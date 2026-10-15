Negociación, prisión y acusación ampliada: qué sigue para Rafael Caro Quintero en EEUU

Qué sigue para Rafael Caro Quintero en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Rafael Caro Quintero podría evitar el juicio previsto para el 8 de marzo de 2027, pero una eventual declaración de culpabilidad no abriría la puerta a su libertad. Las conversaciones con la Fiscalía de Estados Unidos apuntan a definir las condiciones de su reclusión, mientras los fiscales preparan una acusación que ampliará el periodo de la conspiración que le atribuyen.

La defensa del fundador del extinto Cártel de Guadalajara y los fiscales mantienen negociaciones desde junio. Francisco Navarro, integrante de la Fiscalía federal, dijo durante la audiencia del 14 de octubre que existe “progreso sustancial”, aunque aclaró que todavía no hay un arreglo.

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En esta imagen de la sala del tribunal, se observa al presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero escuchando al juez Frederic Block a través de un intérprete, junto a la abogada defensora Elizabeth Macedonio, durante una audiencia preliminar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg

La abogada Elizabeth Macedonio confirmó después de la sesión en una breve entrevista que su equipo mantiene expectativas de alcanzar una resolución. “También han sido muy claros en que estamos logrando avances. Seguimos con esperanza”, declaró afuera de la Corte Federal de Brooklyn.

El proceso mantiene dos rutas abiertas: La primera es una declaración de culpabilidad negociada, que permitiría cerrar el expediente sin un juicio con jurado; la segunda conserva el calendario para que el caso llegue a debate judicial si las conversaciones fracasan.

La próxima audiencia está programada para este 20 de noviembre de 2026. Las partes podrían informar entonces si lograron un acuerdo y discutir las mociones pendientes para un eventual juicio.

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El acuerdo puede definir la prisión, no evitar una condena

Caro Quintero enfrenta cargos por narcotráfico, uso de armas de fuego y el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. La gravedad de esos delitos limita el margen de beneficios que podría obtener en una negociación.

Sin embargo, aún con una declaración de culpabilidad, el capo mexicano pasaría previsiblemente el resto de su vida en prisión. Por ello, la discusión no se centraría en una salida anticipada, sino en el lugar y las condiciones bajo las que cumpliría una eventual condena, tal como el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Rafael Caro Quintero podría enfrentar un juicio en 2027.

Arturo Ángel, periodista que asistió a la audiencia, explicó en entrevista con Radio Fórmula que la defensa puede tener incentivos para evitar un juicio aunque su cliente enfrente una larga sentencia. Uno de ellos sería conseguir un régimen de reclusión menos restrictivo.

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A su vez, la abogada Macedonio dijo que Caro Quintero se mantiene fuerte en el plano mental, pero busca “mayor flexibilidad de movimiento” dentro de la institución donde se encuentra detenido. La abogada no detalló las medidas que solicita ni confirmó que exista una oferta concreta de la Fiscalía. La defensora también evitó referirse ante la Corte a un problema médico.

El posible acuerdo podría incluir recomendaciones sobre el centro penitenciario, acceso a atención médica o condiciones de comunicación. La decisión final sobre el lugar de reclusión corresponde a las autoridades penitenciarias estadounidenses, incluso si un juez emite una recomendación.

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Según el periodista Arturo Ángel, la defensa de Caro Quintero tendría como referencia opuesta el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien enfrentó un juicio en Brooklyn y ahora permanece en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, donde cumple cadena perpetua.

La Fiscalía ampliará los años de la conspiración

El narcotraficante de joven. (Policías de Costa Rica 2.0)

La acusación actualizada es el segundo frente que puede definir el rumbo del proceso. Navarro informó que la Fiscalía presentará una nueva versión del documento, sin añadir cargos, pero con una ampliación del periodo de la conspiración atribuido a Caro Quintero.

La modificación busca precisar durante qué años Estados Unidos sostiene que el acusado participó en las actividades criminales descritas en el expediente. Los fiscales no informaron hasta qué fecha extenderán ese periodo.

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Arturo Ángel explicó que el contenido de la actualización permitirá conocer si la Fiscalía busca atribuir a Caro Quintero operaciones posteriores a los años por los que ya es identificado como fundador del Cártel de Guadalajara. Previo a su último arresto, se le ubicaba como cabecilla del Cártel de Caborca.

El juez Frederic Block pidió cautela a la Fiscalía antes de presentar la acusación modificada. Advirtió que, si agrega elementos que tomen por sorpresa a la defensa, el juicio de marzo podría aplazarse.

Los fiscales respondieron que no anticipan esa consecuencia. Sostuvieron que el cambio se limita a ajustar el rango temporal de la conspiración y no transforma de fondo los cargos ya formulados.

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¿Afronta contra la DEA?

'Kiki' Camarena,el crimen que EEUU le acusa a Caro Quintero. (DEA | Archivo DEF)

El caso conserva una dimensión distinta para las autoridades estadounidenses debido al asesinato de Camarena. Arturo Ángel señaló en Radio Fórmula que el expediente se interpreta en Estados Unidos como una afrenta contra la DEA, lo que explica la atención pública y judicial que ha concentrado desde la llegada de Caro Quintero al país.

El Departamento de Justicia ya había solicitado que, si hay juicio, el jurado sea anónimo y parcialmente aislado. La Fiscalía argumenta que la medida busca evitar intimidaciones o influencias externas sobre quienes integren el panel, como ha ocurrido anteriormente en otros casos como los relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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La audiencia del 20 de noviembre definirá si el caso se encamina a una declaración de culpabilidad o si las partes continúan con la preparación del juicio previsto para marzo de 2027.