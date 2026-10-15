Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,76 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,85% respecto al precio de cierre anterior de 20,58 pesos, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 1,78%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -1,67%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un interés creciente en la moneda europea. La volatilidad actual del 13,92% supera significativamente la volatilidad de referencia del 6,03%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México
La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México
Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Tabasco
El movimiento sísmico aconteció a las 05:34 horas, a una distancia de 51 km de Huimanguillo y tuvo una profundidad de 32.8 km
EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre, hallan restos fuera del predio
Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 15 de octubre
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 15 de octubre
El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado
MÁS NOTICIAS