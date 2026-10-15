Feria del Alfeñique 2026: lista completa de próximos conciertos y actividades de la celebración de Día de Muertos en Toluca

El alcalde Ricardo Moreno Bastida encabeza esta edición, que combina dulces tradicionales, catrinas monumentales, túneles de cempasúchil y presentaciones artísticas en plazas, museos y panteones de la capital mexiquense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 transformó el Centro Histórico de Toluca en un escenario de música, arte y tradición por el Día de Muertos. El evento, que arrancó el 4 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, reúne más de 1,200 actividades gratuitas y una cartelera de conciertos estelares que ya comenzó con Caifanes.

El alcalde Ricardo Moreno Bastida encabeza esta edición, que combina dulces tradicionales, catrinas monumentales, túneles de cempasúchil y presentaciones artísticas en plazas, museos y panteones de la capital mexiquense.

PUBLICIDAD

Ayuntamiento de Toluca/Feria del Alfeñique 2026

¿Qué es la Feria del Alfeñique 2026 y cuándo se realiza en Toluca?

Un grupo de asistentes y autoridades conversan junto a una mesa dedicada a la elaboración de artesanías tradicionales. (Cortesía Ayuntamiento Toluca)

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 es la celebración anual del Día de Muertos en Toluca, Estado de México, que se desarrolla del 4 de octubre al 2 de noviembre con más de 1,200 actividades gratuitas. Incluye conciertos masivos en el Mercado Juárez, venta de dulces típicos, recorridos nocturnos en el Panteón General, teatro, danza y un pabellón con 25 países invitados.

Miles de macetas de flor de cempasúchil, dulces de alfeñique y catrinas monumentales engalanan la plaza González Arratia, Los Portales, el Andador Constitución, el Jardín Zaragoza y el Paseo Colón. El aroma del azúcar, el turrón, el amaranto, los dulces de pepita y de leche, el chocolate y las frutas cristalizadas acompaña el recorrido por estos espacios.

PUBLICIDAD

Entre los atractivos fijos de la feria destacan la venta tradicional de dulce de alfeñique en Los Portales del Centro Histórico y el Desfile de Catrinas, además de la reinauguración del Museo del Alfeñique.

Cartelera musical completa en el Mercado Juárez

Feria del Alfeñique Ricardo Moreno/Facebook

Los conciertos estelares del Alfeñique 2026 tienen como sede la explanada del Mercado Juárez, donde el Ayuntamiento desplegó un operativo de seguridad con elementos municipales, patrullas y videovigilancia. La mayoría de las presentaciones inician a las 9:00 pm, salvo las excepciones señaladas. Esta es la lista completa de fechas y artistas:

Miércoles 14 de octubre: Caifanes, 9:00 pm

Jueves 15 de octubre: La Adictiva

Viernes 16 de octubre: Yuri

Sábado 17 de octubre: Los Ángeles Azules

Domingo 18 de octubre: 31 Minutos, 6:00 pm

Jueves 22 de octubre: Santa Fe Klan

Viernes 23 de octubre: El Haragán y Compañía

Domingo 25 de octubre: Liran’ Roll, 7:00 pm

Jueves 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

Viernes 30 de octubre: La Sonora Santanera junto con la Orquesta Filarmónica de Toluca

Sábado 31 de octubre: El Malilla

Domingo 1 de noviembre: Los Tigres del Norte, concierto de cierre

Caifanes abrió la serie de espectáculos este miércoles con temas como La célula que explota, Afuera, Viento y La Negra Tomasa. Las autoridades recomendaron a los asistentes consultar las actualizaciones de horarios antes de acudir, ya que la programación puede modificarse mediante avisos oficiales.

PUBLICIDAD

Música y teatro en plazas durante el primer fin de semana

Una escultura de un esqueleto vestido sobre una bicicleta permanece expuesta entre flores de cempasúchil frente a un edificio público con la bandera mexicana. (Cortesía Ayuntamiento Toluca)

Antes del arranque de los conciertos estelares, el festival ya ofreció una programación artística en plazas públicas los días 10 y 11 de octubre. El sábado 10, el ritmo se apoderó de los espacios con estas agrupaciones:

Camilo León y Los Alebrijes

Cuarteto Spize

Malditta Gorila

Easter Moon

Ensamble Cenzontle

Cluster Trees

Histeria Band

Ámbar

Israel y Estrella

Pedro Sandoval

Pedro Seco y Sanbarbonics

Ese mismo día hubo teatro para público infantil y adulto con Sin Vía Teatro, Viva Leyendas e Infantería de Teatro Clásico-Teatro Umbral, además de danza, cuentacuentos y pintura.

