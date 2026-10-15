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Efraín Juárez habla por primera vez tras salir de Pumas y confiesa si volvería a dirigir a los auriazules

El técnico explicó que la decisión de dejar el banquillo auriazul fue propia y no producto de un conflicto con la directiva

La inesperada marcha del entrenador dejó a la directiva universitaria sin una alternativa preparada, según el periodista César Luis Merlo.
La inesperada marcha del entrenador dejó a la directiva universitaria sin una alternativa preparada, según el periodista César Luis Merlo.
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Efraín Juárez habló por primera vez tras salir de Pumas y descartó cualquier conflicto personal con Antonio Sancho tras su asegurando que la puerta para un eventual regreso al club universitario permanece abierta.

En entrevista con Claro Sports, el entrenador mexicano, actual timonel del Győri ETO de Hungría, explicó que la decisión de dejar el banquillo auriazul fue propia y no producto de un conflicto con la directiva. Juárez comparó su salida con el momento en que dejó la casa de sus padres a los 17 años y sostuvo que su pertenencia a la institución universitaria no depende de un cargo.

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“Uno siempre regresa a su casa. Yo me fui de casa de mis papás a los diecisiete años. Tengo mi casita ahí en México, pero, a veces regreso y mis hijos, dicen: “Quiero dormir con los abuelos” y yo también termino durmiendo con mis papás. Hoy con treinta y ocho años y, este, es que la casa, pues es la casa. Eso no quiere decir que, pues al final, esto también no deja de ser una industria, un trabajo. Sigo conociendo al que abre la puerta, a la secretaria, al doctor, que yo me fui y, y sigue ahí, al jardinero. Es tu casa. Es que no tengo por qué regresar. Yo siempre, yo pertenezco ahí“.
Juárez reclamó dos posibles penales en el primer tiempo y ordenó cambios en la segunda mitad que no fueron suficientemente contundentes para revertir el marcador adverso. (Facebook/ ETO FC)
Juárez reclamó dos posibles penales en el primer tiempo y ordenó cambios en la segunda mitad que no fueron suficientemente contundentes para revertir el marcador adverso. (Facebook/ ETO FC)

Juárez confirma su decisión de irse de Pumas

Juárez desmintió las versiones que apuntaban a un rompimiento conflictivo con la cúpula de Pumas. Según relató, fue él quien planteó directamente a la directiva la posibilidad de dejar el proyecto, al buscar un nuevo desafío profesional en el extranjero, lejos del futbol mexicano.

Calificó como falsas las especulaciones sobre un distanciamiento personal con la directiva y aseguró que comunicó su decisión de forma directa al presidente del club, pese a que en un inicio la dirigencia no estaba de acuerdo y buscaba darle continuidad al proyecto.

Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez renuncia a Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Juárez reconoció que, pese a mantenerse en buenos términos con la institución, no ha recibido comunicación alguna de Antonio Sancho, director deportivo del club, desde que dejó el cargo. El entrenador negó haber tenido problemas personales con Sancho, aunque admitió que la falta de contacto le generaba tristeza. El técnico describió además el ambiente de pesimismo que encontró en el club al reincorporarse como director técnico, quince años después de su debut como jugador en la institución.

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Pese a ese panorama, Juárez destacó que su equipo estuvo cerca de conseguir el título de Liga MX, al llegar hasta la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul. El entrenador dejó el cargo tras esa derrota para asumir la dirección técnica del Győri ETO, vigente campeón de futbol de Hungría.

¿Cómo le va a Efraín Juárez en el Győri ETO?

Efraín Juárez perdió el liderato de la Nemzeti Bajnokság I luego de que el Győri ETO cayó 1-0 ante el Puskás Akadémia FC, con gol de Dániel Lukács al minuto 11. El resultado dejó al conjunto húngaro en el tercer puesto con 15 puntos, empatado con el Vasas Budapest y a tres unidades del nuevo líder.

Pese al tropiezo, Juárez sostiene un saldo de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en nueve jornadas, con 16 goles a favor y 11 en contra. El estratega, quien dirige un plantel con futbolistas de 19 nacionalidades, también avanzó a octavos de final de la Copa de Hungría tras golear 5-1 al Karcag SE.

En el plano europeo, el Győri ETO quedó eliminado en la primera ronda de la Champions League ante el Víkingur Reykjavík por un global de 3-2, lo que lo envió a la Conference League. Ahí superó al Atert Bissen de Luxemburgo 7-3 en el global, pero cayó en la tercera ronda ante el Riga FC de Letonia por marcador global de 2-1, tras un gol de Caio Ferreira al minuto 88 en la vuelta.

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