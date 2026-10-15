La relación de Roberto Tapia con El Chapo y El Mayo: así los conoció en una posada junto a Los Chapitos y El Ondeado

Antes de conocerlos en persona, Roberto Tapia ya había escrito corridos dedicados a Guzmán Loera y al entorno de "El Mayo" Zambada. (Infobae)

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El reciente baile entre Roberto Tapia y Emma Coronel en una fiesta en Los Ángeles no sólo se viralizó, sino que reabrió los relatos que el mismo cantante hizo años atrás sobre su vínculo con el entorno de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, los líderes cofundadores del Cártel de Sinaloa.

Los videos surgieron de una fiesta organizada por el influencer “Lonche de Huevito” el pasado 26 de septiembre, donde Coronel bailó y cantó cerca de Tapia mientras él interpretaba “El Niño de la Tuna”, corrido que escribió en 2009 sobre la vida de Guzmán Loera.

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Después de los rumores sobre un supuesto romance entre la modelo y el cantante, el intérprete fue cuestionado por los medios de comunicación. “Para mí era un baile normal”, dijo. Cuando le preguntaron si estaba conociendo románticamente a Coronel, fue directo: “Es mi amiga, ella y toda su familia son mis amigos”.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, baila muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, según videos difundidos en redes sociales el pasado 26 de septiembre. Las imágenes generan especulación sobre un posible romance entre ambos. (Instagram/@nelssiecarrillo)

La respuesta volvió a poner atención sobre una relación que Tapia ha explicado en entrevistas pasadas desde tres frentes: los corridos que compuso sobre Joaquín Guzmán, sus hijos y el entorno de “El Mayo”; los eventos privados donde afirma que cantó; y una posada de diciembre donde sostuvo que coincidió con miembros de ambas facciones.

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Los corridos que Tapia escribió antes de conocer a El Chapo

La historia de Roberto Tapia con el entorno de Guzmán comenzó antes de que el cantante lo conociera personalmente. En 2008 lanzó el álbum Los Amigos del M, con canciones como “Los Amigos del M”, “El Hijo del Mayo” y “Las Edades”. El repertorio de Tapia ya incluía referencias directas al grupo de Ismael Zambada García.

Un año después, Tapia lanzó El Niño de la Tuna. El álbum incluyó el tema del mismo nombre, dedicado a Joaquín Guzmán, e “Iván el Chapito”, corrido centrado en Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hoy uno de los herederos de lo que queda del Cártel de Sinaloa.

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Foto de izquierda a derecha: Ismael "eL Mayo" Zambada, "El Chapo" Guzmán, y Ovidio Guzmán (Foto: Especial)

“El Niño de la Tuna” recorre pasajes atribuidos a la vida de Guzmán Loera. Habla de su infancia, de la venta de naranjas en la sierra, de Badiraguato y de sus hijos. También menciona a Ismael Zambada, Ignacio Coronel y Juan José Esparragoza “El Azul”.

La letra se convirtió en una de las canciones más identificadas con Tapia. Años después, según contó el propio cantante, ese corrido fue el motivo de una conversación directa con “El Chapo”.

“¿Quién le pasó la información?”: la pregunta de Guzmán a Tapia

En una entrevista con Suelta la Sopa, realizada durante el juicio que Joaquín Guzmán enfrentó en Estados Unidos entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, Tapia confirmó que lo conoció en una fiesta privada.

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Tapia señaló que personas de la DEA le comentaron que “El Niño de la Tuna” estaba entre los temas favoritos de Guzmán. También dijo que su nombre llegó a aparecer en conversaciones alrededor del juicio, aunque no detalló en qué contexto.

El cantante sostuvo que su contacto con Guzmán fue resultado de su trabajo. “A él le gusta la música mía, nada más hago música”, dijo al programa, donde también afirmó que no acostumbraba consultar con los personajes retratados antes de publicar un corrido.

'El Niño de la Tuna', el narcocorrido que recuerda la infancia de 'El Chapo' Guzmán (Infobae)

Esa no fue la única vez donde habló de su relación con los capos sinaloenses. En el pódcast Puntos de Vista del músico Ernesto Barajas, ya fallecido, Roberto Tapia contó con mayor detalle su primer encuentro con El Chapo. Dijo que el capo le preguntó quién le había dado información para escribir el corrido.

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El cantante relató que pensó que recibiría un reclamo. “Me va a regañar”, recordó haber pensado. En lugar de eso, volteó hacia Iván Archivaldo Guzmán y respondió que él le había proporcionado los datos.

Tapia sostuvo que Guzmán le respondió que “El Niño de la Tuna” era el corrido que más le gustaba porque le recordaba su vida. Según el cantante, le habló de sus hijos, de Édgar Guzmán López y de la época en la que vendía naranjas.

“Ese corrido me recuerda todo lo que yo viví”, recordó Tapia que le dijo Guzmán. “Habla de mis hijos, del que ya no está. Habla de cuando yo vendía naranjas”.

