Alfredo Adame y Ferka estallan en plena transmisión durante La Granja VIP 2026

Adal Ramones tuvo que intervenir para retomar la transmisión después de que Ferka y Alfredo Adame elevaron el tono al discutir por las actitudes de Mono Osuna. (Captura de pantalla La Granja VIP)

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Ferka y Alfredo Adame protagonizaron una discusión en vivo durante la gala de nominación de La Granja VIP 2026, después de que el panel debatió el enfrentamiento de Mario “Mono” Osuna con Niurka Marcos y Natalia Alcocer en La Asamblea del miércoles 14 de octubre.

La disputa comenzó tras las imágenes del cruce entre Mono y Niurka, quienes intercambiaron acusaciones durante la dinámica de nominación. El debate pasó del conflicto entre los participantes al análisis de los panelistas, donde Ferka cuestionó que se juzgara con distintos criterios la conducta de los concursantes.

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Adame intervino para reprocharle a la conductora su postura frente al comportamiento del exfutbolista. La conversación escaló hasta que el actor la calificó de “ignorante” y “mentirosa”, mientras Ferka señaló que esa reacción ocurría frente a las cámaras.

Niurka cuestionó a Mono por sus palabras hacia las mujeres

El conflicto dentro de La Granja VIP inició cuando Niurka recordó episodios de la convivencia que, según dijo, evidenciaban la forma de actuar de Mono frente a sus compañeros. La vedette mencionó una discusión relacionada con Julio Camejo y sostuvo que quería que el público conociera esa faceta del participante.

La discusión de Mono con Niurka en La Asamblea abrió un nuevo conflicto en el panel, donde Ferka cuestionó las críticas y Adame la acusó de respaldar una actitud misógina. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“Necesito que él le muestre a la gente quién es. Tal cual como es. Y para eso, obvio le tengo que dar réplica”, expresó Niurka durante su intervención.

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La actriz cubana también acusó a Mono de tener actitudes machistas y de utilizar expresiones ofensivas contra las mujeres. Niurka justificó su voto con una acusación directa contra su compañero: “Yo te nomino por cada una de las palabras ofensivas que me has dado, me has dedicado”.

La cubana llevó el enfrentamiento a un plano personal cuando cuestionó a Mono como hombre. “Yo no envidio tu carrera ni tu trayectoria. No sabía de ti, de tu existencia, pero para mí como hombre eres una porquería y no te quiero en mi vida”, dijo.

Por su parte, Mario “Mono” Osuna respondió con una frase que generó nuevas reacciones en el foro. El exfutbolista cuestionó a la actriz con referencias a padecimientos de salud mental.

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“Creo que eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y creo que eres muy grande para tener trastorno de bipolaridad”, respondió Mono.

El intercambio con Niurka y Natalia Alcocer provocó que los panelistas revisaran la actitud de Mono en la asamblea. Flor Rubio sostuvo que el participante había sido grosero con ambas mujeres y planteó que debía modificar la forma en que se dirigía a ellas.

Niurka acusó a Mono de dirigirle comentarios ofensivos, mientras el debate sobre ese enfrentamiento llevó a Alfredo Adame a llamar “ignorante” y “mentirosa” a Ferka. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Ferka intervino para defender que Mono aprovechaba la dinámica de nominación, aunque aclaró que el tema de la conversación era la conducta del concursante. “Caiga bien, no importa, de fandom, que no se vaya. Es el único que aprovecha la asamblea como debe de ser”, afirmó.

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Flor Rubio rechazó que la discusión girara sobre la permanencia de Mono en el programa. “Ha sido muy grosero con Niurka y acaba de ser muy grosero también con Natalia”, le dijo a Ferka.

La conductora cuestionó la diferencia de criterio frente a otros enfrentamientos dentro de La Granja VIP. “¿Estamos en la escuelita? O sea, ¿vamos a regañar a los pelados o cómo está la cosa? Porque una semana tenemos mano dura para los groseros y otra semana somos muy laxos”, planteó Ferka.

Alfredo Adame calificó de misógina a la actitud de Mono

Alfredo Adame se sumó al debate con un reproche directo hacia Ferka. El actor consideró que su compañera respaldaba una conducta misógina de Mono durante el intercambio con Niurka y Natalia.

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“Estás, Ferka, aplaudiendo una actitud totalmente misógina. Rudeza innecesaria”, expresó Adame. También cuestionó por qué Mono respondió de esa forma, en lugar de sostener su postura con argumentos.

Ferka rechazó esa interpretación y confrontó al actor por sus antecedentes en discusiones televisivas. “Tú me estás diciendo que ofendes a las mujeres, de veras”, respondió.

Alfredo Adame y Ferka intercambiaron palabras en vivo después de analizar las palabras de Mono Osuna contra Niurka Marcos durante la transmisión de La Granja VIP 2026. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Adame negó haber incurrido en ofensas contra mujeres y llevó el debate a los cuestionamientos que Ferka le hizo durante una temporada anterior. “Yo nunca he ofendido a una mujer. Yo a las mujeres y a las damas les hablo como mujeres y como damas. A las otras les hablo como lo que se merecen”, dijo.

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El actor elevó el tono de la conversación al dirigirse a Ferka: “Eres una ignorante y eres una mentirosa”.

Ferka respondió de inmediato ante la reacción de Adame: “¿Y qué acaba de hacer, señores, en vivo?”. El actor sostuvo que sus palabras no constituían una ofensa. “Eres una ignorante y una mentirosa. No es una ofensa, es un facto y es un hecho”, insistió “El Golden Boy”.

Ferka cerró el intercambio con una referencia al carácter televisivo de la discusión: “Esto es show, que no aguanto es otra cosa”. Adame replicó: “Ah, no, esto es show, claro. Y aquí yo doy el mejor show”.

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