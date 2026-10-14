André-Pierre Gignac sorprende en partido junto a Damián Álvarez entre rumores de su regreso a Tigres

Gignac compartió una noche recreativa en Monterrey con el exvolante argentino, quien publicó fotos y videos del encuentro disputado lejos de la Liga MX. (Fotos: REUTERS/Daniel Becerril - Instagram/ @damariel11)

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La presencia de André-Pierre Gignac en una cancha amateur de Monterrey vuelve a poner su nombre cerca del entorno del futbol mexicano.

Esta vez, el francés apareció junto a Damián Álvarez, con quien compartió una época significativa en San Nicolás de los Garza con Tigres UANL.

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El francés portó la playera de la Selección Chilena durante el encuentro recreativo. Instagram/ @damariel11)

Las imágenes difundidas por el exvolante argentino muestran un partido recreativo, lejos de la exigencia de Liga MX, pero con dos rostros que remiten a la historia felina. El encuentro ocurrió mientras Gignac sigue sin anunciar su retiro, mantiene actividad fuera del profesionalismo y analiza cuál será su siguiente paso deportivo.

Gignac volvió a jugar con Damián Álvarez fuera de Liga MX

El exjugador argentino compartió fotografías y videos de la noche en la que volvió a coincidir con el ídolo francés. Damián usó una camiseta con el número 11, mientras André-Pierre apareció como oponente con una playera de la Selección Chilena.

En una de las imágenes, Damián Álvarez escribió “10 más 11 es igual a futbol” mientras conversaba con Gignac .

La frase recordó los dorsales y la relación que ambos construyeron durante sus años en Tigres .

Otra publicación mostró una jugada a balón parado y el ambiente del encuentro. La cancha contó con pasto sintético, porterías pequeñas y reflectores, en un formato distinto al futbol profesional.

Álvarez también compartió una fotografía con otros participantes. Gignac no apareció en esa toma grupal, aunque las imágenes previas confirmaron que ambos jugaron el mismo partido.

El argentino registró el momento de manera emotivas tras coincidir con Gginac en una etapa breve pero significativa en Tigres UANL. (Instagram/ @damariel11)

El partido no dejó datos sobre el marcador o el torneo, pero sí una imagen que volvió a conectar a Gignac con una etapa reconocible para los de La U de Nuevo León.

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El francés y Damián Álvarez coincidieron otra vez lejos de la Liga MX, en una cancha donde los recuerdos del Volcán volvieron a aparecer.

El francés sigue ligado a la pelota pese a salida de Tigres

El partido con Damián Álvarez no fue la primera aparición de André-Pierre en el futbol amateur. El francés ya había sido visto en competencias locales de Monterrey después de su salida de Tigres UANL.

El 27 de julio de 2026 , el delantero participó con Urban 202 en la Liga de Veteranos de Medicina . Su presencia fue considerada recreativa, sin un contrato profesional o semiprofesional.

Gignac concluyó su vínculo con Tigres en junio de 2026 , después de 11 años en la institución. Para mediados de octubre no ha comunicado oficialmente su retiro ni anunciado un nuevo club.

En las últimas semanas, el francés recorrió estadios de Argentina y señaló que realizaba una gira para pensar en su futuro dentro del futbol.

El futbolista francés recorrió estadios de Argentina a inicios de octubre para analizar su futuro profesional.

Así, las apariciones fuera de Liga MX dejan una constante desde su salida de Tigres: Gignac sigue jugando. La incógnita no es si mantiene el gusto por la cancha, sino si todavía busca una última oportunidad dentro del futbol profesional.

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Tigres dejó abierta la puerta para una nueva etapa de Gignac

Mientras Gignac disputa partidos recreativos y desarrolla proyectos propios, Tigres mantiene abierta la posibilidad de sumarlo a su estructura institucional.

La opción que circuló contemplaba una función de representación institucional , con presencia en eventos y actividades relacionadas con el club.

Su despedida como jugador también permanece pendiente. Los felinos no han realizado un homenaje público que marque el cierre formal de su histórica etapa como delantero.

El francés anunció la Copa Diez Gignac, un torneo infantil programado del 19 al 22 de noviembre en San Pedro Garza García.

La directiva de Tigres evalúa integrar al exdelantero en un cargo de representación institucional. REUTERS/Daniel Becerril

Gignac volvió a jugar lejos del Estadio Universitario de la UANL, aunque su nombre sigue ligado a Tigres. La incógnita ya no se centra sólo en su despedida, sino en la forma en que el francés decidirá continuar dentro del futbol.