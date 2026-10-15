México

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Su representante legal afirmó que la fotografía en la que el luchador parece sonreír fue tomada mientras policías lo intimidaban tras función de Lucha Libre

Lamentó el fallecimiento del réferi El Búho en función en Hidalgo
Lamentó el fallecimiento del réferi El Búho en función en Hidalgo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El abogado del Hijo de Fishman sostuvo en conferencia de prensa que la fotografía en la que el luchador mexicano aparece sin máscara y con una expresión que fue interpretada como una sonrisa, se tomó mientras unos policías lo amedrentaban tras su detención en Hidalgo, luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, en una función de Lucha Libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

“Quiero también aclarar algo que, que se vio mucho en las redes de una fotografía donde aparece mi representado (Hijo de Fishman) sonriendo o al parecer sonriendo, al platicarlo con él y precisamente estas las 48 horas que estuvimos en Pachuca, debo de comentarles que los policías que indebidamente tomaron esa fotografía, lo estaban amedrentando en ese momento”, denunció ante los medios de comunicación".

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“Le decían situaciones que se había metido con una persona de la tercera edad, groserías, ofensas, Él, ante su nerviosismo de estar en esa presión, solamente la impotencia le hizo tener esa expresión de nervios involuntaria, por cierto”, agregó el representante legal del Hijo de Fishman.

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras
Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras

Por esa situación, el abogado contestó que requiere un “seguimiento profesional para su estabilidad psicológica y mental”, debido al fallecimiento del réferi. Además, la defensa afirmó que la imagen fue difundida sin resguardar la identidad de su representado y anunció acciones para investigar su filtración.

El Hijo de Fishman expresó sus condolencias a la familia de El Búho

El luchador expresó sus condolencias a la familia del réferi. (Especial)
El luchador expresó sus condolencias a la familia del réferi. (Especial)

El luchador también habló durante la rueda de prensa y lamentó públicamente la muerte de Gerardo Germán Pineda ante sus familiares y negó que hubiera tenido intención de lastimarlo durante la función de Lucha Libre en Hidalgo el pasado 6 de octubre.

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“Yo creo que apalabrarse o poner las cosas, eso no pasa en la Lucha Libre. Más sin embargo, el simple hecho ser exluchador o tener el conocimiento de ello, sabemos caer, sabemos recibir ciertas ejecuciones. Al final de cuentas, son accidentes que pasan”, expresó el Hijo de Fishman.

“Al final de cuentas, no es que lo haya tomado de sorpresa, simple y sencillamente, al fin de cuentas, todos estamos preparados para muchas ejecuciones: llaves, castigos, etcétera. Y, pues al final de cuentas pasó esto. Algo que, pues no nos tiene nada contentos, fue un accidente y algo que jamás mi intención fue dañarlo de esta manera”.

El Hijo de Fishman mantiene vivo el legado del Veneno Verde mediante su trabajo en funciones independientes dentro y fuera de México. (Instagram)
El Hijo de Fishman mantiene vivo el legado del Veneno Verde mediante su trabajo en funciones independientes dentro y fuera de México. (Instagram)

“Aprendes a valorar también muchos aspectos de tu vida. Por supuesto, es algo que, que creo que si uno no busca ayuda, no va a poder controlar sus emociones, porque en este momento yo lo hablo desde la persona que está debajo de la máscara. Yo creo que no es algo que no le deseo a nadie que pase, porque independientemente de los señalamientos, comentarios buenos y malos, o sea, lo que vives ahí dentro y desde el momento que inicia esto, es un daño enorme”.

“Piensas muchas cosas, pasan muchas cosas buenas, malas, hasta peores por tu cabeza, pero al fin de cuentas es cuando aprendes que al buscar ayuda te va a ayudar a mejorar no nada más tu entorno profesional, sino también como persona, y por supuesto, pues que es algo que uno está haciendo ya, pues para lograr salir adelante de esto, porque no es fácil”, expresó el luchador.

“Es algo que jamás he expresado ante el público, pero pues me siento vulnerable, ¿sabes? Siempre me he caracterizado como una persona fuerte, como una persona determinada, pero en este momento que me digas: “¿Estás bien?” Para nada. Me siento vulnerable ante todo esto, pero tengo dos: o retroceder o avanzar. Hay que avanzar", agregó el Hijo de Fishman.

La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)
La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)

El caso se remonta a la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre, durante una función de Lucha Libre celebrada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma. El Búho Pineda fungía como réferi en una pelea entre el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

El colegiado quedó inmóvil sobre la lona después de recibir un castigo durante la lucha. El Búho falleció posteriormente. El Hijo de Fishman fue detenido y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una investigación bajo la hipótesis de probable homicidio culposo.

La defensa del luchador alcanzó un acuerdo reparatorio con la familia del réferi. La Procuraduría confirmó que los familiares optaron por un mecanismo de justicia restaurativa y otorgaron el perdón legal, lo que permitió la liberación del luchador mexicano dentro del plazo de 48 horas, fijado para determinar su situación jurídica.

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