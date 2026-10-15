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Campeonato Mundial de Gimnasia Artística: quiénes serán los atletas mexicanos que participen en el certamen

Este será el primer torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que los atletas nacionales deberá dejar todo en cada aparato

Este será el primer torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que los atletas nacionales deberá dejar todo en cada aparato. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Este será el primer torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que los atletas nacionales deberá dejar todo en cada aparato. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
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La delegación mexicana se alista para hacer su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se disputará del 17 al 25 de octubre en Rotterdam, Paises Bajos, donde los mejores atletas del mundo competirán por los títulos mundiales en los distintos aparatos y all-around.

Este certamen servirá como clasificatorio olímpico para Los Ángeles 2028, donde los tres equipos masculinos y los tres femeninos que suban al podio obtendrán una cuota olímpica por equipos para sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales.

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Qué gimnastas mexicanos participarán en el Campeonato Mundial

Isaac Núñez será el único representante de México en el Campeonato Mundial. (EFE/Ailen Díaz)
Isaac Núñez será el único representante de México en el Campeonato Mundial. (EFE/Ailen Díaz)

A continuación, te presentamos la lista de gimnastas que representará a México en el Campeonato Mundial:

Rama femenil

  • Jazmyn Jiménez –Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.
  • Paulina Guerra – Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.
  • Michelle Pineda – Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.
  • Victoria Mata – Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.
  • Mariangela Flores – Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.
  • Julieta Bizarrón – Salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y piso.

Rama varonil

  • Isaac Núñez – Competirá en piso, caballo con arzones, anillas, salto, barras paralelas y barra fija. El gimnasta buscará avanzar en el concurso completo y, de acuerdo con sus calificaciones, pelear por un lugar en las finales por aparatos.

En la prueba por equipos, México solo competiría en la rama femenil. La selección estará integrada por cinco gimnastas: Victoria Mata, Paulina Guerra, Mariangela Flores, Michelle Pineda y Jazmyn Jiménez.

Calendario de competencias

Este es el calendario de competencias para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. (AP Foto/Dita Alangkara)
Este es el calendario de competencias para el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. (AP Foto/Dita Alangkara)

A continuación te presentamos las fechas y horarios completos de cada una de las competencias para que no pierdas detalle de lo que ocurra con los gimnastas mexicanos:

Sábado 17 de octubre

  • 1:30 horas – Ceremonia de apertura.
  • 2:00 a 3:50 horas – Clasificación masculina, subdivisión 1: Canadá, Chinese Taipei, AA 8, Francia, Brasil y AA 5. Grupo de Isaac Núñez.
  • 4:10 a 6:00 horas – Clasificación masculina, subdivisión 2: AS 1, AS 2, Ucrania, República de Corea, Chipre y WG 2.
  • 8:00 a 9:50 horas – Clasificación masculina, subdivisión 3: AA 2, Hungría, Egipto, Países Bajos, Colombia y AA 7.
  • 10:10 a 12:00 horas – Clasificación masculina, subdivisión 4: Gran Bretaña, Japón, AA 9, Estados Unidos, Australia y AA 1.

Domingo 18 de octubre

  • 2:00 a 3:50 horas – Clasificación masculina, subdivisión 5: Bélgica, Italia, República Popular de China, AA 3, AA 6 y España.
  • 4:10 a 6:00 horas – Clasificación masculina, subdivisión 6: Israel, Kazajistán, Suiza, AA 10, Alemania y AA 4.
  • 8:00 a 9:20 horas – Clasificación femenil, subdivisión 1: Alemania, Rumanía, AA 7 y Estados Unidos.
  • 9:50 a 11:10 horas – Clasificación femenil, subdivisión 2: Japón, Australia, AA 10 y Bélgica.
  • 11:40 a 13:00 horas – Clasificación femenil, subdivisión 3: AA 14, Italia, AA 8 y México.

Lunes 19 de octubre

  • 1:30 a 2:50 horas – Clasificación femenil, subdivisión 4: AA 6, Suecia, WG 1 y AA 2.
  • 3:05 a 4:25 horas – Clasificación femenil, subdivisión 5: Ucrania, AA 9, Argelia y Argentina.
  • 4:40 a 6:00 horas – Clasificación femenil, subdivisión 6: Francia, AA 4, Malasia y AA 3.
  • 8:00 a 9:20 horas – Clasificación femenil, subdivisión 7: AS 2, Países Bajos, Gran Bretaña y AS 1.
  • 9:35 a 10:55 horas – Clasificación femenil, subdivisión 8: Canadá, AA 11, España y WG 2.
  • 11:35 a 12:55 horas – Clasificación femenil, subdivisión 9: Suiza, Brasil, AA 12 y AA 13.
  • 13:10 a 14:30 horas – Clasificación femenil, subdivisión 10: República Popular de China, AA 1, AA 5 y República de Corea.

Martes 20 de octubre

  • 11:30 a 14:30 horas – Final masculina por equipos.

Miércoles 21 de octubre

  • 11:30 a 14:00 horas – Final femenil por equipos.

Jueves 22 de octubre

  • 11:30 a 14:00 horas – Final del All-Around masculino.

Viernes 23 de octubre

  • 11:30 a 14:00 horas – Final del All-Around femenino.

Sábado 24 de octubre

  • 6:00 a 10:00 horas – Finales por aparatos, primera jornada. Se disputarán suelo, caballo con arzones y anillas en la rama masculina, así como salto y barras asimétricas en la femenil.

Domingo 25 de octubre

  • 7:00 a 11:00 horas – Finales por aparatos, segunda jornada. Se celebrarán las pruebas de salto, barras paralelas y barra fija en la rama masculina, además de barra de equilibrio y suelo en la femenil.

La competencia cerrará el domingo 25 de octubre con las últimas finales por aparatos. México iniciará su participación desde las clasificaciones, con Isaac Núñez en la rama masculina y la selección femenil durante el primer fin de semana.

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