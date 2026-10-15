El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

El mediocampista de Xolos cumple 18 años este 14 de octubre de 2026, por lo que diferentes voces dentro del futbol mexicano se han manifestado ante un posible salto internacional. (Especial)B

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Mientras Gilberto Mora comienza a mirar hacia Europa en su cumpleaños 18, las voces alrededor del futbol mexicano se dividen entre la ilusión y la cautela.

Para Adolfo “Bofo” Bautista, el talento del mediocampista de Xolos no está en discusión; el desafío es evitar que la expectativa lo obligue a correr antes de tiempo.

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Adolfo Bautista expresó su deseo de dirigir al Rebaño en el futuro y aclara que busca construir su carrera como entrenador desde las bases. (Foto: Héctor Guerrero)

La leyenda de Chivas retomó ese caso para hablar de la nueva generación de futbolistas mexicanos y del lugar que le gustaría ocupar como entrenador.

Este 14 de octubre de 2026, durante un intercambio previo al Triangular de Leyendas, Bautista expuso su sueño de llegar al banquillo rojiblanco y pidió paciencia para los jóvenes y Rafael Márquez en la Selección Mexicana.

Adolfo Bautista quiere construir su regreso a Chivas desde abajo

El exdelantero no presentó su nombre como una opción inmediata para dirigir al Rebaño Sagrado. Su intención es construir una carrera desde el trabajo diario, luego de concluir su formación como entrenador.

La relación con la institución permanece como una de las razones que alimentan su deseo de regresar desde otra función. Adolfo recordó: “Yo le di a Chivas, Chivas me dio a mí y yo creo que quedamos a mano”.

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El “Bofo” sostuvo que le gustaría dirigir al Guadalajara y sumar títulos desde el banquillo: “Quisiera, en un futuro, poder dirigir esa gran institución y darle campeonatos”.

El exdelantero rojiblanco asegura que mantuvo una relación de balance con Chivas y buscará entregar títulos a la institución desde el banquillo. (Foto: Twitter/PleyersTV)

Aun así, Bautista remarcó que no busca saltarse los pasos previos. Dijo que primero necesita trabajar y ganar experiencia antes de aspirar al primer equipo: “No, no levanto la mano. Primero hay que trabajar; digo, son procesos”.

El exfutbolista también entiende que el trabajo en fuerzas básicas puede ser una puerta hacia Chivas, pero también una forma de acompañar a jugadores que llegan a Primera División con atención mediática e inmensas expectativas sobre sus hombros.

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El Bofo ve a Gilberto Mora como el futuro de la Selección Mexicana

La reflexión de Bautista sobre los procesos llega en un momento particular para Gilberto Mora. El jugador cumple 18 años este 14 de octubre de 2026, fecha que abre la posibilidad de negociar una transferencia internacional sin las restricciones que aplican a menores de edad.

El mediocampista de Xolos fue relacionado con equipos de Europa, aunque no existe un fichaje oficial. Su representante, Rafaela Pimenta, pidió reducir la presión sobre él e insistió en que su futuro debe definirse sin precipitaciones.

El “Bofo” se colocó en la misma línea. Al hablar de los talentos mexicanos que comienzan a destacar, mencionó a Mateo Chávez y a “Morita” como futbolistas que requieren paciencia antes de recibir exigencias mayores.

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El Bofo señala a Gilberto Mora y a Mateo Chávez como los elementos llamados a sostener el proyecto del Tricolor durante los próximos años. REUTERS/Henry Romero

El exjugador rojiblanco consideró que ese acompañamiento debe ser constante, ubicando a Gilberto entre los jugadores que pueden sostener al Tricolor en los próximos años.

Para Bautista, el mediocampista de Xolos debe avanzar sin cargar de inmediato con toda la expectativa: “Hay que llevarlos paso a paso, porque van a ser el futuro de la Selección”.

Mora mantiene contrato con Tijuana hasta 2029, mientras las ventanas de enero y junio de 2027 aparecen como posibles momentos para definir su futuro.

Entre los rumores de Europa y la expectativa que rodea su mayoría de edad, el “Bofo” planteó una advertencia: el siguiente paso del mediocampista debe responder a su crecimiento, no a la prisa que suele acompañar a las promesas del futbol mexicano.

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Bautista pide menos extranjeros y tiempo para Rafael Márquez

El “Bofo” extendió su discurso a la Liga MX. Para él, los clubes deben reducir la presencia de extranjeros y dar más minutos a futbolistas mexicanos que buscan consolidarse.

Bautista propuso que cada equipo tuviera solamente tres extranjeros. Su postura parte de una defensa constante al jugador nacional: “Yo siempre he defendido al talento mexicano”.

El exdelantero mencionó a Hugo Camberos y Santiago Sandoval como ejemplos de jóvenes que ya empiezan a mostrar condiciones.

También cuestionó que equipos como Monterrey y Tigres dieran pocas oportunidades a futbolistas mexicanos en comparación con el peso que tienen sus plantillas.

Bautista solicitó continuidad y paciencia para el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

Su petición no se limitó a dar minutos. Adolfo advirtió que los juveniles necesitan personas cercanas que los acompañen cuando comienzan a tener protagonismo.

Recordó que el ascenso puede ser abrupto y señaló: “Cuando llegas tan rápido a Primera División y empiezas a jugar algunos partidos, te puedes perder un poco”.

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El mismo criterio lo aplicó a Rafael Márquez. Bautista consideró que el técnico de la Selección Mexicana debe recibir tiempo para desarrollar su idea, sin que sus primeros amistosos definan por completo su gestión: “No podemos querer correrlo a la primera”, sentenció.