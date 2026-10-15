Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,76 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,85% respecto al precio de cierre anterior de 20,58 pesos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,78%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -1,67%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un interés creciente en la moneda europea. La volatilidad actual del 13,92% supera significativamente la volatilidad de referencia del 6,03%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.