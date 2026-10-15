Upfront de Televisa 2027: lista de programas presentados y los momentos más polémicos de la fiesta de las estrellas

Televisa adelantó su oferta de contenido para 2027. (X: PrensaTelevisa)

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TelevisaUnivision presentó su programación para 2027 durante el Upfront Trascender, celebrado la noche del miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel.

La televisora anunció nuevas telenovelas, el regreso de La Casa de los Famosos México y una amplia oferta deportiva.

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No obstante, el evento fue tema de conversación en redes sociales, donde la celebración es vista como un parámetro de vigencia de los artistas dentro de Televisa.

En ese sentido, la ausencia de celebridades y la elección de cantantes nacionales para amenizar el evento dividieron opiniones.

TelevisaUnivision presume dominio en 2026

La empresa aprovechó el encuentro con anunciantes para presentar sus resultados de audiencia.

Según sus cifras, las transmisiones del Mundial 2026 acumularon más de 675 millones de contactos de audiencia entre televisión abierta y ViX durante los 104 partidos.

En entretenimiento, La Casa de los Famosos México alcanzó a 15.1 millones de personas durante su final televisada y registró más de 178.9 millones de votos.

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La compañía también reportó 14 mil 900 millones de reproducciones digitales y 340 millones de horas consumidas en ViX relacionadas con el reality.

En su balance, destacó que las telenovelas promediaron 9.9 millones de espectadores por emisión y que los noticieros de N+ alcanzaron diariamente a 25.5 millones de personas entre televisión y plataformas digitales.

Televisa presume números de sus programas en 2026 (Televisa)

Lista completa de programas, eventos y telenovelas para 2027

La programación anunciada por TelevisaUnivision contempla producciones originales, competencias, deportes y contenidos digitales.

Entretenimiento y ficción:

La Casa de los Famosos México , quinta temporada.

Juego de Voces .

¿Quién es la máscara?

Diez nuevas telenovelas, cuyos títulos no fueron detallados en el comunicado mexicano.

Nuevas series de comedia, programas de revista y concursos.

Deportes:

Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Partidos de la Selección Mexicana varonil y siete equipos de Liga MX.

Encuentros de LALIGA EA SPORTS.

NFL en televisión abierta.

Gran Premio de México de Fórmula 1 y otras dos carreras.

BOX Televisa , cada sábado.

Todos los partidos de la Serie Mundial de MLB.

Streaming, música e información:

Más de 100 contenidos verticales de ViX Micro.

ViX All Access, Premios Lo Nuestro, Latin Grammy y Premios Juventud.

Festivales musicales.

Noticieros de N+ y producciones documentales de N+Docs.

Celebridades en la fiesta de Upfront de Televisa (X: Prensa Televisa)

Celebridades en la fiesta de Upfront de Televisa (X: Prensa Televisa)

Una fiesta con menos brillo

Uno de los aspectos más comentados fue la cartelera musical.

A diferencia de anteriores celebraciones protagonizadas por estrellas internacionales, como Shakira, Katy Perry y Bruno Mars, este año la empresa apostó principalmente por artistas de larga trayectoria en el mercado latino.

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Daniela Romo, Flans, Fonseca, Luis Fonsi, María José, Napoleón, Pandora, Río Roma y Yuri amenizaron la noche.

En X, algunos periodistas y creadores de contenido interpretaron el cambio como una posible reducción de presupuesto.

El periodista Hugo Alexander insinuó una reducción de presupuesto de parte de Televisa para el Upfront. (X)

Rumores de veto a Las Perdidas

Las ausencias de Wendy Guevara y Karina Torres también alimentaron comentarios sobre un supuesto distanciamiento con Televisa.

Durante una transmisión en vivo, Wendy reconoció que había recibido una invitación, pero posteriormente explicó que decidió permanecer en León, Guanajuato, para descansar antes de retomar compromisos profesionales previstos para noviembre.

A pesar de su explicación, algunos seguidores relacionaron las ausencias con la controversia surgida tras la final de La Casa de los Famosos México 2026.

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Karina Torres terminó en tercer lugar, resultado que provocó fuertes críticas de Paola Suárez, quien acusó públicamente a la producción de presuntas irregularidades.

Por otra parte, luego de rumores sobre un supuesto veto, Ese Pérez estuvo presente en la fiesta. Massad, Yahir, Ernesto Laguardia, Aldo Rendón y Mariana Ochoa, entre otros participantes de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, también asistieron.

El Upfront cerró con una oferta de diez telenovelas, el regreso de sus principales realities y una mayor apuesta por ViX, mientras los rumores sobre las ausencias y los cuestionamientos a la fiesta concentraron parte de la conversación digital.

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