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La invitación por BlackBerry de su compadre El Chapito

En la charla con Ernesto Barajas, realizada en 2021, Tapia ubicó otra parte de la historia en una posada de diciembre cerca de Eldorado, al sur de Culiacán.

El cantante contó que se encontraba dando la vuelta en Culiacán cuando recibió un mensaje por BlackBerry. Le preguntaron si podía trasladarse hacia la zona porque había una fiesta. Tapia dijo que llegó a una gasolinera y que desde ahí pasaron por él. Cuando entró al sitio, aseguró que observó a “un chingo de raza armada”. Después, alguien le pidió que se acercara para saludar a “mi apá”.

El intérprete contó que avanzó hasta la pista de baile y vio a Joaquín Guzmán e Ismael Zambada. “Estaba El Chapo bailando y estaba El Mayo bailando también ahí”, afirmó.

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El cantante aseguró que esa noche también bailó. Años después convirtió el episodio en una canción llamada “La Posada”, donde, según explicó, dejó más detalles de la reunión.

Cabe apuntar que en dicha canción Roberto Barajas afirma en primera persona que él sería compadre de Iván Archivaldo Guzmán, por lo que la relación con la familia Guzmán no habría empezado en la posada en la que él afirma que así fue.

“Yo andaba dando la vuelta, por Culiacán me encontraba

Cuando recibí un mensaje, mi compadre me llamaba

Que me arrimara pal’ rancho, enfiestado se encontraba

[...] Iván me dijo sonriendo, gracias por venir compadre

Yo pensé que no venia, ya se estaba haciendo tarde

Y le respondí sonriendo, yo no le fallo compadre", se escucha en la canción.

La llegada de Manuel Torres

Manuel Torres Félix (Especial)

Roberto Tapia afirmó que, cerca de las 2:30 de la mañana, llegó un convoy de hombres vestidos con ropa tipo militar. Entre ellos identificó a Manuel Torres Félix, conocido como “El Ondeado”, quien fue uno de los hombres cercanos a los Guzmán.

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El cantante dijo que un detalle se le quedó grabado: Joaquín Guzmán tomó vasos rojos y le sirvió una bebida a Torres. Según Tapia, “El Ondeado” quiso hacerlo por su cuenta, pero Guzmán le respondió que él lo atendería.

Tapia usó esa escena para describir cómo fue tratado en los encuentros que tuvo con Guzmán. En el pódcast lo calificó como una persona “humilde y educada” desde su experiencia personal.

“Muchos podrán decir: ‘Estás güey por lo que dices’”, señaló. “Pero me importa muy poco lo que digan, porque yo hablo de mi experiencia”.

El cantante sostuvo que no pretendía intervenir en las actividades ni en las disputas de los grupos criminales. Dijo que su oficio consistía en cantar y que había trabajado en fiestas de “todos los cárteles”.

Tapia relató, por ejemplo, que una vez cantó para miembros del Cártel del Golfo en Reynosa. Según su versión, le pidieron no interpretar corridos de Los Zetas, pero sí canciones sobre sus propios jefes. El cantante dijo que en esas ocasiones se limitaba a cumplir con su trabajo.

Tapia volvió a hablar de la reunión durante una entrevista realizada en la presentación de Moxa Glamm, proyecto ligado a Valeria Rubí, exnovia de Joaquín Guzmán. El intérprete dijo que conocía a Rubí desde antes de que ella iniciara una relación con “El Chapo”. También contó que años después se reencontraron en un rancho donde estaba “el señor”.

Al recordar la posada, Tapia dijo que ocurrió entre nueve y 10 años antes de esa entrevista. La describió como una reunión de diciembre y soltó una frase que resumió el tipo de asistentes que, según él, estaban en el lugar: “En esa posada había más de 1,000 años de cárcel”. Tapia enlistó además la asistencia de Dámaso López y de los hermanos Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán.

“No es un delito ser amigo”, dijo Tapia al hablar de sus encuentros

El cantante Roberto Tapia. (Instagram: Roberto Tapia)

Durante la entrevista del evento de Moxa Glamm, Tapia defendió su decisión de hablar de esos episodios. Dijo que era ciudadano estadounidense y que “no es un delito ser amigo”.

El cantante sostuvo que no ocultó sus encuentros ni cuando Guzmán estaba en libertad. También explicó que no planeó estar en esos eventos, sino que la música y su carrera lo llevaron a coincidir con ese círculo.

“Yo nunca pedí ir allá con él”, dijo. “El ritmo de la música y la vida me llevó hasta allá”.

En Suelta la Sopa, Tapia también respondió a las críticas que recibió por declaraciones pasadas sobre Guzmán. Le recordaron que, tras una de las fugas del capo, recibió mensajes negativos por sus comentarios.

El músico dijo que no recordaba con precisión qué había dicho en ese momento. Aceptó que hubo cuestionamientos y señaló que respetaba las distintas opiniones sobre sus palabras.