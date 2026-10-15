¿Vienes al Gran Premio de México 2026? Estos son cuatro lugares en CDMX que puedes visitar si eres fan del automovilismo

(REUTERS/Henry Romero)

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El Gran Premio de México es uno de los fines de semana más esperados por los aficionados al automovilismo. El rugido de los motores, la velocidad de los monoplazas y el ambiente que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez convierten a la Ciudad de México en el punto de reunión para quienes disfrutan de la Fórmula 1. Sin embargo, la experiencia no tiene por qué terminar cuando cae la bandera a cuadros.

Para quienes visiten la capital durante el GP de México 2026, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre, existen alternativas para seguir disfrutando de su pasión por los autos fuera del circuito. Desde ponerse al volante de un simulador y competir en pistas de karting hasta conocer un complejo diseñado para los amantes de la conducción deportiva, hay opciones para distintos gustos y presupuestos.

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A estas experiencias se suma un lugar donde los automóviles clásicos, los videojuegos y la nostalgia forman parte del ambiente. Estas son cuatro alternativas recomendadas por el sitio oficial del México GP para quienes quieran aprovechar su visita a la capital y mantener viva la emoción de la velocidad.

Simuladores GSM: una experiencia para acercarse a la Fórmula 1

No todos los aficionados tienen la oportunidad de conducir un monoplaza, pero los simuladores permiten acercarse a esa experiencia desde otro ángulo. En Simuladores GSM, los visitantes pueden ponerse al volante de un vehículo virtual y competir en una experiencia que recrea las sensaciones de correr a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.

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El lugar se encuentra en ARTZ Pedregal, en el sótano -5 del centro comercial, y es una alternativa para quienes buscan poner a prueba sus reflejos y habilidades frente al volante sin salir de la Ciudad de México.

La experiencia tiene un precio desde 200 pesos mexicanos, por lo que puede ser una opción para quienes desean sumar una actividad relacionada con el automovilismo a su recorrido por la capital.

Dirección: Periférico 3720, Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900.

K1 Speed México: karting para competir dentro y fuera de la pista

(México GP)

Para quienes prefieren cambiar los controles por un volante real, K1 Speed México ofrece una experiencia de karting bajo techo. Sus circuitos cerrados permiten competir en un entorno pensado para disfrutar de la conducción, ya sea en solitario o acompañado por amigos.

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La propuesta puede resultar atractiva para los aficionados que quieran medir sus habilidades en la pista y experimentar parte de la emoción que caracteriza al automovilismo, aunque a una escala distinta a la de los monoplazas de Fórmula 1.

Además de las carreras, el espacio cuenta con opciones de alimentos y bebidas, por lo que la visita puede extenderse más allá de la actividad en los karts. El precio comienza en 450 pesos mexicanos.

Al igual que Simuladores GSM, K1 Speed México se encuentra en ARTZ Pedregal, lo que permite considerar ambos sitios dentro de un mismo recorrido.

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Dirección: Periférico 3720, Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900.

Mexico Drive Resort: un circuito para los verdaderos apasionados del automovilismo

Quienes buscan una experiencia más cercana a la conducción deportiva pueden considerar Mexico Drive Resort, un club privado ubicado en San Miguel Ameyalco, Estado de México. Su concepto toma como referencia complejos internacionales como The Thermal Club, en Estados Unidos, Ascari, en España, y Monticello Motor Club.

Uno de sus principales atractivos es el circuito diseñado por Hermann Tilke, arquitecto e ingeniero reconocido por su trabajo en trazados de Fórmula 1 como Yas Marina, Baréin, Bakú y Shanghái. El recorrido incorpora distintos elementos técnicos, entre ellos curvas cerradas, chicanas, peraltes y una sección en forma de “S”, características que ponen a prueba la precisión al volante.

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A diferencia de las opciones anteriores, no se trata de un sitio de acceso convencional. Al ser un club privado, es necesario ponerse en contacto con la administración para conocer las condiciones de entrada y las alternativas de membresía.

El costo depende del tipo de membresía y comienza en 83 mil dólares estadounidenses, por lo que está dirigido a un público que busca una experiencia más exclusiva dentro del mundo del automovilismo.

Ubicación: 7HX3+XC, 52743 San Miguel Ameyalco, Estado de México. Se recomienda contactar previamente a la administración para consultar las condiciones de acceso.

Esmenjaud Retro La Pizzería: autos, videojuegos y nostalgia

(México GP)

La velocidad también puede disfrutarse lejos de una pista. Esmenjaud Retro La Pizzería combina comida con una ambientación inspirada en la cultura popular de las décadas de los ochenta, noventa y principios de los dos mil, con referencias a los videojuegos y al mundo de los automóviles.

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Entre sus atractivos se encuentran las miniaturas y los modelos de autos clásicos a escala, además de una zona inspirada en Radiator Springs, el pueblo ficticio de la película Cars. El espacio también cuenta con una tienda de recuerdos para quienes quieran llevarse algún objeto relacionado con la visita.

Su propuesta es distinta a la de los simuladores y los circuitos: aquí, la experiencia gira alrededor de la nostalgia, los autos y el entretenimiento, en un ambiente pensado para compartir una comida y recorrer sus distintos espacios.

Con precios desde 250 pesos mexicanos, puede ser una alternativa para quienes quieran incluir una parada temática en su itinerario durante el fin de semana del Gran Premio.

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Dirección: Juan Sánchez Azcona 451, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020.