México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de octubre? Atrasos en Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

Guardar
11:57 hsHoy

Usuarios reportan atrasos de más de 20 minutos en la estación Tacubaya dirección Rosario. El Metro informó en su cuenta de X, que se hizo el retiro de un tren para revisión.

11:20 hsHoy

Usuarios reportan atrasos de más de 10 minutos en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este jueves 15 de octubre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones )Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCMetrobúsCDMXmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Presidente de la Jucopo en el Edomex se registra para buscar la coordinación de Morena en Texcoco

El coordinador parlamentario de Morena se inscribió como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

Presidente de la Jucopo en el Edomex se registra para buscar la coordinación de Morena en Texcoco

¿De qué trata Ley de Fuego? La novela de Inés Gómez Mont que despierta interrogantes sobre su relación con Víctor Álvarez Puga

La publicación del libro despierta preguntas sobre cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en su historia

¿De qué trata Ley de Fuego? La novela de Inés Gómez Mont que despierta interrogantes sobre su relación con Víctor Álvarez Puga

La calidad del aire en la CDMX este 15 de octubre

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

La calidad del aire en la CDMX este 15 de octubre

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de octubre

Negociación, prisión y acusación ampliada: qué sigue para Rafael Caro Quintero en EEUU

La estrategia de Rafael Caro Quintero avanza a contrarreloj frente a un posible juicio previsto para marzo de 2027

Negociación, prisión y acusación ampliada: qué sigue para Rafael Caro Quintero en EEUU

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un gigante de Wall Street asegura que el 41% de los inversores espera una suba en el precio de los activos argentinos

Un gigante de Wall Street asegura que el 41% de los inversores espera una suba en el precio de los activos argentinos

Residentes del Hospital de Clínicas denuncian jornadas de hasta 36 horas y sueldos que no alcanzan: “Cuesta llegar a fin de mes”

Quiénes son las protagonistas de ‘Las Guerreras K-pop’ y qué canciones las hicieron famosas

La inflación interanual oficial creció en Cuba y se situó en septiembre en el 28,44%, pero la cifra real puede ser mucho mayor

El recurso de “una cosa rara” para sumar personalidad a la decoración del hogar

INFOBAE AMÉRICA

El jurado disidente del caso Lindsay Clancy rompe el silencio en TV: “No tuve duda razonable”

El jurado disidente del caso Lindsay Clancy rompe el silencio en TV: “No tuve duda razonable”

Leonora Carrington, pintora inglesa: “No tuve tiempo de ser la musa de nadie; estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser una artista”

Six Flags Over Georgia reabrió sus puertas tras la muerte de un hombre en la montaña rusa Goliath

Venezuela presentó ante el FMI una hoja de ruta económica basada en petróleo y minería

Condenaron a seis años de prisión al líder de una trama de sobornos y manipulación de partidos del básquet universitario de la NCAA

DEPORTES

Una joven promesa del tenis mundial insultó a un alcanzapelotas y recibió una sanción en medio del partido: “Vos sabés lo que le dijiste”

Una joven promesa del tenis mundial insultó a un alcanzapelotas y recibió una sanción en medio del partido: “Vos sabés lo que le dijiste”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Un compañero de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1 podría perder su licencia de conducir: el insólito motivo