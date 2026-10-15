México prepara ocho nuevos cruces fronterizos con Estados Unidos ante la presión del comercio bilateral

Cruces fronterizos entre México y EEUU. REUTERS/José Luis González

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México impulsa ocho nuevos proyectos para construir cruces fronterizos con Estados Unidos, con el objetivo de agilizar el intercambio comercial y mejorar el tránsito de mercancías entre ambos países.

La iniciativa fue anunciada por el canciller mexicano Roberto Velasco, durante su comparecencia ante el Senado el pasado 14 de octubre, con el objetivo de ampliar la infraestructura limítrofe, fortalecer la relación económica bilateral y mantener separadas las negociaciones comerciales de otros asuntos políticos.

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Asimismo, también se abordaron temas relacionados con los recursos destinados a la protección consular, las condiciones laborales del personal del Servicio Exterior Mexicano y las acciones de asistencia a connacionales en territorio estadounidense, entre los asuntos prioritarios destacó la intención de evitar una reducción presupuestaria para atender a los mexicanos en el extranjero.

El funcionario detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negocia ajustes financieros para mantener esos servicios, al tiempo que prepara una revisión de las condiciones laborales de trabajadores locales en sus representaciones diplomáticas, una medida que no se realizaba desde hace 26 años.

México plantea ocho nuevos cruces fronterizos para agilizar el comercio

Velasco explicó que cerca del 85% del intercambio comercial entre México y EEUU transita por 56 puentes y cruces fronterizos, por lo que ampliar su capacidad resulta fundamental para disminuir los tiempos de traslado de mercancías.

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Entre los ocho proyectos mencionados se encuentran:

Mesa de Otay II-Otay Mesa East Agua Prieta II-Douglas II Anapra-Sunland Park Acuña-Del Río II Puerto Verde Green Corridors Nuevo Laredo IV-Laredo V Flor de Mayo

La propuesta Green Corridors contempla un cruce elevado para transporte de carga entre Nuevo León y Texas.

El plan también incluye ampliar los horarios de operación, implementar inspecciones conjuntas, incorporar tecnología de revisión que permita examinar vehículos sin abrirlos y desviar el transporte pesado de las zonas urbanas fronterizas. A estas acciones se suma la modernización de infraestructura existente, por lo que el canciller informó que la ampliación del puente Reynosa-Pharr tendrá una inauguración binacional en noviembre.

Una infografía de Infobae detalla las propuestas de México para agilizar el comercio en la frontera con Estados Unidos mediante ocho nuevos cruces e infraestructura moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cancillería negocia para evitar recorte a la protección consular

Aunque el Paquete Económico 2027 contempla un incremento cercano al 10% para la Cancillería en su conjunto, los recursos destinados a la protección consular registrarían una disminución del 4.4%.

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Ante este escenario, Velasco señaló que mantiene conversaciones con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para conseguir una reasignación de partidas que impida reducir el financiamiento de estos servicios.

De la misma forma, anunció una revisión de las condiciones laborales del Servicio Exterior Mexicano, la primera en 26 años. El proceso contempla actualizar los honorarios de mil 231 trabajadores locales y prestadores de servicios distribuidos en 68 representaciones, algunos de los cuales llevan hasta 18 años sin ajustes.

México refuerza la asistencia a connacionales en Estados Unidos

En materia económica, el canciller atribuyó a las embajadas mexicanas la facilitación de inversiones superiores a mil 500 millones de dólares, también reportó alrededor de 700 acciones de promoción internacional, participación en 146 ferias comerciales e identificación de 146 oportunidades de proveeduría, sin precisar cuáles inversiones se concretaron.

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Respecto a la protección de migrantes, informó que durante 2026 se atendieron 152 mil 466 casos consulares y se realizaron 9 mil 632 visitas a centros de detención migratoria estadounidenses, un promedio de 36 al día.

Ante los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), México envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense y presentó 20 denuncias ante fiscalías de ese país para exigir investigaciones.

Velasco indicó que 238 mil 194 mexicanos recibieron asistencia o protección consular durante procesos de repatriación entre el 20 de enero de 2025 y el 29 de septiembre de 2026.

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