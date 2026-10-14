México

Beca Rita Cetina 2026: requisitos indispensables para el registro de secundaria en octubre

La convocatoria se abrirá a partir del 26 de octubre

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
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La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros del 26 de octubre al 6 de noviembre para que estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas puedan solicitar el apoyo.

La inscripción será en línea en la página oficial del programa www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los requisitos necesarios que a continuación se especifican.

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La política de apoyo escolar otorga un recurso monetario para uniformes y útiles, con el objetivo de prevenir la deserción y facilitar que los beneficiarios continúen y concluyan sus estudios de manera satisfactoria.

Requisitos de secundaria para registrarse a la Beca Rita Cetina

Para registrarse a la Beca Rita Cetina, los padres o tutores de estudiantes de secundaria deben contar con la CURP certificada, una identificación oficial digitalizada, un comprobante de domicilio digitalizado con antigüedad máxima de tres meses, correo electrónico y una cuenta Llave MX.

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

  • CURP certificada
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Llave MX

En cuanto a los alumnos, deberán tener a la mano su CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.

Documentos para estudiantes:

  • CURP certificada
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela

Durante el registro, las familias deberán cargar sus datos personales y los de cada estudiante. Tras enviar la solicitud, la información será verificada para avanzar con la incorporación a la beca.

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¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

Para estudiantes de primaria pública, la Beca Rita Cetina otorga 2,500 pesos por cada alumna o alumno. El pago se realiza una sola vez durante el ciclo escolar y busca contribuir a la compra de útiles y uniformes.

El beneficio corresponde a cada estudiante. Por eso, las familias con más de una hija o hijo inscrito en primaria pública pueden solicitar el apoyo para todos quienes cumplan los requisitos de la convocatoria.

En secundaria pública, el programa entrega 1,900 pesos bimestrales por familia y suma 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel que integre el mismo hogar.

Así, una familia con dos estudiantes de secundaria pública recibirá los 1,900 pesos base más 700 pesos por el segundo alumno. El incremento también se aplica por cada estudiante adicional inscrito en ese nivel educativo.

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