenas después de la compra.

Cómo lavar el apio antes de usarlo

El papel aluminio debe retirarse antes de lavar el apio. Luego se separan los tallos, ya que suele acumularse tierra entre las partes internas del manojo.

La limpieza debe hacerse bajo agua corriente. No hace falta usar jabón, lavandina ni productos especiales para frutas y verduras, porque pueden dejar residuos no aptos para el consumo.

Las manos, cuchillos, tablas y superficies de trabajo deben estar limpios antes de preparar el vegetal. También conviene usar una tabla distinta de la que se destinó a carnes, pescados o pollo crudo.

Una vez cortado, el apio debe volver a la heladera si no se utilizará de inmediato. Los vegetales frescos pelados o picados no deberían quedar a temperatura ambiente durante más de dos horas.

El papel aluminio usado puede reutilizarse mientras esté limpio y sin roturas. Si se desecha, su reciclaje dependerá de las normas de cada municipio y de que no contenga restos de comida.

El truco de revivir el apio marchito con agua

Cuando el apio ya perdió firmeza, existe otro método para intentar recuperarlo antes de descartarlo. Consiste en colocar los tallos de pie dentro de un recipiente con agua fría, como si se tratara de un ramo de flores.

El fundamento es el mismo que explica por qué el apio se ablanda: sus células pierden presión interna al quedarse sin agua. Si los tallos todavía están en condiciones aceptables, pueden reabsorber líquido a través de la base y recuperar parte de esa rigidez.

Para aplicarlo, conviene cortar apenas la punta inferior de los tallos antes de sumergirlos. Ese corte expone tejido fresco y facilita la absorción. Luego se dejan de pie, con la base cubierta por agua fría, dentro de la heladera.

El tiempo de recuperación varía según el estado del apio. En los casos más leves, puede notarse una mejora en pocas horas. Si los tallos están demasiado doblados, puede requerirse una espera más prolongada antes de que vuelvan a quedar firmes.

Este método tiene un límite claro: corrige la falta de agua, no el deterioro microbiológico. Si el apio presenta mal olor, moho, manchas oscuras o una textura viscosa, debe desecharse sin intentar revivirlo, ya que esas señales indican descomposición y no simple deshidratación.

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