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¿Hay pago de aguinaldo para los beneficiarios de la Pensión Bienestar? Lo que indican las reglas del programa

Las reglas de la Pensión Bienestar detallan cómo se realizan los depósitos y qué pagos contempla el programa para las personas adultas mayores

La Pensión Bienestar es un programa social distinto de las pensiones laborales. (Visuales IA)
La Pensión Bienestar es un programa social distinto de las pensiones laborales. (Visuales IA)
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Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no reciben aguinaldo por parte de este programa.

Las reglas vigentes señalan que el apoyo se entrega de forma bimestral y no incluyen un pago adicional al cierre del año.

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La precisión es necesaria ante los mensajes que cada año circulan en redes sociales sobre un supuesto depósito extra en noviembre o diciembre.

La Pensión para el Bienestar no funciona como una prestación laboral y, por ello, no contempla aguinaldo.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
El apoyo para adultos mayores no depende de semanas cotizadas ni de años de servicio, por lo que no contempla aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo con las reglas de operación del programa fue publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento establece las características del apoyo, los requisitos para recibirlo y las causas por las que puede suspenderse o darse de baja una pensión.

El aguinaldo corresponde a relaciones laborales y algunas pensiones contributivas

El aguinaldo es una prestación vinculada con una relación de trabajo.

Las personas trabajadoras tienen derecho a recibirlo conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), mientras que algunas personas jubiladas o pensionadas pueden obtenerlo según el régimen de seguridad social al que pertenecen.

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Ese no es el caso de la Pensión para el Bienestar. El programa es un apoyo social no contributivo. Esto quiere decir que no depende de cotizaciones, años de servicio ni de una relación laboral previa.

Un hombre mayor sentado en una mesa piensa entre dos globos con imágenes de una protesta con bandera del IMSS y una alcancía junto a monedas.
El sistema de pensión de apoyo social es distinto a los laborales del IMSS o ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona puede recibir al mismo tiempo la Pensión Bienestar y una pensión del IMSS, ISSSTE o de otra institución.

Si tiene derecho a aguinaldo por su pensión laboral, ese recurso proviene del instituto o sistema de seguridad social correspondiente, no de la Secretaría de Bienestar.

La diferencia puede causar confusión. Una persona jubilada puede recibir aguinaldo de su pensión del IMSS o ISSSTE y, por separado, cobrar el apoyo bimestral de Bienestar. Son recursos distintos, con reglas distintas y fechas de pago distintas.

Ilustración de una fila de once personas salvadoreñas, adultos y adultos mayores, con bastones y sombreros, esperando en ventanilla con billete de dólar.
Las reglas de operación establecen los requisitos, montos y formas de entrega del apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Bienestar se entrega cada dos meses

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico del Gobierno de México para quienes tienen 65 años o más y cumplen con los requisitos de incorporación.

La entrega es bimestral. Los depósitos se realizan conforme al calendario que difunde la Secretaría de Bienestar y suelen organizarse de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de las personas derechohabientes.

Pensión del Bienestar
La pensión se calcula de forma mensual, pero el recurso se deposita cada dos meses. (Gobierno de México)

El programa no entrega pagos mensuales separados. Aunque el monto se calcula como una cantidad mensual, el recurso llega junto cada dos meses.

Por esa razón, el depósito ordinario corresponde a 6,400 pesos durante 2026. Este depósito se realiza únicamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Las reglas no incluyen un apartado que establezca una gratificación de diciembre, un pago de fin de año ni una cantidad adicional identificada como aguinaldo. Tampoco indican que el último depósito del año deba duplicarse.

Las personas adultas mayores reciben 6,400 pesos en cada periodo bimestral de 2026. (Foto: Gobierno de México)
Las personas adultas mayores reciben 6,400 pesos en cada periodo bimestral de 2026. (Foto: Gobierno de México)

El calendario oficial define las fechas de depósito

La Secretaría de Bienestar informa las fechas de pago mediante sus canales oficiales y las Delegaciones de Programas para el Bienestar en los estados.

Las personas derechohabientes deben consultar esos avisos para conocer la fecha que les corresponde.

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece en la cuenta asociada a la tarjeta, por lo que puede utilizarse después en cajeros, sucursales y establecimientos que acepten el medio de pago.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)
La entrega de los recursos depende del calendario anunciado por la Secretaría de Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas beneficiarias tampoco deben entregar su tarjeta ni su NIP a terceros.

La Secretaría de Bienestar no cobra comisiones para depositar la pensión, hacer trámites ni conservar la incorporación al programa.

La regla aplicable para 2026 mantiene el pago bimestral de 6,400 pesos para las Personas Adultas Mayores. El documento oficial no contempla un aguinaldo ni un depósito extraordinario general para diciembre.

Para consultar el saldo de la tarjeta se puede descargar la App del Banco del Bienestar. (YouTube/Banco del Bienestar)

Las reglas prevén un pago de marcha, no un depósito de diciembre

El programa sí contempla el llamado pago de marcha. Este apoyo puede otorgarse una sola vez cuando muere la persona derechohabiente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

El pago de marcha se entrega a la persona adulta auxiliar registrada por la persona beneficiaria. Su objetivo es apoyar ante el fallecimiento y no sustituye ni equivale al aguinaldo.

Para solicitarlo, la persona auxiliar debe notificar el fallecimiento y presentar la documentación requerida. La Secretaría de Bienestar revisa el caso antes de autorizar el pago.

Vista cercana de una calculadora blanca con la palabra "PENSIONES" en la pantalla, y dos figuras en miniatura de adultos mayores sobre las teclas.
El único pago adicional que contempla la Pensión del Bienestar es el Pago de Marcha, por defunción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El derechohabiente debe mantener actualizados sus datos y los de su persona auxiliar.

Esa información permite que el programa identifique a quién puede corresponderle el pago de marcha en caso de fallecimiento.

Las reglas también establecen que el apoyo puede suspenderse por inconsistencias en los datos, duplicidad de registros, falta de cobro durante periodos determinados o defunción de la persona derechohabiente.

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