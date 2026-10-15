‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Netflix prepara una serie sobre el caso de “El Mayo” Zambada. (Netflix/Departamento de Justicia)

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La docuserie La caída de El Mayo llevará a Netflix el caso de Ismael Zambada García, líder cofundador del Cártel de Sinaloa, cuya llegada a Estados Unidos en julio de 2024 abrió una pugna entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

La producción tendrá tres episodios y estará dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores. El primero llega a la producción tras codirigir el documental Science Fair, ganador de premios en Sundance, SXSW y los Emmy; mientras que el documentalista mexicano con experiencia en VICE News, dirigió el episodio Cartel USA de la serie Trafficked with Mariana van Zeller, de National Geographic.

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De acuerdo con El País, el proyecto revisará la captura de “El Mayo” Zambada, la relación que mantuvo durante décadas con la familia Guzmán y la ruptura que siguió entre sus respectivos grupos.

La docuserie retoma el origen de la disputa en Sinaloa

Un collage presenta cuatro fotografías de Ismael 'El Mayo' Zambada en distintos momentos de su vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada llegó al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Las autoridades estadounidenses detuvieron a ambos después de que aterrizaran en un avión privado cerca de El Paso, Texas.

El episodio cambió el escenario del Cártel de Sinaloa. Zambada permaneció fuera del alcance de las autoridades durante décadas y su detención ocurrió en circunstancias que provocaron versiones encontradas dentro y fuera de México.

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La serie coloca ese momento como el punto de partida para explicar la fractura entre las facciones vinculadas con las familias de “El Mayo” y “El Chapo”, quienes por décadas fueron socios, retomando la versión en la que se afirma que el integrante de Los Chapitos traicionó al veterano capo, su padrino.

El conflicto interno del Cártel de Sinaloa derivó en una escalada de asesinatos y desapariciones en la entidad que hoy en día se sigue viviendo. La docuserie busca relacionar la caída de Zambada con las consecuencias que enfrenta la población desde el rompimiento entre ambos grupos.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

Foster y Fernández Flores habrían estructurado la producción en tres partes. La primera aborda la trayectoria de “El Mayo” Zambada y su peso dentro de la organización criminal. Las otras dos se concentran en su traslado a Estados Unidos, la versión del secuestro y la confrontación posterior.

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Según la información difundida, el equipo reunió miles de documentos judiciales y entrevistó a personas que conocieron el funcionamiento del grupo criminal, autoridades que participaron en su persecución y reporteros que siguieron el caso.

También se ha revelado que la serie tendrá la participación de Frank Pérez, abogado de Zambada; y que se recuperará la entrevista que Julio Scherer García publicó en Proceso en enero de 2010, cuando le habló en la clandestinidad.

El documental también expone las dudas alrededor de los contactos que habrían existido entre integrantes del Cártel de Sinaloa y autoridades de Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenará?

La información disponible no precisa una fecha de estreno. Netflix tampoco ha detallado, al menos en los datos difundidos sobre el proyecto, cuándo incorporará la serie a su catálogo ni el calendario de lanzamiento de sus capítulos.

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El Chapo también concentra nuevas producciones en plataformas

Escenas del tráiler de la docuserie "Operación Cisne Negro". (ViX/captura de pantalla)

La figura de Joaquín “El Chapo” Guzmán también vuelve a las plataformas de streaming. Netflix estrenó este año La Captura, película de ficción dirigida por Chava Cartas e inspirada en la Operación Cisne Negro, el despliegue que llevó a la recaptura del antiguo líder del Cártel de Sinaloa en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.

La cinta, protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, cuenta la operación desde la mirada de dos policías federales que se encuentran con Guzmán durante su fuga y deben decidir qué hacer con él.

ViX, a su vez, prepara Operación Cisne Negro, una docuserie sobre esa misma recaptura. El adelanto incluye la participación del expresidente Enrique Peña Nieto y otros exfuncionarios de su administración. La plataforma aún no informa la fecha de estreno ni el número de episodios.

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