¿De qué trata Ley de Fuego? La novela de Inés Gómez Mont que despierta interrogantes sobre su relación con Víctor Álvarez Puga

Inés Gómez Mont reapareció públicamente como escritora.

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Inés Gómez Mont reapareció públicamente como escritora con Ley de Fuego, una novela de suspenso judicial, corrupción y romance que ha despertado interrogantes sobre su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero en México.

Publicada el 11 de septiembre de 2026, la obra de 815 páginas aborda una historia de poder y conflictos legales. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención se encuentra en sus primeras páginas: la exconductora dedicó el libro a sus hijos, padres, hermanos y seguidores, pero omitió mencionar directamente a su esposo.

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¿De qué trata Ley de Fuego?

De acuerdo con información de Amazon EEUU, la novela sigue a Carlota Torres, una reconocida abogada penalista mexicana perteneciente a una influyente familia de juristas.

Su vida cambia cuando acepta defender a Emilio Zárate, un poderoso empresario acusado de encabezar una organización criminal.

El caso la enfrenta con Lorenzo Andrade, fiscal general de la República, quien mantiene una antigua rivalidad familiar con ella. Sin embargo, la confrontación judicial termina mezclándose con una relación sentimental.

“Ley de Fuego es un thriller legal de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias”, señala la descripción comercial de Amazon.

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La historia ha provocado comparaciones con la situación judicial de Gómez Mont, aunque no existe confirmación de que sus personajes estén inspirados directamente en ella o en Álvarez Puga.

La portada de la novela Ley de Fuego, escrita por Inés Gómez Mont Arena, presenta tipografía dorada junto a una balanza y motivos florales.

Inés Gómez Mont excluye a Álvarez Puga en su dedicatoria

En las páginas iniciales, la exconductora dirige un mensaje a sus siete hijos —seis biológicos y uno de su esposo: “A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más grande de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes”, escribió.

También agradeció a sus padres y hermanos por representar un espacio de apoyo.

“A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”.

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Finalmente, dedicó unas palabras a sus seguidoras, a quienes llamó “mis indomables”, en reconocimiento a las mujeres que han enfrentado situaciones difíciles.

La ausencia de Víctor Álvarez Puga no pasó desapercibida para la prensa en México y EEUU.

“Ley de Fuego es un thriller legal de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias”, señala la descripción comercial de Amazon. (Captura de pantalla)

Su poco conocida faceta como escritora

Según registros públicos, antes de publicar Ley de Fuego, Gómez Mont ya había incursionado en la literatura infantil y familiar.

Entre 2025 y 2026 publicó cuatro títulos independientes:

María, la niña del lazo azul , sobre neurodiversidad e inclusión.

Cuando papá se fue, el amor se quedó , enfocado en el duelo infantil.

Mamá, ¿por qué sigues creyendo? , centrado en la fe y la esperanza.

Soy Cebolla, doy lágrimas de amor, sobre aceptación de las diferencias.

La exconductora también anticipó una próxima obra de no ficción. “Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar”, señala el anuncio incluido al final de su novela.

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Esposo de Inés Gómez Mont es señalado de no dar pensión alimenticia a su hijo mayor. Crédito: Instagram/@inesgomezmont

¿De qué acusan a Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont?

La Fiscalía General de la República investiga a la pareja por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El expediente incluye una supuesta estructura de empresas utilizadas para triangular recursos provenientes de contratos públicos relacionados con centros penitenciarios federales, por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos.

Ambos enfrentan órdenes de aprehensión en México desde 2021.

El 30 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que Interpol retiró sus fichas rojas, aunque aclaró que las órdenes judiciales mexicanas continúan vigentes.

La presidenta anunció que solicitaría explicaciones y buscaría reactivar las notificaciones internacionales.

Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

¿Cuándo fue la última vez que se reportó juntos a la pareja?

Uno de los últimos reportes que situó a ambos en un mismo inmueble corresponde al 24 de septiembre de 2025, cuando agentes migratorios estadounidenses detuvieron a Álvarez Puga en Florida.

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Según información difundida por el periodista Luis Chaparro, Gómez Mont también se encontraba en la residencia, pero no fue arrestada.

Posteriormente, el comunicador aseguró que la presentadora había salido de Estados Unidos con sus hijos rumbo a Dubái, versión que no cuenta con confirmación oficial de su paradero actual.

Más de un año después del último reporte que los ubicó juntos, la publicación de Ley de Fuego despierta preguntas sobre cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en su historia.