México

Exigen expulsar a Pimpinela Escarlata de La Granja VIP por amenazar con herir a Manelyk con un cuchillo

Las estrategias dentro del reality han profundizado una rivalidad entre la luchadora y la influencer

Composición de Pimpinela Escarlata y Manelyk en La Granja VIP.
Usuarios de X exigen que la luchadora sea expulsada de La Granja VIP por amenazar con desfigurar a Manelyk.
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Una declaración de Pimpinela Escarlata contra Manelyk González desató una nueva polémica en La Granja VIP 2026.

La luchadora profesional aseguró que, si su eliminación fuera inevitable, estaría dispuesta a utilizar un cuchillo para desfigurar el rostro de su compañera, comentario que provocó indignación entre espectadores del reality de TV Azteca.

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La amenaza ocurrió durante una conversación con Niurka Marcos y Natalia Alcocer, después de una asamblea marcada por enfrentamientos y desacuerdos entre los participantes.

El fragmento comenzó a circular en X, donde usuarios exigieron la expulsión inmediata de Pimpinela por considerar que sus palabras representan una amenaza contra la integridad de Manelyk.

Usuarios de X exigen a la producción de La Granja VIP expulsar a Pimpinela Escarlata.
Usuarios de X exigen a la producción de La Granja VIP expulsar a Pimpinela Escarlata. (X)

Pimpinela Escarlata lanza amenaza contra Manelyk

La rivalidad entre Pimpinela Escarlata y Manelyk González alcanzó uno de sus momentos más delicados durante la noche del miércoles 14 de octubre.

Mientras conversaba con Niurka y Natalia Alcocer, la luchadora habló sobre las reglas de convivencia y planteó qué haría si estuviera a punto de abandonar la competencia.

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“Si sé que me van a eliminar de este programa que valga la pena, un pinche cuchillo y le marco toda la cara para su resta de su vida (sic)”, expresó Pimpinela, según la grabación difundida en redes sociales.

La declaración hizo referencia directa a una posible agresión física contra Manelyk y generó cuestionamientos sobre la seguridad de los participantes.

Niurka rechazó la posibilidad de recurrir a la violencia, mientras que Natalia reaccionó inicialmente con una risa ante las palabras de su compañera.

El enfrentamiento entre Pimpinela y Manelyk no es reciente. Desde las primeras semanas del reality, ambas figuras han protagonizado discusiones relacionadas con las nominaciones, las alianzas y la convivencia.

Reacciones en redes sociales: piden expulsión inmediata

La difusión del video provocó críticas contra Pimpinela Escarlata, principalmente entre espectadores que consideran que sus declaraciones excedieron los límites de una rivalidad televisiva.

En X, usuarios solicitaron a la producción aplicar una sanción y retirar a la luchadora del programa.

Otros calificaron las expresiones como violentas y misóginas, además de cuestionar la reacción de las participantes que presenciaron la conversación.

Algunos espectadores incluso propusieron etiquetar a los patrocinadores de La Granja VIP para exigir una postura de los responsables del reality.

Las publicaciones también abrieron un debate sobre los protocolos de seguridad y las consecuencias que deberían enfrentar los concursantes cuando realizan amenazas contra otros habitantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado una expulsión ni una sanción oficial contra Pimpinela Escarlata por estas declaraciones.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP?

La sexta semana de La Granja VIP 2026 dejó cuatro participantes en riesgo de eliminación durante la Asamblea del miércoles 14 de octubre.

Los nominados son:

  • Kevyn “Bicolor” Contreras
  • Azalia Ojeda
  • Mario “Mono” Osuna
  • Julio Camejo

Kevyn llegó a la placa mediante el poder del legado que ejerció Pascal Nadaud tras convertirse en el quinto eliminado del programa.

La Asamblea completó la lista de participantes que podrían abandonar la competencia durante la gala del domingo 18 de octubre.

Niurka
La discusión de Mono con Niurka en La Asamblea abrió un nuevo conflicto en el panel, donde Ferka cuestionó las críticas y Adame la acusó de respaldar una actitud misógina. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Sin embargo, las dinámicas de salvación y traición todavía pueden modificar las nominaciones.

Pimpinela Escarlata no figura entre los cuatro nominados, por lo que su posible salida dependería de una decisión disciplinaria de la producción.

La amenaza contra Manelyk trasladó una rivalidad del reality a una controversia sobre violencia y seguridad.

Mientras los espectadores exigen su expulsión, Pimpinela Escarlata continúa en competencia y TV Azteca no ha anunciado medidas disciplinarias relacionadas con el video que circula en redes sociales.

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