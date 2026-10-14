Caso del Pitbull Cruz: qué postura tomará el CMB luego de que el boxeador rompió relación con su padre

Pitbull Cruz terminó la relación laboral con su padre y se unió al Canelo Team (IG/@isaacpitbullcruz)

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Isaac El Pitbull Cruz dejó en claro que su padre, Isaac Cruz García, ya no forma parte de su equipo de trabajo deportivo. La tarde de este martes 13 de octubre en la conferencia de prensa de Martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, el campeón leyó un comunicado en el que respondió a las acusaciones y exigencias de su papá.

El campeón interino superligero insistió que es un tema personal y se limitó a revelar los motivos de la ruptura, por lo que pidió privacidad y respeto al proceso que está afrontando la familia. En el evento, Mauricio Sulaimán, presidente del consejo, apoyó al Pitbull por lo que fijó la postura del CMB.

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Y es que, anteriormente, el papá del Pitbull Cruz se acercó al organismo para pedir ayuda, exigió que su hijo le pague una indemnización por la carrera que le ayudó a construir en estos años. Por ello, el presidente del WBC dejó en claro su posición en este conflicto.

El boxeador mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz compartió un comunicado oficial durante una conferencia del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la que anunció la reestructuración de su equipo de trabajo y el término de la relación laboral con su padre, Isaac Cruz, quien fue su entrenador durante años (X/ @wbcboxeo)

Mauricio Sulaimán apoya al Pitbull Cruz y fija postura del CMB ante el conflicto familiar

Mauricio Sulaimán explicó las acciones que emprenderá después de que Isaac Cruz, padre y entrenador de Pitbull Cruz, se separó profesionalmente de su hijo tras casi 17 años de trabajo conjunto. El dirigente recibió al entrenador, quien solicitó apoyo para obtener una indemnización equivalente al 10 por ciento.

Sulaimán señaló que continuará con las reuniones tanto con Isaac Cruz como con el boxeador para abordar la situación familiar. “Voy a seguir teniendo reuniones con él, con ambos. Así es la vida. La vida es tan corta, así como lo vemos todos los martes que damos campanadas o que se nos adelantan, pues hay que valorar todo lo que hacemos”, declaró.

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El presidente del CMB explicó que su intención es promover una reconciliación entre el padre y el hijo, aunque distinguió entre el vínculo familiar y la relación profesional que mantenían. “Siempre que hay familia de por medio, pues eso es muy importante. Simplemente con cariño y con autoridad moral, amistad. Tratar de que el papá y el hijo se reconcilien. Ya el tema del trabajo, eso ya es otra cosa”, afirmó.

El presidente del CMB explicó que su intención es promover una reconciliación entre el padre y el hijo (Reuters/Andrew Couldridge)

Sulaimán también reafirmó su respaldo a Pitbull Cruz y consideró que todavía puede existir espacio para la reflexión y el diálogo. “Reafirmo y apoyo a Pitbull Cruz. Siento que habrá tiempo de meditar, de conciliar, de platicar, pero sí es muy clara una relación familiar, una relación profesional”, expresó.

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Pitbull Cruz afirma que las decisiones sobre su carrera le pertenecen

Isaac Pitbull Cruz confirmó su separación personal, familiar y profesional de su padre, Isaac Cruz García, y sostuvo que su decisión de entrenar con el Canelo Team de Eddy Reynoso responde a su bienestar, tranquilidad y desarrollo como boxeador, luego de la controversia por una compensación económica que habría exigido su progenitor.

El ex campeón mundial de peso superligero de la AMB fijó su postura durante las actividades del martes de café del Consejo Mundial de Boxeo. El peleador de la Magdalena Contreras pidió que las diferencias familiares permanezcan fuera de los medios de comunicación.

La ruptura ocurre después de que Cruz anunciara su cambio de esquina para integrarse al equipo de Reynoso. La decisión provocó el reclamo público de Isaac Cruz García, quien fue entrenador de su hijo durante años. Ante la prensa, Cruz leyó un posicionamiento en el que reconoció la participación de su padre en distintas etapas de su formación deportiva. También señaló que ese acompañamiento forma parte de su historia personal y como boxeador.

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Pitbull Cruz afirma que las decisiones sobre su carrera le pertenecen (IG/ @isaacpitbullcruz)

“Ante las recientes declaraciones públicas de mi padre, el señor Isaac Cruz García, considero necesario expresar mi posición de manera clara, respetuosa y definitiva”, manifestó el capitalino.

El pugilista sostuvo que agradecer el esfuerzo de su padre no significa renunciar a su autonomía. Explicó que tomó la determinación como adulto y deportista profesional, de manera consciente, libre y responsable.

“Hace tiempo, como una persona adulta y deportista profesional, decidí establecer una separación clara y definitiva respecto de mi padre en los ámbitos personal, familiar y profesional”, declaró.