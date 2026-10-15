Christian Horner revela cómo quiso reemplazar a Checo Pérez con Alonso o Leclerc y destapa la guerra interna que vivió en Red Bull

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

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La salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull al término de la temporada 2024 abrió la discusión sobre quién debía acompañar a Max Verstappen en uno de los asientos más codiciados y exigentes de la Fórmula 1. Entre las opciones que contempló el exjefe de Red Bull, Christian Horner, estaban Fernando Alonso y Charles Leclerc, aunque ninguno llegó a incorporarse a la escudería austriaca.

En una entrevista con Autosport, en la que habló sobre su vida después de abandonar la máxima categoria y su próximo libro, Drive, el británico recordó los intentos por encontrar un reemplazo para el piloto mexicano y las dificultades que enfrentó para concretar sus planes.

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Christian Horner, quien estuvo al frente del equipo durante dos décadas antes de su salida en julio de 2025, señaló a Helmut Marko como el responsable de frenar sus intentos por fichar a Alonso o Leclerc. Según su versión, las decisiones no respondieron a una petición de Verstappen, sino a una postura que se impuso dentro de la estructura de Red Bull.

La búsqueda de un sustituto comenzó después de que el rendimiento de Checo Pérez cayera durante la campaña de 2024. Aunque el mexicano había contribuido a los éxitos de la escudería, sus resultados en la segunda mitad de la temporada estuvieron lejos del nivel mostrado anteriormente.

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Al recordar ese periodo, el también expiloto describió el bajón de Checo como un factor determinante para comenzar a buscar alternativas.

“La forma de Sergio Pérez era irreconocible en comparación con el piloto que había sido en temporadas anteriores”, recordó el exdirectivo.

Fernando Alonso manifestó su interés en correr junto a Max Verstappen

(REUTERS/Andrew Boyers)

Uno de los nombres que Horner contempló fue el de Fernando Alonso, quien competía para Aston Martin durante la temporada 2024. De acuerdo con el relato del exjefe de Red Bull, el piloto español le expresó personalmente su deseo de incorporarse al equipo durante el Gran Premio de Japón.

“Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me dijo que realmente quería correr junto a Max la temporada siguiente”, relató Horner.

Sin embargo, la posibilidad no avanzó. Según explicó, Marko le comunicó que el entorno de Verstappen no veía con buenos ojos la llegada del bicampeón mundial.

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“Posteriormente, Helmut (Marko), aparentemente en nombre del equipo de gestión de Verstappen, dejó claro que no estaban contentos con esa idea”, señaló.

La versión de Horner apunta a que el fichaje de Alonso perdió fuerza por la oposición interna, pese al interés que, según sus declaraciones, había manifestado el propio piloto.

Charles Leclerc también estaba en la lista de Horner para Red Bull

(REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Después de explorar la posibilidad de incorporar a Alonso, Horner puso la mira en Charles Leclerc, entonces piloto de Ferrari. El exdirectivo consideraba que el monegasco reunía las condiciones para ocupar el asiento de Checo Pérez y convertirse en compañero de Verstappen.

“Pensé que podía ser el piloto perfecto para nosotros”, recordó.

Horner destacó la velocidad de Leclerc, su rendimiento a una vuelta y su actitud dentro de Ferrari. También consideró que podía cubrir las necesidades de Red Bull si el rendimiento del mexicano continuaba a la baja.

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“Era rápido, fuerte a una vuelta y tenía un carácter determinado. Claro, cometía algún error de vez en cuando, que Red Bull había aprovechado, pero fuera cual fuera la situación, nunca criticó a Ferrari. Charles era un jugador de equipo, y sentía que podía llenar el vacío si Sergio retrocedía aún más. Además, parecía frustrado en Ferrari”.

No obstante, el intento tampoco prosperó. Horner aseguró que Marko volvió a intervenir para descartar la posibilidad de fichar al piloto monegasco.

“Poco después, Helmut me dijo que también debía olvidarme de Charles. Igual que con Fernando, no iba a ocurrir”, relató.

El exjefe de Red Bull sostuvo que no consideró a Verstappen responsable de esos rechazos, aunque no identificó a la persona que tomó la decisión definitiva.

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“Supe de inmediato que esa orden no venía de Max”, agregó. “Pero alguien había decidido en algún lugar que no era el movimiento correcto para Red Bull. Me sentí decepcionado”.

Liam Lawson terminó con la oportunidad y Carlos Sainz apareció en los planes posteriores

(REUTERS/Lisa Leutner)

Con Alonso y Leclerc fuera de las alternativas que Horner buscaba, Liam Lawson recibió la oportunidad de ocupar el asiento de Red Bull. Sin embargo, el exdirectivo reconoció que no estaba convencido de que el neozelandés estuviera preparado para asumir esa responsabilidad, debido a su limitada experiencia en la categoría.

“No me sentía cómodo con eso. Era joven e inexperto, con solo once carreras de Fórmula 1 a sus espaldas, y le estábamos pidiendo una enormidad”, recordó.

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Lawson permaneció apenas un par de carreras en Red Bull antes de regresar al equipo hermano. Al referirse a su ascenso, Christian Horner fue contundente: “Pero, en realidad, nunca debería haber sido ascendido en primer lugar”.

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

En sus declaraciones también mencionó a Carlos Sainz, quien visitó su casa poco antes de su salida de Red Bull para conversar sobre una posible incorporación a la escudería en 2026.

“Era un piloto de Grandes Premios experimentado, un jugador de equipo, y sabía que se dejaría la piel por el equipo”, señaló Horner.