El domingo 11 de octubre, la música continuó con un repertorio variado:

Mar y la Mar (jazz)

Ensamble de Solistas

Zet Tse

Ensamble Cenzontle

Skinners Illegal Ska

Josh Monroy

Tuna Femenina Universitaria UAEMéx

Zanza

Ese domingo también se realizó un taller de elaboración de flores de papel picado en el Museo Municipal de Calixtlahuaca, y a las 4:00 pm el Panteón General fue sede del podcast en vivo de Morras Malditas, con el episodio titulado La soledad.

PUBLICIDAD

Talleres y actividades culturales del 14 de octubre

Tres artesanos elaboran calaveras de azúcar durante un taller de la Feria del Alfeñique en Toluca. (Cortesía Ayuntamiento Toluca)

La jornada del concierto de Caifanes incluyó una agenda de talleres y recorridos gratuitos distribuidos en distintos puntos de la ciudad:

8:00 am: relatos tradicionales sobre el origen del alfeñique en la primaria Carmen Serdán, en Nueva Oxtotitlán

9:00 am: actividad “Haz tu propio grabado y llévalo a casa”, en el Centro de Servicios al Turista, la Librería Sor Juana Inés de la Cruz, bibliotecas públicas municipales y Casas de Cultura

10:00 am: taller de papel picado

11:00 am: taller de paletas de chocolate

12:00 pm: taller de paletas de amaranto

1:00 pm: taller de papel picado en el Museo del Alfeñique

6:00 pm: recorrido de leyendas de Toluca, con salida desde las Letras de Toluca, en la Plaza Fray Andrés de Castro

Los talleres matutinos se realizaron en las bibliotecas Edelmira Nava Arellano y Profesora Laura Beatriz Benavides, de acuerdo con la programación municipal. El recorrido de leyendas incluyó la Capilla Exenta, el exterior del Cosmovitral, la calle Primo de Verdad y la Plaza González Arratia.

Recorridos nocturnos en el Panteón General de La Soledad

Uno de los atractivos centrales de la feria son los recorridos nocturnos por el Panteón General de La Soledad, que resguarda tumbas de personajes de la historia local. El recinto cuenta además con túneles de cempasúchil y el llamado puente del Mictlán.

PUBLICIDAD

Los recorridos se programaron para los días 10 y 11 de octubre a las 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm. La organización no precisó si este horario se repetirá en fechas posteriores del festival, que continúa hasta el 2 de noviembre.

Saitama Fest, Pabellón de las Naciones y los récords del Alfeñique

La feria incorpora un componente internacional con 46 actividades de cultura japonesa dentro del Saitama Fest. A esto se suma el Pabellón de las Naciones, con 25 países invitados que acercan a las familias a otras culturas a través de colores, sabores y artesanías.

En este marco se inscribe la reinauguración del Museo del Alfeñique. El festival también alista dos retos que buscan proyectar la tradición más allá de Toluca: la elaboración del pan de muerto y el alfeñique más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Patrimonio cultural y antecedentes institucionales

Como parte de la promoción previa al festival, el alcalde Ricardo Moreno llevó una muestra del Alfeñique de Toluca al Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo acompañó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, junto con legisladores de Morena, el PT y el PVEM.

En esa visita, los asistentes convivieron con calaveras y catrinas monumentales, flores de cempasúchil, dulces tradicionales y huaraches toluqueños, además del trabajo de las maestras y maestros artesanos que han dado vida a esta expresión cultural durante generaciones.

Moreno Bastida recordó que el Alfeñique de Toluca fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, reconocimiento que, según explicó, fortalece el compromiso de preservar los conocimientos, técnicas y expresiones que caracterizan esta tradición.

PUBLICIDAD

“Porque el alfeñique es mucho más que un dulce: es una expresión de creatividad, identidad y arraigo que forma parte de la manera en que las familias celebran la vida y honran la memoria de quienes ya partieron”, expresó el munícipe.