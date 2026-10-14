México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de octubre

La moneda europea ha mostrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,61 pesos mexicanos, lo que representa una variación positiva del 1,14% respecto al precio de cierre anterior de 20,38 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,38%, a pesar de experimentar una baja del -2,47% en su valor interanual.

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La tendencia del euro frente al peso mexicano ha mostrado una mejora leve en los últimos días, con una indicación positiva tras un día consecutivo en esta dirección.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,98%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 6%, lo que sugiere un entorno inestable en el mercado cambiario.

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